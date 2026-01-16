Juez suspende por segunda vez audiencia de Milton Najarro García, alias Dark, reo fugado de la cárcel Fraijanes 2

Milton Najarro García, alias Dark, fue capturado tras fugarse de la cárcel de Fraijanes 2 en 2025.

la Redacción

Milton Najarro García, alias “Dark” comparece ante juez por medio de videoconferencia. (Foto Prensa Libre)

Por segunda ocasión se suspendió la audiencia de primera declaración de Milton Najarro García, alias “Dark”, quien fue capturado tras haberse fugado de la cárcel de Fraijanes 2.

La audiencia estaba programada para este viernes 16 de enero, pero fue aplazada para el 23 del mismo mes, a las 9 horas.

Inicialmente, se suspendió porque el reo no se encontraba presente en la sala de videoconferencia. Cuando el juez de turno resolvió el aplazamiento, el sindicado llegó e intervino.

Najarro García explicó al juez que se estaba bañando y pidió ser trasladado de la cárcel de Matamoros a Renovación I, en Escuintla, ya que comparte espacio con “paisas”.

El 12 de enero también fue suspendida la audiencia de primera declaración de Najarro García, debido a la actitud que mostró durante el inicio de la diligencia.

El señalado es cabecilla de la clica “Solo para Locos”, de la pandilla Barrio 18, y fue recapturado en Izabal, tras permanecer prófugo por más de dos meses.

Se fugó de la cárcel de Fraijanes 2 junto con otros 19 privados de libertad entre el 8 y el 11 de octubre. El 12 de ese mes, el Sistema Penitenciario informó de la fuga masiva.

Para leer más: Fuga en Fraijanes 2: Ever Sinay es el quinto reo recapturado que enfrenta un nuevo proceso penal

ESCRITO POR:

Barrio 18 Cárcel Fraijanes 2 Cárceles de Guatemala Fuga de reos Fugas de prisión 
