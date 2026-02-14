Hallan refugio de pandilleros en Mixco con droga y un altar a la Santa Muerte

Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC) desmantelaron un inmueble utilizado como refugio por integrantes del Barrio 18 en la colonia Nueva Montserrat, zona 3 de Mixco.

Durante el allanamiento, las fuerzas de seguridad capturaron a Brandon “N”, de 18 años, presunto pandillero señalado de distribuir droga al menudeo.

En el lugar fueron decomisadas 19 bolsas con metanfetamina, 156 con marihuana, 31 cápsulas y 25 “colmillos” con cocaína, 37 piedras de crack, un reproductor de video, un teléfono celular y Q2,200 en efectivo.

También se localizó un altar alusivo a la Santa Muerte.

Otra captura

Como parte de la operación Centinela, la Policía y el Ejército realizan patrullajes conjuntos. En el kilómetro 35 de la antigua ruta de Palín a Escuintla, fue detenido un hombre al que se le incautaron cien “colmillos” de cocaína ocultos entre su ropa. Las autoridades estiman que la droga tiene un valor de Q12,500.

En la colonia Nueva Montserrat, zona 3 de Mixco, investigadores de la DEIC capturan a Brandon “N”, de 18 años, miembro de la terrorista mara 18, quien tenía a su cargo un punto de droga. pic.twitter.com/WGfSkNRVFV — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) February 14, 2026

Según el informe policial, el detenido registra un antecedente por portación ilegal de arma de fuego en el 2024 y habría agredido a su pareja sentimental en la vía pública.

Este sábado, la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) ejecuta operativos en los ingresos a los centros carcelarios para garantizar la seguridad.

Como parte de las diligencias, se identifican a los familiares de los reclusos que acuden de visita y se inspeccionan las encomiendas para evitar el ingreso de objetos ilícitos.

