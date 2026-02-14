Hallan refugio de pandilleros en Mixco con droga y un altar a la Santa Muerte

Hallan refugio de pandilleros en Mixco con droga y un altar a la Santa Muerte

Las fuerzas de seguridad desmantelaron un inmueble utilizado por el Barrio 18 en Mixco y reportaron el hallazgo de un altar a la Santa Muerte junto a decenas de dosis de droga listas para su distribución.

la Redacción

|

time-clock

Guarida del Barrio 18 en Mixco

Un allanamiento en la colonia Nueva Montserrat, zona 3 de Mixco, permitió a investigadores de la DEIC desmantelar una guarida del Barrio 18, donde localizaron un altar a la Santa Muerte, droga y dinero en efectivo. (Foto Prensa Libre: PNC).

Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC) desmantelaron un inmueble utilizado como refugio por integrantes del Barrio 18 en la colonia Nueva Montserrat, zona 3 de Mixco.

Durante el allanamiento, las fuerzas de seguridad capturaron a Brandon “N”, de 18 años, presunto pandillero señalado de distribuir droga al menudeo.

En el lugar fueron decomisadas 19 bolsas con metanfetamina, 156 con marihuana, 31 cápsulas y 25 “colmillos” con cocaína, 37 piedras de crack, un reproductor de video, un teléfono celular y Q2,200 en efectivo.

También se localizó un altar alusivo a la Santa Muerte.

Otra captura

Como parte de la operación Centinela, la Policía y el Ejército realizan patrullajes conjuntos. En el kilómetro 35 de la antigua ruta de Palín a Escuintla, fue detenido un hombre al que se le incautaron cien “colmillos” de cocaína ocultos entre su ropa. Las autoridades estiman que la droga tiene un valor de Q12,500.

Según el informe policial, el detenido registra un antecedente por portación ilegal de arma de fuego en el 2024 y habría agredido a su pareja sentimental en la vía pública.

Este sábado, la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) ejecuta operativos en los ingresos a los centros carcelarios para garantizar la seguridad.

Como parte de las diligencias, se identifican a los familiares de los reclusos que acuden de visita y se inspeccionan las encomiendas para evitar el ingreso de objetos ilícitos.

