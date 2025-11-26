María Marta Castañeda denuncia al exministro Francisco Jiménez y de qué delitos lo señala

Por cuatro delitos fue denunciado el exministro de Gobernación Francisco Jiménez. La denuncia en su contra se presentó cuando aún dirigía la institución.

La acción penal fue promovida por María Marta Castañeda, recientemente ligada a proceso penal por el ataque contra la fiscal Miriam Reguero.

El escrito detalla que los delitos atribuidos al exfuncionario son falsedad material, falsedad ideológica, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y obstaculización a la acción penal.

Castañeda señala que Jiménez, el 14 de octubre, durante declaraciones en un programa radial, afirmó que ella fue la autora de la fuga de 20 reos de Fraijanes II; además, que, junto con Aldo Dupié Ochoa, alias “El Lobo”, cabecilla del Barrio 18, lideraba una organización criminal.

Según la denuncia, el exministro sostuvo que, tras la captura de Castañeda, hubo una reestructuración de la agrupación delictiva, y que ella fungía como operadora externa; también afirmó que, gracias a su detención, la institución de seguridad logró avances en las investigaciones.

Castañeda también refiere que Jiménez utilizó su nombre como cortina de humo para encubrir la presunta colusión de funcionarios nombrados por él y que serían los responsables de la evasión de los privados de libertad.

La denuncia fue presentada ante el Juzgado Segundo Penal y deberá ser remitida al Ministerio Público para que inicie las diligencias correspondientes.

Aldo Dupié Ochoa, alias “El Lobo”, también denunció a Francisco Jiménez después de haber sido trasladado a la cárcel de máxima seguridad Renovación I, en Escuintla.

Actualmente, el exministro se encuentra prófugo de la justicia, con dos órdenes de captura vigentes: la primera por su supuesta responsabilidad en la evasión de los 20 reos del Barrio 18 de la cárcel Fraijanes II, y la segunda por presuntas irregularidades en la compra de uniformes policiales.

Para leer más: ¿Qué pasó con los sicarios del ataque contra la fiscal Miriam Reguero y cuál era su conexión con María Marta Castañeda Torres?

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.