María Marta Castañeda denuncia al exministro Francisco Jiménez y de qué delitos lo señala

Justicia

María Marta Castañeda denuncia al exministro Francisco Jiménez y de qué delitos lo señala

María Marta Castañeda denunció al exministro de Gobernación Francisco Jiménez por al menos cinco delitos presuntamente cometidos.

la Redacción

|

time-clock

María Marta Castañeda es señalada del ataque contra una fiscal. (Foto Prensa Libre)

Por cuatro delitos fue denunciado el exministro de Gobernación Francisco Jiménez. La denuncia en su contra se presentó cuando aún dirigía la institución.

La acción penal fue promovida por María Marta Castañeda, recientemente ligada a proceso penal por el ataque contra la fiscal Miriam Reguero.

El escrito detalla que los delitos atribuidos al exfuncionario son falsedad material, falsedad ideológica, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y obstaculización a la acción penal.

Castañeda señala que Jiménez, el 14 de octubre, durante declaraciones en un programa radial, afirmó que ella fue la autora de la fuga de 20 reos de Fraijanes II; además, que, junto con Aldo Dupié Ochoa, alias “El Lobo”, cabecilla del Barrio 18, lideraba una organización criminal.

EN ESTE MOMENTO

Puente Belice II

Caminos solo tiene 14 proyectos viales en marcha y más de 80 siguen detenidos

Right

Congreso extiende sesión y aprueba en la madrugada el presupuesto 2026

Right

Según la denuncia, el exministro sostuvo que, tras la captura de Castañeda, hubo una reestructuración de la agrupación delictiva, y que ella fungía como operadora externa; también afirmó que, gracias a su detención, la institución de seguridad logró avances en las investigaciones.

Castañeda también refiere que Jiménez utilizó su nombre como cortina de humo para encubrir la presunta colusión de funcionarios nombrados por él y que serían los responsables de la evasión de los privados de libertad.

La denuncia fue presentada ante el Juzgado Segundo Penal y deberá ser remitida al Ministerio Público para que inicie las diligencias correspondientes.

Aldo Dupié Ochoa, alias “El Lobo”, también denunció a Francisco Jiménez después de haber sido trasladado a la cárcel de máxima seguridad Renovación I, en Escuintla.

LECTURAS RELACIONADAS

Guardias del SP hacen trabajos de albañilería en cárcel Renovación 2, próxima a inaugurarse

chevron-right
AME7683. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 13/10/2025.- El ministro de Gobernación (Interior) de Guatemala, Francisco Jiménez, habla en una rueda de prensa este lunes, en el Palacio Nacional de la Cultura en Ciudad de Guatemala (Guatemala). Jiménez ofreció una recompensa de casi 20.000 dólares por la captura de cada uno de los 20 pandilleros del 'Barrio 18' que se fugaron de una cárcel, toda vez que aseguró que no renunciará a su cargo. EFE/ Mariano Macz

MP solicita a Interpol activar órdenes de captura internacional contra tres exfuncionarios por fuga de reos del Barrio 18

chevron-right

Actualmente, el exministro se encuentra prófugo de la justicia, con dos órdenes de captura vigentes: la primera por su supuesta responsabilidad en la evasión de los 20 reos del Barrio 18 de la cárcel Fraijanes II, y la segunda por presuntas irregularidades en la compra de uniformes policiales.

Para leer más: ¿Qué pasó con los sicarios del ataque contra la fiscal Miriam Reguero y cuál era su conexión con María Marta Castañeda Torres?

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

la Redacción

la Redacción

Lee más artículos de la Redacción

ARCHIVADO EN:

Aldo Dupié Ochoa Barrio 18 El Lobo Francisco Jiménez María Marta Castañeda 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS