Muerte de Hanzel Szarata: MP pide 20 años de prisión contra exviceministro Carlos García Rubio

El Ministerio Público, en audiencia celebrada este viernes 6 de marzo en el Tribunal Cuarto de Sentencia Penal, presentó sus conclusiones en el juicio contra Carlos García Rubio, exviceministro de Gobernación, quien enfrenta debate por la muerte de Hanzel Szarata. El hecho ocurrió el 5 de abril del 2025.

El ente investigador solicitó al juez que Carlos García Rubio enfrente una condena de 20 años de prisión inconmutables por homicidio.

En su argumentación pidió que se dé valor probatorio a todos los medios de prueba diligenciados en la sala de debates, en virtud de que cada uno es útil, pertinente y contribuye al esclarecimiento de lo ocurrido.

Según el MP, las pruebas encuadran en el delito de homicidio, ya que hubo una muerte violenta de la víctima.

Mientras tanto, Daniel Hernández, abogado de la familia de Hanzel Szarata, querellante en el proceso, solicitó contra el señalado 15 años de prisión inconmutables por homicidio.

El abogado indicó que, aunque el hecho es “bastante” confuso, las pruebas posicionan a García Rubio en la trayectoria del disparo que originó la muerte de la víctima.

Por su parte, Esther Guerrero, abogada de Carlos García Rubio, también presentó sus conclusiones y señaló que el MP no ha podido determinar qué arma causó la muerte de Hanzel Szarata.

En su argumentación remarcó que no se ha determinado qué tipo de proyectil impactó a Szarata.

Agregó que había muchas armas de fuego en el lugar y que no se ha individualizado cuál es el arma homicida.

“El arma que portaba Carlos sabemos cuál es, pero no es el arma homicida. No nos lo dijo el Ministerio Público”, añadió.

Mencionó que había 11 indicios balísticos, pero solo fueron embalados ocho, y tampoco se individualizó el tipo de bala que impactó a la víctima.

La abogada solicitó que García Rubio sea absuelto, ya que, según ella, el MP no logró quebrantar la inocencia de su defendido.

La madrugada del 5 de abril del 2025 comenzó como muchas otras: con tragos, música y amigos reunidos en una zona exclusiva de la Ciudad de Guatemala.

Sin embargo, pocas horas después, una bala terminó con la vida del extrabajador del Congreso Hanzel Szarata.

