Operativo en club nocturno: quiénes son las tres mujeres detenidas señaladas de trata de personas en Huehuetenango

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron el rescate de una adolescente hondureña de 17 años, quien se presume era explotada sexualmente en un centro nocturno ubicado en la colonia Los Ángeles, zona 10 de la cabecera departamental de Huehuetenango.

Según la información proporcionada por la PNC, el operativo en ese centro nocturno se llevó a cabo por medio de una denuncia anónima, en la que se informó sobre la situación en la que se encontraba la menor.

Durante la diligencia, en la que participaron investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal, (Deic), así como de la Sección de Trata de Personas de la institución policial y fiscales de la unidad distrital del Ministerio Público, fueron capturadas tres mujeres, quienes presuntamente sometían a la adolescente a esas prácticas.

Los agentes detuvieron a la propietaria del lugar, identificada como Ligia “N”, de 36 años, sindicada de los delitos de trata de personas en la modalidad de explotación sexual y promoción de la prostitución.

Las otras mujeres capturadas fueron identificadas como María “N”, de 34 años, quien, según los registros policiales, tiene tres órdenes de aprehensión por el delito de extorsión, emitidas por un juzgado de Retalhuleu el 19 de mayo y el 30 de julio del 2025. También tiene una orden de captura por los delitos de asociación ilícita y obstrucción extorsiva de tránsito, emitida por un juzgado de Guatemala el 11 de julio del año anterior.

También fue detenida otra mujer identificada como Gladys “N”, de 44 años, quien además tiene orden de captura por los delitos de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito y asociaciones delictivas, emitida el 15 de junio del 2023.

Las mujeres capturadas fueron remitidas al juzgado correspondiente para dilucidar su situación legal por los delitos que se les sindican, mientras que la menor fue puesta a disposición de la Procuraduría General de la Nación (PGN) para las evaluaciones médicas y psicológicas correspondientes, así como para establecer la forma y las condiciones en las que ingresó al territorio guatemalteco.

La PNC indicó que este operativo forma parte de una serie de acciones realizadas tanto en Huehuetenango como en otros departamentos, encaminadas al combate de los delitos de trata de personas y explotación sexual en el territorio nacional.

Amplio historial delictivo

Según la base de datos de la PNC, la mujer identificada como Gladys “N”, de 44 años, cuenta con un amplio historial delictivo y está vinculada con otros hechos similares, ya que también fue capturada en el 2023 durante varios allanamientos en los que fueron detenidas otras 12 personas acusadas de los delitos de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito y asociación delictiva.

También estuvo detenida en el Centro Preventivo para Mujeres de Quetzaltenango en mayo del 2025, donde fue notificada de un nuevo proceso judicial en su contra por el delito de explotación sexual, a causa de una orden emitida el 20 de ese mismo mes y año por un juzgado de Huehuetenango.

Además, la información policial indica que durante los operativos efectuados el 20 de mayo del año anterior en la zona 10 de Huehuetenango, y que derivaron en la notificación de este proceso judicial para la sindicada, también fueron capturadas sus dos hijas, identificadas como Josselyn “N”, de 21 años, y Andrea “N”, de 25, sindicadas de los delitos de promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución.