Reo en Mazatenango tenía una pistola con reporte de robo

La Policía Nacional Civil informó que en el sector 3 del Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres de Mazatenango, en Suchitepéquez, fue localizada un arma de fuego.

Las autoridades indicaron que la pistola tenía reporte de robo desde el 27 de julio, en Cabricán, Quetzaltenango.

El reo que la portaba fue identificado como Fredy Omar Hernández Noj, de 23 años.

Según el reporte policial, Hernández cumple condena desde julio del 2024 por los delitos de distribución de droga y fomento a la drogadicción.

El preso fue nuevamente puesto a disposición de un juzgado por tener objetivos ilícitos dentro del preventivo.

Otra captura

El 13 de octubre, la PNC capturó de nuevo al integrante de la pandilla Barrio 18, conocido como “Pinky”, en la colonia La Reformita, zona 12 de la capital.

“Pinky” es requerido por un juzgado de Guatemala por el cargo de asociación ilícita.

En 2021, fue detenido durante el operativo Escudo Regional, junto con otros 32 pandilleros, en una acción coordinada entre Guatemala, El Salvador y Honduras. En esa ocasión, fue sindicado por el mismo delito.

