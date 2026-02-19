¿Quién es Erasmo Nahín Rivas, el supuesto cabecilla de una estructura del crimen organizado que se fugó en Huehuetenango?

Erasmo Nahín Rivas Castillo, identificado como cabecilla de una estructura del crimen organizado que operaba en Huehuetenango, se fugó el 16 de febrero del 2026 mientras era trasladado por un agente del Sistema Penitenciario (SP) en un vehículo particular.

La evasión ocurrió dos días antes de que se celebrara la audiencia de etapa intermedia, en la cual se definiría si sería enviado a juicio por el asesinato de Andrea Francisca Andrés, crimen ocurrido en febrero del 2025. El Ministerio Público lo acusa de los delitos de asesinato, conspiración para cometer asesinato y asociación ilícita.

Durante la fuga, registrada cuando era conducido al penal de Quiché, tras una cita médica en Huehuetenango, fue asesinado el guardia del SP Otto Erick Ixtecoc Colocho.

Otoniel Sac, de la Fiscalía contra el Delito de Femicidio, a cargo del caso, señaló que Rivas Castillo es el presunto responsable del ataque armado contra Francisca Andrés, perpetrado el 7 de febrero del 2025.

Agregó que la víctima se encontraba dentro de una ferretería, en la zona 8 de Huehuetenango, acompañada de familiares y trabajadores, cuando un hombre ingresó a pie y le disparó en múltiples ocasiones.

Sac comentó que se logró establecer que Rivas Castillo no solo coordinó y planificó el ataque, sino que también encabezaba una estructura criminal dedicada a ejecutar atentados en Huehuetenango.

Las investigaciones por parte de la fiscalía y de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) permitieron individualizar y capturar a otros integrantes de la organización, quienes estaban implicados en varios hechos delictivos registrados en el departamento.

Además, se sospecha que la banda criminal liderada por Rivas comete otros delitos, como usura y tráfico ilegal de migrantes.

Otros atentados que impidió la Policía

El fiscal comentó que la estructura criminal bajo el mando de Rivas Castillo mantenía control territorial en la cabecera departamental de Huehuetenango y atentaba contra quienes no se alineaban con sus intereses.

“Cometían distintos hechos ilícitos contra la vida de algunas personas, prácticamente por tener un interés directo para los fines de la organización criminal”, explicó.

“Se lograron reacciones inmediatas y se logró salvaguardar numerosas vidas humanas”, detalló el fiscal.

Sobre el caso de Andrea Francisca, el fiscal añadió que se logró determinar que fue un objetivo directo de la estructura, por circunstancias relacionadas con conflictos dentro de la comunidad.

Mingob dice que no se siguieron los protocolos

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, dijo que, tras la consulta médica, el guardia y el reo abordaron un taxi.

“Estaban esperando que el vehículo del Sistema Penitenciario los fuera a recoger para llevarlos de vuelta a la prisión. Aparentemente, el reo convence al guardia, porque no encuentro otra explicación para que se vayan en taxi”, dijo el funcionario.

“Debieron haber esperado que el vehículo del Sistema Penitenciario lo llegara a recoger, para evitar este tipo de cuestiones. No podemos confiar, no podemos actuar tan a la ligera. Estamos custodiando gente que es peligrosa”, afirmó Villeda.

Explicó que el juez Castillo había presionado al SP para que trasladara a Rivas a la clínica. El investigador indicó que el reo se encontraba en el Centro de Detención de Quiché y que la clínica donde fue atendido está ubicada en Huehuetenango.

“Un juez que amenazó que, si no se trasladaba a la consulta médica, iba a iniciar acciones legales contra los miembros del Sistema Penitenciario. Pero bueno, eso está bien, no hay ningún problema con eso”, apuntó Villeda.