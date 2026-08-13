¿Quiénes son los tres presuntos narcos extraditados desde Guatemala a EE. UU. y cómo operaban?

Tres presuntos integrantes de estructuras dedicadas al tráfico internacional de cocaína ya están en manos de la justicia de Estados Unidos, luego de ser extraditados desde Guatemala. Los expedientes los vinculan con organizaciones que operaban en Petén, Zacapa, Escuintla y Sacatepéquez y que movían cargamentos de droga desde Suramérica hacia Norteamérica.

Aunque fueron capturados en distintos operativos y pertenecen a estructuras diferentes, Carlos Obeniel Morales Guerra, Eddie Waldemar Pineda Velásquez y Julio César Peralta Vargas son requeridos por tribunales estadounidenses por el mismo cargo: conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención y conocimiento de que la droga sería trasladada ilegalmente a Estados Unidos.



Las investigaciones de las agencias antinarcóticas de ese país los identifican como presuntos operadores dentro de las organizaciones criminales, con funciones que iban desde coordinar el transporte de los cargamentos hasta dirigir y administrar parte de las operaciones logísticas en la región.

Carlos Obeniel Morales Guerra

Morales Guerra fue capturado el 20 de febrero en Dolores, Petén. Según las investigaciones, formaba parte de una estructura dedicada al tráfico de drogas que operaba en Suramérica, Centroamérica y Norteamérica.

Las autoridades estadounidenses sostienen que era responsable de coordinar el transporte y administrar actividades de la organización en Honduras, Guatemala y México.

Es hermano del alcalde de Dolores, Petén. Además, otros dos de sus hermanos, Héctor Rubén Morales Guerra y Ronald Alexys Morales Guerra, aceptaron recientemente ser extraditados a Estados Unidos por procesos relacionados con el narcotráfico.

Le podría interesar: Gobernación investiga si ingresaron desde Honduras los sicarios que asesinaron al narcotraficante “Cachilla” en Izabal

Eddie Waldemar Pineda Velásquez

Pineda Velásquez fue detenido el 20 de mayo en Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez.

De acuerdo con las pesquisas, encabezaba una organización con operaciones en Escuintla y Sacatepéquez, vinculada con la recepción de cargamentos de cocaína procedentes de Suramérica.

Las investigaciones señalan que la droga era producida en Ecuador y Colombia y seguía una ruta que atravesaba Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala y México antes de llegar a Estados Unidos.

Los expedientes también lo ubican como uno de los responsables de transportar, dirigir y administrar parte de las actividades de esa estructura en Guatemala.

Julio César Peralta Vargas

Peralta Vargas fue capturado el 1 de febrero en Gualán, Zacapa. Según la investigación, integraba una organización que operaba en Suramérica, Centroamérica y Norteamérica y era responsable de coordinar el transporte y la logística para el traslado de grandes cargamentos de cocaína.

Por esos hechos deberá enfrentar un proceso en Estados Unidos por conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención y causa razonable para creer que la droga sería introducida ilegalmente en ese país.