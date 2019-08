Aumento en la PNC no soluciona problemas de fondo afirman expertos

Agentes de la policía Nacional Civil recibirán un aumento de Q1 mil. (Foto Prensa Libre Hemeroteca)

Mediante el Acuerdo Gubernativo 171-2019 las autoridades del Ejecutivo acordaron que los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) tengan un aumento de Q1 mil mensual, mientras que el incremento en otros puestos será de entre Q1 mil 50 a Q7 mil 500. A criterio de expertos y analistas de seguridad esta situación, aunque buena, no soluciona los problemas de fondo de la institución, los cuales deben atenderse de forma integral para evitar la penetración de la corrupción y que los agentes se vean tentados en caer en actividades ilícitas como el cobro de coimas.

LE PODRÍA INTERESAR Director penitenciario promete aumento de pago para disuadir en protesta Eddy Coronado 30 de agosto de 2019 a las 08:11h

Tomando en cuenta que son alrededor de 40 mil agentes y que el bono es mensual la Policía tendría que erogar al menos Q160 millones para hacer los pagos a los agentes de los cuatro meses que quedan de este año, sin contar los otros puestos como inspectores, oficiales, subcomisarios, comisarios, entre otros.

Jorge Aguilar Chinchilla, vocero de la PNC, confirmó que el Ministerio de Gobernación no recibió ningún aumento presupuestario, sino que se readecuó el espacio dentro de la PNC, pero no precisó cuáles fueron los programas que sufrieron recortes para la readecuación. El portavoz señaló que este año no hubo nueva promoción de agentes por lo que se asume que parte del dinero que se reacomodó proviene de los rubros que sirven para la formación académica de los aspirantes.

Prensa Libre consultó al vocero del Ministerio de Gobernación, Fernando Lucero, a quién se le preguntó cuál fue el proceso de readecuación presupuestaria en la PNC, a qué programas se les quitó recursos para cumplir con el pago y si esto afectará alguna función administrativa o de campo de la institución, pero pidió tiempo para responder, lo que no ha ocurrido.

Eficiencias de Gobernación

Víctor Martínez, ministro de Finanzas Públicas, refirió que no hubo incremento presupuestario para la cartera del Interior, pero que sí readecuaciones a lo interno.

Lea más: Fragmentación en la UNE y búsqueda de acuerdos para directiva es la agenda alterna del Congreso

“Partes de las readecuaciones lo dejó previsto el ministro de Gobernación con eficiencias porque cuando uno ve la ejecución interanual se habían logrado eficiencias para lograr la cobertura para el espacio que necesitan”, declaró Martínez.

El ministro también confirmó que ya se planificó el aumento presupuestario para el próximo año para cumplir con los compromisos y destacó que si eso no se hubiera hecho no se habría podido aprobar el bono.

Kilder Enriquez, viceministro de Administración Financiera, precisó que aún está pendiente la elaboración de un plan de gasto que el Ministerio de Gobernación debe entregar a Finanzas Públicas.

El funcionario confirmó que el aumento financiero está previsto en el Plan Operativo Anual de la institución para no tener inconvenientes. Agregó que el aumento en la nómina será alrededor de Q300 millones, pero que depende del número de personas que integren la nómina cada año.

Lea también: Congreso intentó desobedecer orden de la Corte de Constitucionalidad

No es solución

Walter Menchú, experto en seguridad del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, calificó el bono como un avance para la PNC.

“El problema de esto es que son casi entre ocho y 10 años que se hacen los ajustes y se presta mucho al juego político y las presiones que ejercen los agentes. Por ejemplo, en la administración de Otto Pérez —expresidente— y Mauricio López Bonilla —exministro de Gobernación— se dio un bono único de Q3 mil”, acotó el experto.

Indicó que al no ajustar los salarios de forma periódica el policía va perdiendo poder adquisitivo y se abre la puerta a que esos aumentos sean discrecionales por lo que vale la pena “reglamentar incrementos periódicos, que se ajusten en relación con la inflación, para pagarles el riesgo que corren”.

Menchú agregó que estos beneficios deben ir de la mano con mejoras en infraestructura y las condiciones en las cuales desempeñan sus labores. “Por más que se les dé un aumento si siguen con malas condiciones en los lugares donde están, la calidad del servicio que ellos brindan bajará”, afirmó.

Lea más: Los 3 desafíos de seguridad que le esperan a Giammattei, según InSight Crime

Sobre si este aumento podría ayudar a que los agentes no caigan en la tentación de cometer actos ilícitos como pedir o recibir sobornos el experto consideró que sí ayudará.

“En otro tipo de cuestiones como narcotráfico u otro tipo de bandas de crimen organizado el dinero que puede recibir un policía por pasar información son muy altos como para que el salario lo compense, pero al nivel de coimas eso sí podría reducirse”, comentó Menchú.

Adela de Torrebiarte, exministra de Gobernación, también consideró positivo el aumento para los policías pese a que este sea un bono y no aumente el salario base de los agentes.

“Este año han estado cerradas las academias y escuelas de especialidades, lo cual veo lamentable, incluso hemos escuchado que el combustible está restringido, por lo tanto, tiene que haber una congruencia, con mejoras de equipo y condiciones y no solo bono”, expresó De Torrebiarte.

Lea además: CC deja en suspenso iniciativa de reformas a la Ley de Reconciliación Nacional

La exministra también resaltó que el policía podrá tener un aumento, pero “sino tiene cómo trabajar bien, las cosas se quedan a medias”. También destacó que estas decisiones provocan reacciones inesperadas como la de los guardias del Sistema Penitenciario (SP) que este viernes exigieron una mejora salarial.

“Son decisiones del Ministerio, pero también hay que tomarlas en cuenta porque los guardias del SP viven unas condiciones muy duras, hay que buscar mejorar las condiciones de trabajo de equipo”, dijo la experta.

Añadió que las autoridades deben ser congruentes en las decisiones para fortalecer a las instituciones.

De Torrebiarte también consideró que el aumento debería incentivar a los agentes a no caer en ilícitos como pedir o recibir coimas, pero consideró que la penetración de organizaciones de crimen organizado pasa por acciones administrativas más fuertes de las autoridades.

Lea más: Habrá “colaboración mutua”: Alejandro Giammattei se reúne con el presidente salvadoreño Nayib Bukele

Helen Mack, excomisionada para la Reforma Policial, coincidió con los entrevistados en que, aunque el aumento a los policías es bueno, solo es un paliativo que no resuelve el problema de fondo de la institución.

“Me alegra que hayan otorgado este aumento —bono— porque era una deuda pendiente desde hace mucho, pero esto no resuelve el sistema de fondo y estructural que tiene que ver con toda los beneficios”, afirmó la excomisionada.

Mack destacó que el personal de la PNC debería estar en un régimen especial por lo que consideró que estas acciones sirven para calmar las peticiones y presiones derivadas de los ofrecimientos de autoridades pasadas, pero no resuelve la problemática.

Paro en Presidios

Un día después de que se oficializara que los agentes de la PCN recibirán un aumento los guardias del SP anunciaron un paro que causó que los reos de varios centros carcelarios no fueran llevados al Organismo Judicial.

Lea también: Jóvenes diputados por un día retan a los políticos a trabajar por una Guatemala sin corrupción

En la Torre de Tribunales fueron trasladados 31 reclusos de la Granja Penal Pavón, pero unas 50 audiencias se suspendieron porque reos de otros centros no fueron trasladados.

Camilo Morales, director del SP, llegó al Centro Preventivo de la zona 18, donde se encontraban los guardias que estaban en paro, conversó con ellos y les aseguró que también se trabaja para darles un aumento mediante un bono.

“Se los vengo a decir, el incremento viene, ya está en su fase final y ustedes lo van a tener. En cuestiones de movilidad y vehículos también tiene su trámite, esto viene de años y en nuestra administración se va a arreglar”, fue lo que el director le dijo a los guardias.

Pasado el mediodía los guardias llegaron al consenso de suspender las medidas de hecho y las visitas al centro carcelario fueron permitidas.

Lea además: Cárceles están saturadas y el Gobierno no tiene recursos para construir nuevas

Lizandro Acuña, experto en seguridad ciudadana, explicó que estos aumentos deben estar delimitados a la aprobación del presupuesto porque esta ha sido una “debilidad” histórica, pues se entra a negociar y no se hacen la especificación de los rubros.

“En el SP hay políticas que contemplan los aumentos, por ejemplo la de 2014-2024 que es la reforma al régimen penitenciario, donde se habla de un mejoramiento de los salarios a los guardias, que responde a minimizar el tema de la corrupción”, explicó el experto.

Agregó que desde ese punto de vista se tiene que hacer una coordinación entre los ministerios de Gobernación y Finanzas para establecer los rubros específicos de donde saldrán los fondos, para que esto no sea solo un paliativo y que más adelante, por carencia de ingresos, se pueda generar otra crisis.

“En el SP hay una promesa de Gobernación, pero tiene que entablarse el diálogo porque son proceso que necesitan tiempo para tomar las decisiones”, afirmó Acuña.

Personal en la PNC

El pasado 3 de julio autoridades de la PCN y Gobernación analizaron en el Congreso la viabilidad del aumento, en ese momento el director de la institución, Esvin López Ramírez, informó que habían más de 42 mil 400 personas en la institución.

Agentes 40,000

Subinspector 795

Inspector 600

Oficial Tercero 436

Oficial Segundo 272

Oficial Primero 197

Subcomisario 86

Comisario 59

Comisario General 12

Total 42457

Contenido relacionado

> Juez Miguel Ángel Gálvez entrega expediente para ser magistrado de la CSJ

> Narcotráfico: ¿Por qué son atractivos los jets para el trasiego de drogas?

> Tablas de gradación de postuladoras de magistrados favorecen la carrera judicial de los candidatos