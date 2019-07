Aviones Pampa III no podrán derribar jets ilegales

Todos aquellos funcionarios que no quieren los dos aviones pampa 111. Porque saben que Guatemala es un narco estado. No quieren que sea descubridos sus ilicitos que vienen al aire y desde está MP no entiende los que está haciendo con su intervencion, asi como los corruptos que no quieren la CICIG ellos confian al MP pero el mismos tiempo los compran para que no les investigan a ellos, por eso Guatemala es un narco estado donde quiera aterrizan cualquier aviones con ilicitos.