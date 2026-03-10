CC revoca amparo que suspendía elección en la Anam y ratifica reelección de Sebastián Siero

La Corte de Constitucionalidad (CC) revocó el amparo que dejaba en suspenso la elección de autoridades de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) y ordenaba repetir la elección de su Junta Directiva (JD).

Con la resolución, emitida a raíz de una apelación, queda ratificada la reelección del alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, como presidente de la Anam.

Esta resolución se da luego de que el 6 de marzo el Juzgado Décimo Tercero de Primera Instancia Civil admitiera un amparo provisional para que, en el plazo de cinco días, se organizara una nueva elección de la JD.

La Anam llevó a cabo el 31 de enero su asamblea anual para elegir a sus nuevas autoridades para el período 2026-2028.

En esa ocasión, Siero fue reelegido como presidente en medio de la inconformidad de alcaldes opositores, quienes afirmaron que hubo acciones fraudulentas para beneficiar al referido funcionario.

El 6 de marzo, tras conocerse el amparo, Siero afirmó que se preparaba la apelación correspondiente, porque no estaban de acuerdo con lo resuelto.

Para leer más: Reelección de Siero en la Anam consolida un bloque opositor al gobierno de Arévalo, según analistas

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.