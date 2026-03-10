CC revoca amparo que suspendía elección en la Anam y ratifica reelección de Sebastián Siero

Política

CC revoca amparo que suspendía elección en la Anam y ratifica reelección de Sebastián Siero

CC deja sin efecto amparo que ordenaba repetir elección de Junta Directiva de la Anam.

y

|

time-clock

SEBASTIÁN SIERO. ANAM

Sebastián Siero ganó la presidencia de Anam para el periodo 2026-2028. (Foto Prensa Libre: Esbin García). 

La Corte de Constitucionalidad (CC) revocó el amparo que dejaba en suspenso la elección de autoridades de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) y ordenaba repetir la elección de su Junta Directiva (JD).

Con la resolución, emitida a raíz de una apelación, queda ratificada la reelección del alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, como presidente de la Anam.

Esta resolución se da luego de que el 6 de marzo el Juzgado Décimo Tercero de Primera Instancia Civil admitiera un amparo provisional para que, en el plazo de cinco días, se organizara una nueva elección de la JD.

La Anam llevó a cabo el 31 de enero su asamblea anual para elegir a sus nuevas autoridades para el período 2026-2028.

EN ESTE MOMENTO

Combustibles dispensador de combustibles

Claves del aumento del diésel en Guatemala: Gremiales alertan de posibles alzas al transporte de carga y pasajeros

Right
John Barrett recibe a la delegación agrícola de EE. UU. encabezada por Luke Lindberg durante la misión T.R.U.M.P. en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Tomada de @usembassyguate)

Delegación agrícola de EE. UU. impulsa en Guatemala acuerdos para ampliar el comercio bilateral

Right

En esa ocasión, Siero fue reelegido como presidente en medio de la inconformidad de alcaldes opositores, quienes afirmaron que hubo acciones fraudulentas para beneficiar al referido funcionario.

El 6 de marzo, tras conocerse el amparo, Siero afirmó que se preparaba la apelación correspondiente, porque no estaban de acuerdo con lo resuelto.

Para leer más: Reelección de Siero en la Anam consolida un bloque opositor al gobierno de Arévalo, según analistas

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

Lee más artículos de Douglas Cuevas

ARCHIVADO EN:

Alcaldes Anam Asociación Nacional de Municipalidades Municipalidades Sebastián Siero 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS