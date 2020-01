Contraloría confirma 10 hallazgos en el Libramiento de Chimaltenango

La ruta no colapso a los meses de la inauguración, fue a los días, después se excusaron que no la habían recibido, pero para entonces ya se habían pagado mas de 450 millones de Quetzales. Todas las obras que se reparten en el congreso son así, debería de existir parte de la ley que sí la obra no sirve o se destruye, esa empresa, representantes y familiares no pueden volver a ser contratados hasta dentro de 30 años, sólo así se acabará ese negocio y seguir succionando del estado como sanguijuelas con obras mediocres y sin terminar.