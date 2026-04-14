EN VIVO: Inicia acto protocolario de toma de posesión de novena magistratura de la Corte de Constitucionalidad

La nueva magistratura de la Corte de Constitucionalidad tomó posesión en horas de la madrugada de este 14 de abril.

A través de redes sociales se confirmó la integración de la CC para el período 2026-2031, en medio de acciones legales relacionadas con la elección de uno de sus miembros.

Los magistrados titulares son Astrid Lemus Rodríguez, Roberto Molina Barrero, Dina Ochoa Escribá, Julia Marisol Rivera y Annabella Morfín Masilla; siendo esta última la que asume la primera Presidencia del órgano.

A su vez, los magistrados suplentes son Luis Fernando Bermejo, Luis Rosales Marroquín, Claudia Paniagua Pérez, José Luis Aguirre Pumay y María Magdalena Jocholá.

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A las 0.45 horas, tres magistrados titulares solicitaron a Morfin conocer el amparo interpuesto por el abogado Raúl Falla contra la comisión de postulación para la elección de fiscal general del Ministerio Público, para definir si los jueces son aptos o no como candidatos.

La misiva fue firmada por Molina Barreto, Ochoa y Rivera.

“Son muchos los temas pendientes, son tantos los cuestionamientos a un sistema que sabemos requieren cambios importantes, pero debemos empezar por escuchar estos aspectos y volver a la posición de una corte que ocupa un lugar central en nuestro sistema jurídico, ayudar a fortalecer nuestras instituciones y nuestra democracia, una tarea que requiere el mayor compromiso”, dijo el presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa del 13 de abril.

14 de abril 2026, 11.15h Sandra Torres y sus hijas asisten al acto protocolario

“Siempre son buenos los cambios”, dice la excandidata presidencial acompañada de sus hijas, las diputadas Teresita de León y Nadia de León.

(Video Prensa Libre: Elmer Vargas).

14 de abril 2026, 11.10h Funcionarios asisten a acto protocolario

La vicepresidenta Karin Herrera, el nuncio apostólico, el ministro de Defensa Nacional y el titular el Ministerio de Salud Públicas y Asistencia Social asisten al acto.

(Foto Prensa Libre: Byron Baiza).

14 de abril 2026, 10.55h Despliegan fuerte dispositivo de seguridad en las entradas del Teatro Nacional

Agentes de la Policía Nacional Civil resguardan el recinto donde funcionarios y diplomáticos asisten para el acto protocolario de la novena magistratura de la Corte de Constitucionalidad.

📌 Fuerte dispositivo de seguridad en las entradas del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, para el acto protocolario de toma de posesión de la novena magistratura de la Corte de Constitucionalidad. pic.twitter.com/O7mFZ3FniV — Guatemala Visible (@guatevisible) April 14, 2026

14 de abril 2026, 10.45h Comienza el ingreso de invitados a la sala Efraín Recinos

El vicepresidente del Congreso, el diputado Nery Ramos, asiste al acto protocolario celebrado en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

(Video Prensa Libre: Elmer Vargas).

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