Jornada electoral inusual en el CANG: sin comida ni regalos después de intensa campaña

Los agremiados del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) acudieron este lunes 5 de enero a los centros de votación en todo el país para elegir a sus representantes ante la comisión de Postulación para el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El proceso de renovación del TSE marca el inicio de los relevos de poderes previstos para este año.

La comisión de postulación se integra por cinco titulares y cinco suplentes. Dos de las sillas ya están asignadas: la presidencia le corresponde por mandato legal a Walter Mazariegos, que ocupa la rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y otro espacio le corresponde al decano de la facultad de Derecho de esa universidad, Henry Arriaga.

En total, cinco planillas compiten por los espacios del Cang. En caso de que ninguna llegue a la mayoría absoluta se correrá una segunda vuelta el 13 de enero entre las dos planillas con la mayor cantidad de votos.

La jornada de votación se efectuó sin la entrega de alimentos, objetos promicionales y otros incentivos para atraer el voto hacia ciertas planillas.

El mandato de las actuales autoridades del TSE finaliza en marzo, para dar paso a la nueva magistratura electoral del 2026-2032 que tendrá bajo su responsabilidad coordinar dos procesos de elecciones generales en Guatemala, estos en el 2027 y el 2031.

El presidente del TSE, Gabriel Aguilera, expresó durante el evento electoral que "uno de los grandes retos es retomar la cercanía con la población, con los partidos públicos y fomentar una mayor transparencia".

También se refirió a la necesidad de contar con la tecnología necesaria y fomentar la participación política de los partidos políticos, lo que también representa un reto por los diferentes requisitos de adhesión que cada organización debe llenar.

Las votaciones cierran un ciclo de intensa campaña desde noviembre, incluso antes de la convocatoria.

Las planillas 1 y 5 se promovieron en convivios y cenas en las que entregaron obsequios diversos a los asistentes.

Mientras que las planillas 2, 3 y 4 tuvieron presencia en las redes sociales, sin ningún tipo de evento público a gran escala, a diferencia de sus contendientes, como quedó registrado en las distintas redes sociales.

Inusual

Para las votaciones de este 5 de enero, no se apreció la entrega de regalos en las cercanías de los centros de votación, como suele ser recurrente.

Según Francis Peña, presidente del Tribunal Electoral del Cang, esto se debe porque hubo un acuerdo entre todos los candidatos, todo en aras de mejorar la imagen pública del gremio.

“Con los fiscales de las cinco agrupaciones tuvimos una reunión y todos coinciden en que tenemos que ir mejorando como gremio, recuperar la honorabilidad y acordamos con los fiscales firmar un documento con esos parámetros, hemos ido mejorando”, explicó Peña.

La asistencia

La afluencia de votantes fue escasa durante la mañana y fue en aumento por la tarde, sin tener certeza de la cantidad de asistentes para el cierre de esta nota, pero los pronósticos del Cang para esta votación son considerables.

“En la última votación participaron 6 mil agremiados, nuestra expectativa es que participen todos, pero hay un poco de apatía, pero esperamos que al menos 25 mil agremiados asistan al nivel nacional para respaldar el resultado”, indicó.

Autoridades del Cang durante el inicio de la jornada de votaciones.

Durante la jornada, varios funcionarios acudieron a votar: magistrados del TSE, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Corte de Constitucionalidad (CC), así como del Ministerio Público (MP), y otras autoridades que se encuentran agremiados al Cang.

Entre ellos Irma Palencia, magistrada del TSE, destacó que este proceso será clave, ya que quienes resulten electos magistrados electorales tendrá una tarea mayor que la de ellos cuando asumieron el cargo.

“Retos hay muchísimos, se convirtieron en más cuesta arriba desde que el TSE estuvo por casi dos años desintegrado, eso hizo que muchas cosas no estén como se esperaría, hace que los retos sean mayores porque hay que poner muchas cosas al día”, dijo la magistrada Palencia.

La magistrada Irma Palencia presidió el TSE durante las elecciones del 2023.

La actual magistratura del TSE enfrenta un proceso penal por aparentes anomalías en la compra del sistema informático usado en las elecciones del 2023, y recibieron señalamientos del MP que hasta tacho de “fraude” las pasadas elecciones generales.

Año clave

Un día antes a las votaciones del Cang el presidente Bernardo Arévalo dijo, en una cadena nacional, la importancia de las elecciones del 2026, que además del TSE también incluyen a la Contraloría General de Cuentas (CGC), Corte de Constitucionalidad (CC) y MP.

Durante la administración de Arévalo ha sido evidente el pulso con la gestión de Consuelo Porras al frente del MP, una institución que el mandatario ha tachado de cooptada, pero ese señalamiento fue rechazado por la fiscal general tras emitir su voto en el Cang.

La FIscal General concluye su segundo periodo en mayo de este año.

“Qué es eso de narrativas, no señor, hay que hacer el uso debido de las instancias correspondientes, ir a denunciar, pero con una narrativa sustituir la presentación de una denuncia, jamás bajo el Estado de Derecho se va a dar”, indicó.

La integración

La Comisión de Postulación para el TSE se integra por cinco comisionados titulares y cada uno cuenta con su respectivo suplente, quienes deberán de trabajar en la preselección de los candidatos a magistrados electorales.

Por mandato legal, esta postuladora será presidida por el rector de la USAC, cargo que ocupa Walter Mazariegos, profesional que ha sido cuestionado desde que fue electo por señalamientos de aparente fraude.

Su suplente en la postuladora es Adelupe Jocabed Rojas Castillo, forma parte del departamento jurídico de la USAC, per cuando fue estudiante respaldó la elección de Mazariegos como una de sus electoras.

Otra silla asegurada en la postuladora es la de Henry Arriaga, decano de la Facultad de Derecho de la USAC, quien tiene como suplente a Rodolfo Barahona Jácome.

Los rectores de las universidades privadas deben de elegir a un comisionado titular y a un suplente; al igual que los decanos las facultades de derecho de las universidades privadas.

Todos ellos, junto a los electos por el Cang deberán de elegir a 20 candidatos para el nuevo TSE, de los que el pleno del Congreso deberá elegir a cinco magistrados titulares y a cinco suplentes.