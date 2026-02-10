Postuladora del TSE definirá este jueves la nómina de 20 aspirantes a magistrados

La Comisión de Postulación concluirá este jueves la integración de la lista de 20 aspirantes a magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que será enviada al Congreso de la República para la elección de los próximos cinco magistrados titulares y cinco suplentes.

Tras el cierre del plazo para presentar tachas u objeciones, los 38 candidatos señalados tuvieron la oportunidad de presentar sus descargos ante la comisión. Esta semana, la institución evaluará la documentación y los méritos de cada aspirante.

Según el cronograma, para el 12 de febrero se tiene prevista la continuación de la sesión para la revisión y evaluación de expedientes, conforme a la tabla de gradación, y, seguidamente, la elaboración de la lista de candidatos que se enviará al Congreso.

La votación e integración de la nómina se realizará con el voto favorable de por lo menos dos terceras partes de los integrantes de la Comisión de Postulación.

La nómina, de acuerdo con los procesos establecidos en la ley, deberá publicarse en el Diario Oficial y en dos diarios de mayor circulación, con el objetivo de asegurar la transparencia del procedimiento.

Una vez entregada al Congreso, los diputados deberán elegir a los magistrados titulares y suplentes que dirigirán el TSE para el período 2026–2032, en un proceso clave para la organización de las elecciones generales de 2027.

Impugnaciones y descargos en fase final

En total, se presentaron 181 aspirantes, de los cuales cuatro fueron inicialmente excluidos por no entregar la documentación completa, dejando un grupo de 178 candidatos habilitados para continuar en el proceso. Tras la revisión inicial de requisitos, la Comisión abrió un período para recibir objeciones o señalamientos, que concluyó con más de 50 impugnaciones presentadas contra al menos 38 de los aspirantes.

Los candidatos objetados tuvieron un plazo para presentar descargos, y actualmente la Comisión continúa con la evaluación técnica de expedientes conforme a la tabla de gradación, de cara a integrar la lista final de 20 candidatos que se entregará esta semana al Congreso de la República.

