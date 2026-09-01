Presidente Bernardo Arévalo destaca rol del Ejército en proyectos estratégicos

El presidente Bernardo Arévalo, junto al ministro de la Defensa, Henry Sáenz, y altos mandos militares participaron este martes 1 de septiembre en el acto de conmemoración del 153 aniversario de fundación de la Escuela Politécnica y Día del Cadete.

En su discurso, el presidente resaltó la necesidad de transformar al Ejército de Guatemala en una institución moderna, profesional y subordinada al poder civil, que sirva no solo para el propósito de defender la soberanía nacional, sino también como una institución activa para el desarrollo del país.

El presidente destacó que el fortalecimiento del Cuerpo de Ingenieros del Ejército es uno de los principales ejes de la transformación de la institución armada que se está impulsando desde el Gobierno.

“Estamos fortaleciendo al Cuerpo de Ingenieros, recuperando las capacidades terrestres, aéreas y navales, renovando equipo, armamento y ampliando la cooperación internacional y la inversión en educación militar”, afirmó Arévalo.

Arévalo hizo énfasis en que las capacidades del Cuerpo de Ingenieros del Ejército deben ponerse al servicio del país, más allá de las funciones estrictamente militares, contribuyendo de manera directa a la mejora de la infraestructura y la calidad de vida de los guatemaltecos.

“Cuando el Cuerpo de Ingenieros abre caminos, construye puentes y mejora la conectividad, estamos acercando oportunidades a la gente”, aseguró el mandatario.

Según Arévalo, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército es un brazo operativo clave para conectar territorios, facilitar el desarrollo económico y responder a las necesidades civiles, alineado con una visión del Ejército que no solo esté enfocada en la defensa de la soberanía, “sino que también construye las bases materiales para el progreso del país”.

Uno de los principales aspectos en los que el presidente basa esta afirmación es el papel que durante el último año ha tenido dicha unidad del Ejército, que ha recibido el apoyo y la colaboración del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (Usace), que ha brindado capacitaciones a sus integrantes, tanto en el país como en territorio estadounidense, para que mejoren sus capacidades en el manejo de maquinaria y la construcción de infraestructura, así como en la atención de emergencias y otros aspectos que son vitales para el desarrollo del país, según indicó el Ejército de Guatemala.

En materia de cooperación internacional, el presidente destacó que “se está ampliando la cooperación internacional”, para lo cual es necesario que los nuevos oficiales puedan estar preparados para competir y aprovechar esos espacios.

“Los nuevos oficiales deben dominar su especialidad, comprender la tecnología, aprender idiomas y estudiar la doctrina para enfrentar las nuevas amenazas y el crimen transnacional”, afirmó Arévalo.

Asimismo, el presidente hizo un llamado a los cadetes y al personal activo del Ejército para que tengan una visión de largo plazo y que vaya más allá del presente. En este aspecto, Arévalo les ordenó construir un Ejército para el futuro y continuar educándose de forma permanente, con el objetivo de dejar una institución mejor que la que han recibido.

“Mi orden es clara, piensen en el largo plazo, no administren únicamente el ejército que recibieron, construyan el que el país necesita y cuando tengan bajo su responsabilidad una unidad, una dependencia o una fuerza, entréguenla mejor de cómo la recibieron, porque esa debe ser nuestra medida de éxito institucional”, puntualizó el mandatario.

Resalta avances en cooperación

Por su parte, el ministro de la Defensa, Henry Sáenz, resaltó en su discurso la necesidad de adaptación que han tenido los oficiales y soldados a lo largo de la historia. También destacó que en la actualidad se han dado “avances significativos” en el proceso de modernización del Ejército, los cuales van en la línea de dirección del presidente Bernardo Arévalo. Destacó la adquisición de nuevo equipo, armamento, aeronaves para la movilidad de las unidades militares y ayuda humanitaria, así como buques con mayor autonomía para combatir el narcotráfico, equipos que han sido provistos principalmente por Estados Unidos.

“Impulsamos una diplomacia militar más activa, ampliando oportunidades de capacitación e intercambio con varios países socios, entre ellos Turquía, Brasil, Chile, México, Canadá, Alemania, Francia, República de China en Taiwán, Colombia, República Dominicana, España, Israel, entre otros países, fortaleciendo especialmente nuestra relación con nuestro principal socio estratégico, los Estados Unidos de América”, resaltó Sáenz.

El ministro de la Defensa indicó que los nuevos oficiales y cadetes deben estar preparados para un futuro militar en donde deberán dominar y operar nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y enfrentar amenazas híbridas y transnacionales, regidos siempre bajo los principios de la institución militar.