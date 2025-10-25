Rodolfo Radford asume la secretaría general de Fuerza por Guatemala tras asamblea nacional

Este sábado 25 de octubre del 2025, el partido Fuerza por Guatemala celebró su asamblea nacional, donde el excandidato presidencial Rodolfo Radford fue elegido como nuevo secretario general.

La actividad es parte del proceso en la reorganización de la agrupación política de cara a los próximos procesos electorales.

Durante su intervención, Radford señaló que el partido centrará sus esfuerzos en los ejes de Salud, Educación, Seguridad y Justicia, con el objetivo de fortalecer las instituciones y mejorar las condiciones de vida en el país.

La asamblea contó con la presencia de figuras políticas como Jorge Castro, primer vicepresidente del Congreso, y Alfonso Alonzo, exministro de Ambiente durante el gobierno de Jimmy Morales. Aunque no forman parte del Comité Ejecutivo, ambos participaron como invitados.

Radford aprovechó su intervención para cuestionar la situación de seguridad en Guatemala, haciendo referencia a las recientes fugas de reos en distintos centros carcelarios.

Lea también: Propaganda en redes sociales y fiscal informático: los cambios a los reglamentos electorales que proponen los partidos

El exministro de Ambiente Alfonso Alonzo estuvo presente en la asamblea nacional de Fuerza por Guatemala, acompañando al primer vicepresidente del Congreso de la República, Jorge Castro. (Foto Prensa Libre: José Sánchez)

Antecedentes del partido

Fuerza por Guatemala surge como continuación del desaparecido partido Fuerza, fundado por Radford en 2011, que impulsó a Alejandro Giammattei en las elecciones de 2015.

Radford intentó competir en los comicios generales de 2019, pero la agrupación no alcanzó los votos necesarios para mantenerse vigente y fue cancelada oficialmente el 27 de febrero de 2020.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) oficializó la inscripción de Fuerza por Guatemala el 22 de agosto del 2025, según consta en el Diario de Centro América.

Contexto político

Fuerza por Guatemala se suma a un panorama político diverso. Para el proceso electoral de 2025, el TSE reporta 27 partidos políticos inscritos, junto a 10 comités y 14 grupos promotores que buscan formalizar su participación.

Entre los partidos inscritos recientemente destacan Servir y Cambio, mientras que agrupaciones históricas como la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), URNG-Maíz y el Partido de Avanzada Nacional (PAN) continúan activas. Este escenario refleja un sistema multipartidista con alta rotación de nuevas organizaciones y viejas estructuras que buscan mantenerse vigentes en la política nacional.

Lea también: Hermano de Allan Rodríguez asume secretaría general del partido Vamos