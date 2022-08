“Se debe respetar el debido proceso”: Reino Unido exige a Guatemala garantizar seguridad de José Rubén Zamora

El mensaje del funcionario fue compartido a periodistas y en sus redes sociales por el embajador británico para Guatemala y Honduras, Nick Whittingham.

Ahmad también expresó su “preocupación” por “el arresto” del “distinguido periodista”, y recordó que “la libertad de prensa, la libertad de expresión y el estado de Derecho son vitales en democracias saludables”.

Zamora Marroquín fue detenido el pasado viernes en su residencia, después de un allanamiento de casi 8 horas, bajo cargos de lavado de dinero, intención para lavar dinero, chantaje y tráfico de influencias.

Las publicaciones de Zamora Marroquín y elPeriódico en la última década evidenciaron cientos de actos de corrupción en el gobierno de Otto Pérez Molina y su vicepresidenta, Roxana Baldetti (2012-2015), pero también en las administraciones de Jimmy Morales (2016-2020) y del actual mandatario, Alejandro Giammattei.

La detención del periodista tuvo lugar cinco días después de que fueran publicadas fuertes denuncias contra varios funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Giammattei por corrupción, en una sección dominical del matutino.

El ingeniero de 66 años compareció este miércoles ante un juez para su primera declaración, mientras sus abogados denunciaron que tuvieron acceso al expediente en su contra por primera vez hasta el martes, cinco días después de su detención.

La audiencia fue suspendida de nuevo y deberá continuar el próximo lunes.

Zamora Marroquín recibió en junio de 2021, de manos del rey de España, Felipe VI, el Premio al Medio de Comunicación Destacado de Iberoamérica, como parte de los Premios Internacionales de Periodismo Rey de España.

El fiscal a cargo del caso contra Zamora, Rafael Curruchiche, fue sancionado en julio pasado por Estados Unidos con la prohibición de ingreso a su territorio, tras acusarlo de “crear casos aparentemente espurios” contra aquellos que expusieron la corrupción en Guatemala.

Al menos 24 exfiscales y jueces guatemaltecos se encuentran en el exilio debido a que, según han denunciado, sufren de “persecución judicial” de la actual jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, también sancionada por Estados Unidos desde 2021.

El martes, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, dijo estar “preocupado” por el arresto del periodista, así como por las acciones legales que el Gobierno de ese país ha emprendido contra sus propios funcionarios de Justicia.

La Red Global de Medios Independientes (IPI, en inglés) hizo un llamado a las autoridades de Guatemala para que dejen en libertad a José Rubén Zamora, director de elPeriódico, “un héroe” de esa entidad.

“Instamos a las autoridades a que cesen el abuso en procesos penales contra periodistas”, expresó.

The IPI global network repeats its call on Guatemala to release our World #PressFreedom Hero José Rubén Zamora of @el_Periodico.

Authorities must cease the abuse of legal procedures against journalists.

Our statement: https://t.co/mw1SuFVmuR pic.twitter.com/GFNXjVWiwD

— IPI – The Global Network for Independent Media (@globalfreemedia) August 3, 2022