¿Qué pasó con la niña de 2 años que fue localizada ilesa tras la masacre en Escuintla? PGN amplía detalles

La niña fue la única sobreviviente del ataque armado que dejó cuatro personas muertas en una ruta de terracería en La Democracia, Escuintla el 8 de julio.

La menor, de 2 años, fue localizada dentro del vehículo y se encontraba ilesa.

Una imagen en la que se le observaba con sangre en el rostro y las manos, mientras permanecía dentro del picop, marcó uno de los episodios más impactantes luego del violento ataque.

Ahora, la Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que permanece con familiares mientras se desarrolla el proceso para determinar quién asumirá legalmente su cuidado.

La niña no está bajo resguardo estatal

La PGN informó que, tras conocer que los Bomberos Municipales Departamentales entregaron a la menor a familiares luego del rescate, inició las diligencias para ubicarla e iniciar el proceso de protección correspondiente.

"Al lugar acudieron bomberos. Estos bomberos entregaron a la niña con unos familiares. Cuando nosotros nos enteramos de las circunstancias, empezamos a verificar dónde estaba la niña", explicó la institución.

Con la información proporcionada por los socorristas, personal de la Procuraduría logró ubicar el lugar donde permanecía la menor y dejó una citación para que los familiares se presenten e inicien el proceso de evaluación.

La institución explicó que se realizarán las medidas de protección y un estudio para establecer si los familiares constituyen un recurso idóneo para que la niña continúe bajo su cuidado.

Por el momento, la menor no se encuentra bajo resguardo estatal, ya que permanece con sus familiares mientras avanza el procedimiento.

El proceso comenzará la próxima semana

Según la PGN, los familiares no habían acudido a la citación debido a que se encontraban realizando los trámites funerarios, ya que ambos padres de la niña fallecieron durante el ataque armado.

"Lastimosamente perdieron la vida ambos progenitores de la niña. Por eso se les dejó citación, pero de primera mano sí se confirmó que la niña está con unos familiares", indicó la institución.

La Procuraduría agregó que, una vez concluyan las actividades relacionadas con el sepelio, la próxima semana iniciará formalmente el proceso en la delegación regional para determinar si la menor puede permanecer con esos familiares o si será necesario adoptar otras medidas de protección.

Una socorrista cubre el cuerpo de una de las víctimas mientras las autoridades procesan la escena del ataque armado que dejó cuatro personas fallecidas en La Democracia, Escuintla. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales Departamentales)

El ataque

La tarde del 8 de julio, un ataque armado dejó cuatro personas fallecidas en un camino de terracería que conduce a la aldea Cucun, en La Democracia, Escuintla.

Las víctimas fueron identificadas como Jonathan Alexander López Chávez, de 18 años; Adán Alberto Sánchez, de 33; María Elvira Pancán Mayorga, de 61; y Ericka Melissa Girón Sandoval, de 18.

Tres de los cuerpos fueron localizados dentro del picop y una cuarta víctima quedó a unos siete metros del vehículo. En la cabina, los socorristas encontraron con vida a la niña.

De acuerdo con la investigación de la División Especializada en Investigación Criminal (Deic), las víctimas regresaban de visitar a familiares cuando fueron interceptadas por hombres armados que abrieron fuego en repetidas ocasiones.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que una de las líneas de investigación apunta a un posible ajuste de cuentas relacionado con el narcomenudeo, debido a que una de las víctimas registraba antecedentes por tráfico de drogas.

El caso continúa bajo investigación para establecer a los responsables y el móvil del ataque.

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