Rodolfo Chang: “Está en manos de la CC corregir la crisis universitaria”

Rodolfo Chang, integrante de Usac-Dire, sostiene que la Corte de Constitucionalidad aún puede corregir la crisis en la Universidad de San Carlos al resolver las acciones pendientes sobre la elección de rector. En entrevista, también cuestiona la toma de posesión de Walter Mazariegos, señala presuntas ilegalidades en el proceso y llama a respetar el Estado de derecho y la certeza jurídica.

¿Cómo toman la autoproclamación de Walter Mazariegos como rector de la Usac?

Consideramos que el proceso sigue siendo ilegal. Consideramos que algunas salas todavía tienen en sus manos decisiones que pueden anular el proceso electoral del 8 de abril. Él (Mazariegos) precipitadamente hizo esta toma de posesión ilegal, fantasma y ficticia. Fue una actividad más mediática por tal de correr y demostrar que él sí es el rector, pero no es así.

Nosotros seguiremos trabajando desde manifestaciones pacíficas y desde lo judicial, aunque también estamos preocupados porque no se está respetando el Estado de derecho ni la certeza jurídica. Pero seguimos creyendo en el sistema judicial de Guatemala y tenemos fe en que se puede aplicar un derecho de ley.

Él se sentirá rector, pero está cometiendo una ilegalidad y lo peor es que tiene cómplices en el CSU, porque ellos son los que, a la larga, tienen que responder legalmente, porque el voto de cada uno de ellos vale como la máxima autoridad de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

La respuesta del sistema judicial y la Corte de Constitucionalidad

¿Cómo choca esa esperanza con las resoluciones alcanzadas hasta ahora?

Tenemos fe en el sistema judicial de Guatemala y esperamos que los actores respeten la jurisprudencia y no cometan un error, y que, como sociedad guatemalteca, como egresados de la San Carlos que son, por lo menos los de la CC, deberían reflexionar ante el daño que le están haciendo a la Usac por no ordenar, desde el punto de vista jurídico, ese fraude que hubo el 8 de abril.

Está en manos de la Corte de Constitucionalidad corregir la crisis universitaria, especialmente el efecto negativo que tiene ante la sociedad, que el mensaje de una universidad pública y autónoma, que puede elegir a sus propias autoridades y que aplica la ley a nivel nacional para tener sus propias autoridades. Creemos que van a tomar una decisión correcta para botar ese gran fraude; todo mundo vio el fraude, solo ellos parece que no entienden.

AME1146. ANTIGUA GUATEMALA (GUATEMALA), 08/04/2026.- Personas sostienen un cartel durante una protesta por la elección del nuevo rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) este miércoles, en Antigua Guatemala (Guatemala). EFE/ Alex Cruz

¿Consideran que la CC tiene responsabilidad en el manejo de los tiempos para resolver acciones sobre las elecciones y sobre el requerimiento del finiquito?

Ellos tienen que determinar eso. Por supuesto que hoy Mazariegos podrá decir que no debe tener finiquito, pero para todo funcionario público que maneja fondos del Estado, de nuestros impuestos, la Universidad de San Carlos de Guatemala tiene Q3 mil 500 millones anuales, y que alguien diga que un rector o un funcionario universitario no debe tener finiquito ni tenga que rendir cuentas, eso sí es, completamente ilógico y peligroso para Guatemala.

Así, ya cualquier funcionario público dirá que, como ya eximieron a un funcionario público, como el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, bueno, ahora eximamos a todos para lo del finiquito.

Entonces, la ley de probidad va a caer a los suelos y definitivamente eso es peligroso, no solamente para la Universidad de San Carlos, sino para todo el país. Pensemos en el proceso de elecciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala; si sigue con este rumbo, desde el punto de vista de la certeza jurídica, es peligroso para el país. Imaginemos, por ejemplo, que las próximas elecciones de Guatemala dependan solo de lo que resuelva la CC.

El papel del Consejo Superior Universitario

Y otro mensaje negativo y más preocupante, apunta Chang, es todavía es que "la academia está cayendo por los suelos" por las mismas acciones del CSU. Ellos son los máximos responsables de lo que está pasando porque ellos son la máxima autoridad y no tienen la valentía de oponerse a la situación que está pasando en la Usac, están dejando pasar las cosas ilegales, las cosas incorrectas y el daño a la universidad, especialmente en la formación de nuestros egresados.

Si eso no lo ven ellos, más que todo por intereses políticos...

¿A qué atribuye la falta de valentía de los integrantes del CSU que respaldan a Mazariegos?

Puede haber dos cosas: los puede estar extorsionando con alguna situación, o alguna situación donde los tenga con la cola machucada.

Por eso, pedimos a la CC que actúe, a las salas, al MP, que tiene 17 denuncias que hay. Lo que pasó ayer (miércoles), que un joven resultó con heridas en el rostro, necesitará de una cirugía porque se le está cayendo la retina por el golpe que le dieron.

Y los jóvenes estaban frente a la universidad manifestando pacíficamente y desde dentro de la universidad empezó a salir el ataque con agua, extinguidores, piedras... y así fue como golpearon al muchacho, cuando todos decidieron replegarse y hasta la Policía salió corriendo. Por eso también exigimos al ministro de Gobernación que tome medidas ya.

Y bueno, si a nivel de Estado no podemos proteger la Universidad de San Carlos de Guatemala, estamos pidiendo a todos los organismos internacionales, como ya se manifestó la OEA, ya se está manifestando la Unión Europea, se está manifestando Flacso y muchas organizaciones internacionales en contra de la crisis que está viviendo la Universidad de San Carlos de Guatemala.

El presidente debe usar su influencia para alcanzar "el bien"

¿Qué se espera del Ministerio Público, del fiscal general?

Que investiguen, simplemente. No pedimos favores, no pedimos que se inventen nada, como pasó en el Ministerio Público anterior. Si se está cometiendo algún acto incorrecto, de corrupción o ilegal, pues que actúen de acuerdo con la ley. No pedimos que se persiga y criminalice a algunos, como hicieron con nosotros, que inventaron todo para poder hacerlo.

El presidente Bernardo Arévalo también espera en las cortes. ¿Les parece suficiente?

Bueno, podría ser, podría ser suficiente, pero creo, con todo respeto, que esto no es algo que se pueda pedir tan fácil, pero que utilice su influencia, pero para el bien.

Hay muchos que usan su poder y su influencia para poder hacer el mal y alguien debe usar su poder y su influencia para el bien. Y el bien para nosotros es rescatar la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Esto no es un problema interno, sino una crisis universitaria, desde el punto de vista de la educación y desde el punto de vista democrático.

Integrantes de Usac-DIRE durante una manifestación frente a la Corte de Constitucionalidad mientras continúan las acciones legales contra la elección de rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala. (Foto Prensa Libre: cortesía Jero Flores)

La nueva forma de manifestar y ocupar espacios

Ha habido varias acciones de la comunidad universitaria, pero hay quienes extrañan “a la Usac de antes”, con manifestaciones multitudinarias y acciones fuertes. ¿Cómo observa ese cambio?

Los momentos cambian. Hoy muchas manifestaciones se dan a través de las redes sociales. Los teléfonos, hoy por hoy, son un medio para manifestarse y creo que es de respetar esa nueva cultura de manifestación, en donde 8 mil personas hablan sobre el tema de por qué no sacamos a Mazariegos de la rectoría. Las manifestaciones públicas actualmente ya están tomando otra dimensión.

Nosotros estamos bien claros y conscientes. Si hay una movilización personal y manifestación pública, salir a las calles, pedimos, exigimos y rogamos a Dios que sean pacíficas.

Guatemala no puede caer nuevamente a una posición de enfrentamiento como lo que está sucediendo dentro de la universidad y lo que este señor está haciendo desde adentro de la universidad, hacia afuera, tirándole piedras y tirándoles agua y tirándoles el gas de extintores a los estudiantes.

Seguimos exigiendo que se respete la ley, el Estado de derecho, que se respete y que tengamos certeza jurídica para que de verdad Guatemala viva en paz y viva tranquila. Pedimos que nos devuelvan la Usac para normalizar la institucionalidad y empezar con un proyecto de desarrollo académico que se merece Guatemala.

No podemos volver a los años donde se manifiesta con violencia. La Universidad de San Carlos debe recuperar su espacio de incidencia de otra forma, por la vía de la manifestación sobre temas públicos, como por ejemplo el alza de los combustibles o de tantos abusos.

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