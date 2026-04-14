Al criticar duramente al Papa León XIV, Trump corre el riesgo de enemistarse con los católicos conservadores

Después de que una columna de humo blanco en las vigas de la Capilla Sixtina anunciara la llegada de un nuevo Papa el pasado mes de mayo, el presidente Donald Trump celebró la elección del primer líder de la Iglesia Católica nacido en Estados Unidos, declarando que era "un gran honor para nuestro país". Pero ahora, los dos estadounidenses más influyentes en el escenario mundial —Trump, líder de 340 millones de estadounidenses, y el papa León XIV, con una congregación global de 1,400 millones de católicos— están inmersos en una lucha por ganarse el apoyo de la población que entraña riesgos para ambos.

Tras un par de publicaciones de Trump el domingo en Truth Social —una, un ataque incoherente que describía a León XIV como "terrible en política exterior" y "débil en materia de delincuencia", y la otra, una descripción del presidente que lo equiparaba a Cristo—, León XIV respondió el lunes a bordo de un vuelo papal a Argelia, diciendo a los periodistas que "no tenía miedo de la administración Trump". “No quiero entrar en un debate con él”, dijo el Papa antes de, aparentemente, hacerlo al añadir: “No creo que el mensaje del Evangelio deba ser malinterpretado como lo están haciendo algunos”. Más tarde, reflexionando sobre uno de los mensajes de Trump en Truth Social, comentó: “Es irónico, el nombre del sitio en sí. No hace falta decir más”.

Según observadores veteranos de la Iglesia católica, una guerra abierta de palabras entre un Papa y un presidente estadounidense no tiene precedentes. “Hay que remontarse a la Edad Media, cuando reyes y emperadores clamaban contra el Papa en Roma y lo tildaban de falso”, afirmó Marco Politi, veterano observador del Vaticano y autor. “Simplemente no existe otro ejemplo reciente similar”. La autoridad moral de la Iglesia católica ha disminuido sustancialmente tras décadas de escándalos de abusos clericales, y el peso de las palabras de un Papa ya no es el que era.



Sin embargo, según observadores, el riesgo de una confrontación directa con un Papa en funciones es quizás mayor para Trump, quien no solo se enfrenta al primer Papa nacido en Estados Unidos, sino también a un referente espiritual para un importante grupo de votantes republicanos: los católicos blancos conservadores. Y lo hace en pleno año de elecciones legislativas de mitad de mandato. El lunes, líderes católicos conservadores como el obispo Robert Barron, miembro de la Comisión de Libertad Religiosa de Trump, expresaron su rechazo y pidieron al presidente que se disculpara con León XIV. “Las declaraciones del presidente Trump en Truth Social sobre el Papa fueron totalmente inapropiadas e irrespetuosas”. Trump ya no se enfrenta al papa Francisco, el pontífice argentino al que muchos conservadores veían como portador del prejuicio antiestadounidense instintivo propio del Sur Global.

Ahora, Trump arremete contra un hombre del sur de Chicago, aficionado a los White Sox, que triunfó en la política y que expresa sus críticas con la discreción y modestia de un párroco de pueblo. “Cuando el poder político se vuelve contra una voz moral, suele ser porque no puede contenerla”, escribió el reverendo Antonio Spadaro, subsecretario del Dicasterio para la Cultura y la Educación del Vaticano, en X. Añadió: “En este sentido, el ataque (de Trump) es una declaración de impotencia”. Por su parte, León XIV se enfrenta a un presidente que ganó fácilmente el voto católico en el 2024, y ahora corre el riesgo de ser tachado de algo que ha tratado de evitar: un partidista político.

En las últimas semanas, León XIV y algunos de sus allegados han criticado y desaprobado claramente la acción militar estadounidense, con fuertes mensajes de paz transmitidos por el Papa el Domingo de Ramos y el Domingo de Pascua, mientras Trump ordenaba que llovieran bombas sobre Irán y en un momento dado amenazaba con que "toda una civilización" moriría. Las críticas de León XIV han resultado aún más hirientes precisamente porque él y otros en el Vaticano las han presentado de una manera muy distinta a la manipulación tóxica tan común en el ciclo de noticias estadounidense.



Según funcionarios del Vaticano, el Papa no es anti-Trump, sino un líder moral que define las enseñanzas de Jesús. Son esas enseñanzas, no el Papa, las que entran en conflicto con una administración que se ha escudado en la religiosidad. Y son las afirmaciones de la administración sobre el apoyo divino a su guerra las que claramente violan esas enseñanzas. “El papa León XIV está hablando, con toda la fuerza que puede, en nombre de las innumerables víctimas de las absurdas guerras que se están librando”, declaró a The Washington Post el cardenal Michael Czerny, máximo responsable de derechos humanos del Vaticano.



La popularidad de Trump entre los católicos estadounidenses ha disminuido en el último año. Y en León XIV, el presidente se enfrenta a una figura objetivamente más popular que casi cualquiera a quien suele criticar. En febrero, antes de la guerra con Irán, una encuesta de The Washington Post-ABC-Ipsos reveló que el 41% de los católicos estadounidenses aprobaba a Trump, una cifra inferior al 48% del año anterior. Por otra parte, una encuesta de NBC News de marzo del 2026 mostró que el 42% de los votantes registrados en Estados Unidos tenía una opinión positiva del Papa León XIV, mientras que el 8% tenía una opinión negativa y el 50% era neutral o no tenía opinión.

“Donald Trump está claramente sintiendo la presión de las recientes condenas públicas de León XIV a la guerra de Irán y la necesidad de promover la paz en lugar del conflicto”, dijo Elise Ann Allen, autora de El papa León XIV: La biografía. “Se está dando cuenta de que León XIV se está consolidando como una figura global más fuerte, y está tratando de recordarles a los católicos moderados por qué votaron por él. Pero arrebatos como este podrían ser contraproducentes, ya que podrían alejar aún más a los católicos moderados indecisos sobre él. Si está tratando de recuperar el voto católico, esto solo beneficiará la causa de León XIV, no la suya”.

Una cosa está clara: después de los intentos del Vaticano y la administración por negar una ruptura tras las revelaciones de una reunión inusual del máximo representante del Vaticano en Estados Unidos en el Pentágono en enero, el ataque frontal de Trump en las redes sociales el domingo eliminó toda pretensión. “No quiero un Papa que critique al Presidente de los Estados Unidos porque estoy haciendo exactamente para lo que fui elegido, POR UNA VICTORIA APLASTANTE”, escribió Trump en Social Truth. Hasta hace relativamente poco, León XIV había sido más cauto con sus declaraciones sobre Trump de lo que muchos liberales hubieran preferido.

Su crítica a la represión migratoria del gobierno el año pasado también resultó chocante para algunos católicos conservadores que parecían más dispuestos, al menos antes de los sucesos de Minneapolis en enero, a darle una oportunidad a la política de línea dura del gobierno. Pero las advertencias del Papa han resultado más pertinentes en medio de una guerra impopular que ha disparado los precios de la gasolina y otros costes para los estadounidenses, ha hecho caer el mercado de valores y ha provocado que incluso los conservadores más acérrimos critiquen a la Casa Blanca. El tono de León XIV también ha cambiado, ya que algunos liberales lo acusaban de ser demasiado discreto en asuntos exteriores en comparación con Francisco.

León XIV parece haber encontrado su voz a través de una serie de duras críticas a la guerra de Irán, sin precedentes desde que ascendió al trono de San Pedro. Al mismo tiempo, sus principales colaboradores en Estados Unidos están haciendo nuevos e importantes llamamientos a los católicos estadounidenses para que se opongan a la guerra. Dios “no escucha las oraciones de los que hacen la guerra”, dijo León XIV el Domingo de Ramos. Citó Isaías 1:15, diciendo: “Aunque muchas oraciones eleves, no te escucharé; tus manos están llenas de sangre”. Para un presidente, enfrentarse al líder espiritual de la mayor confesión cristiana es una tarea arriesgada, y los liberales no han tardado en aprovecharse, convirtiendo al Papa en su nueva causa célebre en las redes sociales y prometiendo "cabalgar al amanecer" si Trump toca "un solo pelo" de la cabeza del Papa.

En otra publicación de Truth Social el domingo, Trump se representó a sí mismo como una figura similar a Jesús junto a la bandera estadounidense, lo que provocó recriminaciones que recordaron su publicación previa al cónclave del año pasado, en la que se presentó como el papa. La publicación fue eliminada posteriormente. “Una blasfemia total y absoluta”, escribió Joshua Charles, redactor de discursos del exvicepresidente Mike Pence, en X. El ataque de Trump puso en una situación incómoda a destacados católicos de su administración, incluido el vicepresidente JD Vance, un converso reciente al catolicismo, para que respondieran públicamente.

"¿Dónde está el recién nombrado vicepresidente católico, JD Vance?", preguntó Denise Murphy McGraw, copresidenta nacional de Catholics Vote Common Good. "En un momento en que el Santo Padre está siendo atacado y la dignidad de la Iglesia se ve socavada, el silencio no es neutralidad. Es complicidad". Los predecesores de Trump evitaron deliberadamente enfrentarse a los papas. En 2004, cuando Juan Pablo II pareció aludir al reciente escándalo de la prisión de Abu Ghraib al calificarlo de "acontecimientos deplorables" en presencia del entonces presidente George W. Bush, el líder estadounidense no tuvo más que elogios para el Papa.

Sin embargo, Trump siempre ha demostrado tener más audacia para enfrentarse a un pontífice. Después de que Francisco pareciera describir a Trump como "no cristiano" por hacer campaña a favor de un muro fronterizo con México en el 2016, Trump, entonces candidato a la presidencia, calificó el comentario de "vergonzoso" y presentó al Papa como un "peón" de México. Durante años, los partidarios y colaboradores de Trump han creído que su hombre podía llegar donde ningún otro presidente había llegado: atacando al Vaticano.

Justo después de que Trump criticara a Francisco por su comentario de que "no era cristiano", su entonces jefe de campaña, Corey Lewandowski, declaró a The Post: "Soy católico y mi reacción inicial es que tal vez no queramos enfrentarnos al Papa... Pero el señor Trump tiene una forma tan particular de ver las cosas, una intuición y un instinto tan agudos... Entendió la situación mucho mejor de lo que yo jamás podría". “Me quedé asombrado”, dijo Lewandowski en aquel momento sobre la decisión de Trump de enfrentarse al Papa, “porque es la reacción exactamente opuesta a la que tendría cualquier otra persona que se haya postulado para un cargo público”.

Pero arrebatos como este podrían ser contraproducentes, ya que podrían alejar aún más a los católicos moderados indecisos sobre él. Si está tratando de recuperar el voto católico, esto solo beneficiará la causa de León XIV, no la suya.

Sin embargo, León XIV es un papa muy diferente a Francisco. Su elección por el cónclave el año pasado parece haber anticipado la necesidad del Vaticano de contar con un contrapeso a Trump en el escenario mundial, alguien que no pudiera ser descartado tan fácilmente como Francisco por sus adversarios conservadores en Estados Unidos. Al mismo tiempo, León XIV está provocando a un personaje conocido por su agresividad y que gozó de un fuerte apoyo católico en sus últimas elecciones. Las encuestas a pie de urna mostraron que los votantes católicos favorecieron a Trump por un récord de 20 puntos, después de haber apoyado a Joe Biden por cinco puntos en el 2020.

Una encuesta del Pew Research Center mostró un cambio menor, pero aún significativo, favoreciendo a Trump por 12 puntos en el 2024, mientras que en el 2020 la votación estuvo prácticamente dividida a partes iguales. Tras meses en los que pareció evitar la ira de los ultraconservadores a la que se enfrentó Francisco, León XIV —quien dijo casi al comienzo de su papado que trataría de evitar la política partidista— ahora se presenta como un objetivo más evidente.

Pero los observadores también señalan que León XIV ya goza de más apoyo en la jerarquía de la Iglesia Católica estadounidense que el que tuvo Francisco, y los ataques de Trump podrían reforzar esa tendencia. “Diría que, en este momento, esto no supone ningún riesgo para el Papa”, dijo Politi.