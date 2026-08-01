Así operaba Los Goteros, la banda señalada por el asesinato de Eric Gutiérrez, asistente de vuelo de American Airlines

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Así operaba Los Goteros, la banda señalada por el asesinato de Eric Gutiérrez, asistente de vuelo de American Airlines

Perfiles falsos en aplicaciones de citas, sustancias químicas y robos a ciudadanos extranjeros formaban parte del método atribuido a Los Goteros, según la investigación del caso del estadounidense de origen salvadoreño Eric Gutiérrez.

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Eric Fernando Gutiérrez Molina auxiliar de vuelo de American Airlines asesinado Colombia

Las autoridades colombianas explicaron cómo operaba Los Goteros, la banda señalada por el asesinato del asistente de vuelo Eric Gutiérrez. La investigación permitió capturar a tres presuntos integrantes tras cinco meses de pesquisas. (Foto Prensa Libre: captura de pantalla de North Dallas Funeral Home & Cremation Services).

La Policía de Medellín, Colombia, informó sobre la captura de tres presuntos responsables del crimen contra el auxiliar de vuelo de American Airlines Eric Fernando Gutiérrez Molina, ciudadano estadounidense de origen salvadoreño.

El operativo para desarticular la banda criminal Los Goteros se extendió durante cinco meses e incluyó coordinación internacional, investigación y trabajos de inteligencia.

Dicha estructura es señalada por las autoridades colombianas como la responsable del robo y posterior asesinato de Gutiérrez, de 32 años, en un caso que conmocionó a Colombia, El Salvador y la comunidad internacional a principios del 2026.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, junto con mandos de la Policía y la Fiscalía General, explicó cómo operaba la banda mediante una estrategia basada en plataformas digitales.

Los criminales seleccionaban meticulosamente a sus víctimas, enfocándose en ciudadanos extranjeros que se encontraban de paso por Colombia.

Utilizaban perfiles falsos en aplicaciones de citas. Los delincuentes entablaban conversaciones con las víctimas y ganaban su confianza con demostraciones de interés y amabilidad.

Una vez consolidada la relación, coordinaban encuentros presenciales en zonas exclusivas y de alta afluencia turística. El principal punto de encuentro era el sector de El Poblado.

En esa trampa cayó Gutiérrez Molina el 21 de marzo del 2026, cuando acordó encontrarse con sus agresores en un establecimiento nocturno.

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Lo que comenzó como una salida nocturna en Medellín terminó en un crimen planificado. El estadounidense de origen salvadoreño y una acompañante se trasladaron junto con otros sospechosos hacia un hotel.

En el interior del hotel, los integrantes de Los Goteros suministraron sustancias químicas de manera secreta a la víctima, de allí el origen del nombre de la banda. De este modo, la persona quedaba completamente indefensa, sin posibilidad de resistencia.

Posteriormente, los criminales le robaron una cadena de oro y accedieron de manera fraudulenta a sus cuentas bancarias para efectuar transferencias y retiros por aproximadamente US$9,683.59.

No obstante, la dosis de la sustancia y la agresión física fueron mortales.

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El dictamen forense determinó que la causa de muerte de Gutiérrez Molina fue asfixia mecánica, producida cuando se encontraba indefenso.

Para ocultar el crimen y complicar la investigación, los sospechosos trasladaron el cuerpo en un vehículo hacia un área boscosa en Jericó, a más de dos horas de Medellín.

El hallazgo del cadáver ocurrió el 27 de marzo. El secretario de Seguridad informó que se había identificado a cuatro supuestos implicados en el caso tras rastreos financieros, análisis de cámaras de seguridad y una investigación interinstitucional.

Las autoridades colombianas, con apoyo del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y la Policía Nacional de Perú, capturaron a dos hombres y una mujer.

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Las pruebas materiales condujeron a la identificación de la banda Los Goteros, presunta responsable del asesinato, dedicada al hurto mediante el uso de sustancias químicas.

También se reveló que la acompañante de Eric fue dejada en el sector de El Poblado cuando aún se encontraba bajo los efectos de la droga suministrada.

Entre los capturados figura Andrés Felipe Peña Corrales, de 23 años, quien, de acuerdo con las investigaciones, huyó inicialmente hacia Bogotá y después se dirigió a Ecuador y Perú.

A través de una alerta de Interpol, Peña Corrales fue detenido en Perú y trasladado de regreso a Colombia.

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También en Perú fue interceptado William Olave Gamboa, de 31 años, luego de permanecer oculto en Ecuador. Este hombre era requerido por Interpol y actualmente se encuentra retenido en Lima mientras se completa el trámite para su extradición.

Este último es señalado como el presunto autor intelectual de la estructura criminal.

Ambos son acusados de homicidio agravado y hurto calificado y agravado.

Igualmente, María del Carmen González, de 24 años, fue capturada en Córdoba, Colombia. Fue arrestada por hurto por medios informáticos y semejantes. Aunque no estaría vinculada directamente con la muerte de Gutiérrez, las autoridades consideran que formaba parte de la estructura criminal.

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González habría retirado y movilizado recursos obtenidos ilícitamente de ciudadanos extranjeros.

Era la encargada de manejar el dinero en una casa de empeño. En una sola noche, con las tarjetas de las víctimas, realizaban compras de electrodomésticos y joyas para revenderlos posteriormente.

"Gracias al trabajo articulado entre la Policía de Medellín, la Fiscalía, Interpol, las autoridades de Perú, la Embajada de Estados Unidos y HSI, se logró esclarecer este crimen", dijo el alcalde de Medellín.

La familia de Gutiérrez Molina continúa exigiendo justicia y respuestas mientras las investigaciones avanzan.

De acuerdo con Univisión, el Gobierno de Estados Unidos pedirá más adelante la extradición de los criminales.

ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

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