De qué acusan al sobrino de “El Chapo” Guzmán que fue detenido en Sonora y que tiene orden de extradición

Este 26 de mayo, las autoridades de México confirmaron la captura de un sobrino de Joaquín “El Chapo” Guzmán, identificado como Isai “N”, en el área de Nogales, Sonora, en el noroeste del país.

De acuerdo con información del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, Isai “N” tiene órdenes de extradición por los delitos de delincuencia organizada y delitos contra la salud.

Sin embargo, las autoridades no precisaron qué país solicita la extradición del sobrino de “El Chapo”.

La SSPC indicó que el familiar de “El Chapo” es uno de los operadores y coordinadores logísticos del Cartel del Pacífico, una de las facciones de “Los Chapitos”.

Añadieron que el detenido habría coordinado la venta de aproximadamente 10 mil píldoras de fentanilo en Estados Unidos.

“Es el encargado de la producción y distribución de drogas sintéticas hacia EE. UU. y Costa Rica”, indicaron las autoridades.

Derivado de trabajos de inteligencia militar central de @Defensamx1 y en coordinación con @FGRMexico, a través de la Agencia de Investigación Criminal, @GN_MEXICO_ e instituciones del @GabSeguridadMX, se realizaron dos acciones relevantes contra estructuras criminales.



En… pic.twitter.com/HjW5gZCPM0 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 26, 2026

Harfuch señaló que la captura de Isai “N” estuvo a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la República, por medio de la Agencia de Investigación Criminal, la Guardia Nacional e instituciones del Gabinete de Seguridad.

Además, como parte de las investigaciones del caso, también se ejecutó una orden de cateo en Tapachula, Chiapas, en un inmueble donde fueron incautadas drogas y armas de fuego.

Específicamente, las autoridades incautaron 687 kilogramos de cocaína, 151 armas de fuego, 363 cargadores, 18 granadas, dos tractocamiones, tres cajas de carga cerradas y nueve contenedores.

Lea también: Operador del cartel de Sinaloa capturado en Guatemala es condenado en EE. UU. por tráfico de fentanilo



