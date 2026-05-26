De qué acusan al sobrino de “El Chapo” Guzmán que fue detenido en Sonora y que tiene orden de extradición

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De qué acusan al sobrino de “El Chapo” Guzmán que fue detenido en Sonora y que tiene orden de extradición

Las autoridades de México confirmaron este 26 de mayo la captura del sobrino de "El Chapo" Guzmán, además de contar con una orden de extradición.

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Captura del sobrino del Chapo

Las autoridades de México confirmaron la captura del sobrino del "Chapo" Guzmán en Sonora. (Foto Prensa Libre: X/@OHarfuch)

Este 26 de mayo, las autoridades de México confirmaron la captura de un sobrino de Joaquín “El Chapo” Guzmán, identificado como Isai “N”, en el área de Nogales, Sonora, en el noroeste del país.

De acuerdo con información del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, Isai “N” tiene órdenes de extradición por los delitos de delincuencia organizada y delitos contra la salud.

Sin embargo, las autoridades no precisaron qué país solicita la extradición del sobrino de “El Chapo”.

La SSPC indicó que el familiar de “El Chapo” es uno de los operadores y coordinadores logísticos del Cartel del Pacífico, una de las facciones de “Los Chapitos”.

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Añadieron que el detenido habría coordinado la venta de aproximadamente 10 mil píldoras de fentanilo en Estados Unidos.

“Es el encargado de la producción y distribución de drogas sintéticas hacia EE. UU. y Costa Rica”, indicaron las autoridades.

Harfuch señaló que la captura de Isai “N” estuvo a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la República, por medio de la Agencia de Investigación Criminal, la Guardia Nacional e instituciones del Gabinete de Seguridad.

Además, como parte de las investigaciones del caso, también se ejecutó una orden de cateo en Tapachula, Chiapas, en un inmueble donde fueron incautadas drogas y armas de fuego.

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Específicamente, las autoridades incautaron 687 kilogramos de cocaína, 151 armas de fuego, 363 cargadores, 18 granadas, dos tractocamiones, tres cajas de carga cerradas y nueve contenedores.

Lea también: Operador del cartel de Sinaloa capturado en Guatemala es condenado en EE. UU. por tráfico de fentanilo

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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