El Washington Post gana el premio Pulitzer al servicio público por su cobertura de DOGE y la fuerza laboral federal

El lunes, The Washington Post ganó el Premio Pulitzer al servicio público por su cobertura de los esfuerzos de gran alcance del presidente Donald Trump durante su segundo mandato para reducir la plantilla federal y reformar el gobierno a través del Servicio DOGE de Estados Unidos, dirigido por Elon Musk. El Post también ganó el Premio Pulitzer de fotografía de reportaje por el trabajo del ex fotógrafo de plantilla Jahi Chikwendiu, que documenta la lucha de una joven pareja que afronta un diagnóstico de cáncer terminal mientras esperan el nacimiento de su hija. Los artículos que ganaron el premio al servicio público, considerado el máximo galardón del periodismo estadounidense, destacaron el reportaje de la redactora Hannah Natanson, que documentó cómo la vida de los empleados federales se vio trastocada el año pasado.

En un ensayo, Natanson recordó haber sido la "experta en asuntos del gobierno federal" del periódico, un papel que describió como absorbente, que implicaba interactuar con más de 1 mil fuentes gubernamentales confidenciales. El 14 de enero, agentes del FBI ejecutaron una orden de registro en la casa de Natanson en Virginia, incautando equipos y citando a declarar al Washington Post ese mismo día. El gobierno afirmó que Natanson no era el objetivo, pero alegó que el allanamiento era necesario en una investigación sobre un contratista federal acusado de retener ilegalmente material gubernamental clasificado.

The Washington Post está litigando el caso de Natanson, intentando recuperar sus dispositivos electrónicos y argumentando que las acciones del gobierno constituyen un abuso de poder sin precedentes que podría coartar la capacidad de los periodistas para ejercer su profesión en el futuro. En su mención, el jurado del premio Pulitzer afirmó reconocer a The Post por "desvelar el secretismo que rodeaba la caótica reforma de las agencias federales llevada a cabo por la administración Trump y por documentar con gran detalle el impacto humano de los recortes y las consecuencias para el país". El premio al servicio público se otorga a The Post como institución. Meryl Kornfield y el exredactor de The Post, Jeff Stein, también contribuyeron significativamente al proyecto, que se basó en el trabajo de periodistas de toda la redacción.

El intento de Trump de reducir el tamaño del gobierno federal tuvo repercusiones en los círculos de poder de Washington, así como en los barrios y suburbios de la capital. La tasa de desempleo en la capital aumenta constantemente y recientemente ha alcanzado máximos no vistos desde la pandemia. También ha provocado un gran impacto emocional, como lo documentaron Natanson y el periodista de investigación del Washington Post, William Wan, en su artículo sobre el deterioro de la salud mental de muchos empleados federales. Los recortes en la plantilla federal interrumpieron las operaciones cotidianas en todo el país, desde las oficinas de la Seguridad Social hasta los parques nacionales, y paralizaron la asistencia alimentaria internacional y otras formas de ayuda estadounidense en el extranjero.

La cobertura también reveló hasta qué punto los empresarios de Silicon Valley aliados con el presidente han transformado Washington, especialmente los esfuerzos de Musk por transformar Washington a través de DOGE. El premio fue uno de los dos Pulitzer que The Post se llevó a casa el lunes. Chikwendiu, antiguo fotógrafo de plantilla, ganó por las fotografías que tomó para dos reportajes sobre una joven pareja, Tanner y Shay Martin, que luchaban contra el cáncer de colon terminal de Tanner mientras Shay esperaba a su hija, AmyLou. La pareja permitió que Chikwendiu, junto con la reportera Ariana Eunjung Cha y la videoperiodista Drea Cornejo, documentaran sus vidas durante meses en Utah.

El periodista de datos Dan Keating analizó las tendencias en el aumento de las tasas de cáncer entre los jóvenes estadounidenses. En un reportaje posterior, Chikwendiu fotografió el funeral de Tanner menos de seis semanas después del nacimiento del bebé de la pareja. En su mención, el jurado honró a Chikwendiu por "un ensayo fotográfico conmovedor y de una belleza desgarradora sobre una joven familia que da la bienvenida al nacimiento de su primer hijo mientras el padre agoniza lentamente a causa del cáncer". Los premios Pulitzer, que reconocen trabajos publicados en el 2025, llegan en medio de una temporada turbulenta para The Post, que vio cómo cientos de periodistas abandonaban su redacción el año pasado: primero mediante indemnizaciones por despido voluntario en verano y luego por despidos en febrero.

El editor y director ejecutivo, William Lewis, dimitió tras los despidos, y el director financiero, Jeff D'Onofrio, asumió el cargo de editor y director ejecutivo interino. Matt Murray, editor ejecutivo de The Post, dijo en una entrevista el lunes que los triunfos son una prueba del arduo trabajo de la redacción. “Por difícil que haya sido todo lo que hemos vivido y por complicado que resulte afrontar la situación actual, todos queremos un The Washington Post próspero y en crecimiento en un sector tan difícil, porque este tipo de trabajo es importantísimo”, dijo Murray. “Espero que quienes tengan opiniones o ideas sobre el Post tengan la oportunidad de reconsiderarlas y ver el trabajo que hacemos a diario”.

Natanson, según afirmó, fue fundamental para dinamizar la cobertura mediática de los homenajeados por su servicio público. “Hannah simplemente se puso manos a la obra. Gracias a su trabajo, se convirtió en una superestrella de The Post y atrajo a mucha gente al mismo tren”, dijo. “Era el tipo de ambición, reinvención e iniciativa que a menudo ha hecho que The Post siga prosperando. Y, como ven, nació una estrella”. Murray dijo que espera que este reconocimiento atraiga una mayor atención al caso legal de Natanson.

Por difícil que haya sido todo lo que hemos vivido y por complicado que resulte afrontar la situación actual, todos queremos un Washington Post próspero y en crecimiento en un sector tan difícil, porque este tipo de trabajo es importantísimo.

“Si el premio ayuda a generar mayor conciencia sobre esta lucha de la prensa y la carga que Hannah está soportando en nombre de todos los periodistas en este momento, eso es algo bueno y estoy muy contento por ello”, dijo. Considerados los premios más importantes del año en periodismo, los Premios Pulitzer son administrados por la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia y reconocen trabajos excepcionales desde 1917. El Washington Post ganó el premio al servicio público por última vez en el 2022 por su cobertura de la insurrección en el Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero del 2021. El Post fue finalista del premio en el 2024 por su reportaje sobre el rifle semiautomático AR-15, cobertura que le valió el Pulitzer en la categoría de reportaje nacional.

El Post fue galardonado junto con dos finalistas en la categoría de servicio público: la cobertura de The Wall Street Journal sobre el financiero y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein y la cobertura de The Chicago Tribune sobre las redadas de inmigración en la ciudad. El jurado del Pulitzer seleccionó la candidatura del Chicago Tribune y le otorgó el premio en la categoría de periodismo local. El Post también fue finalista en la categoría de reportajes nacionales por su cobertura sobre inmigración y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). La cobertura se centró en la campaña de deportaciones masivas de la administración Trump e incluyó artículos escritos por reporteros de toda la redacción.

En su mención, el jurado elogió al Post por “un reportaje que documentó el impacto de la campaña de deportaciones masivas de la administración Trump, desde un parque de Chicago hasta la Casa Blanca, un campamento de tiendas de campaña en Texas y una prisión salvadoreña”. El jurado de los premios Pulitzer reconoció a una amplia gama de redacciones en su entrega anual de galardones. The New York Times se alzó con tres premios: el de periodismo de investigación por su reportaje sobre los supuestos conflictos de intereses de Trump durante su mandato; el columnista M. Gessen ganó el premio de opinión por sus ensayos sobre regímenes autoritarios; y la fotoperiodista Saher Alghorra se llevó el premio de fotografía de noticias de última hora por documentar la devastación y la hambruna en Gaza.

The Washington Post y Reuters ganaron dos premios cada uno. Los reporteros de Reuters, Jeff Horwitz y Engen Tham, ganaron el premio a la mejor cobertura periodística por su reportaje sobre cómo Meta supuestamente ofrecía estafas y contenido generado por IA a los usuarios, incluidos menores. También ganó el premio nacional de periodismo por su reportaje sobre la expansión del poder de la administración Trump y su persecución de opositores políticos. El periódico Minnesota Star Tribune ganó el premio a la noticia de última hora por su cobertura de un tiroteo ocurrido durante una misa en una escuela católica, en el que murieron dos niños y 17 resultaron heridos.

Susie Neilson, Megan Fan Munce y Sara DiNatale, del San Francisco Chronicle, ganaron el premio a la mejor explicación por una serie de artículos sobre compañías de seguros que supuestamente utilizaban herramientas algorítmicas para infravalorar las propiedades perdidas a causa de incendios forestales. El premio al periodismo local fue otorgado a Dave Altimari y Ginny Monk del Connecticut Mirror, y a Sophie Chou y Haru Coryne de ProPublica por una serie sobre las controvertidas leyes de remolque de vehículos. El premio fue concedido conjuntamente al Chicago Tribune por su reportaje sobre las redadas migratorias de la administración Trump.

Dake Kang, Garance Burke, Byron Tau, Aniruddha Ghosal y Yael Grauer, de Associated Press, ganaron el premio internacional de periodismo por sus reportajes sobre la vigilancia masiva. Aaron Parsley, de Texas Monthly, ganó el premio al mejor reportaje por una historia en primera persona sobre las inundaciones en el centro de Texas. El premio a la mejor crítica fue para Mark Lamster, del Dallas Morning News, por su crítica arquitectónica. Anand RK, Suparna Sharma y Natalie Obiko Pearson, de Bloomberg, ganaron el premio de reportaje ilustrado por un artículo sobre estafas digitales y vigilancia en la India.

El equipo del podcast Pablo Torre Finds Out ganó el premio de reportaje sonoro por su investigación sobre cómo Los Angeles Clippers supuestamente eludieron el límite salarial de la NBA. La reportera del Miami Herald, Julie K. Brown, recibió una mención especial del jurado del Premio Pulitzer por lo que calificaron de "periodismo innovador" en el2017 y 2018, que expuso los abusos de Jeffrey Epstein contra mujeres jóvenes y a las personas poderosas que lo encubrieron. Brown no fue galardonada con el Premio Pulitzer en el momento de realizar su reportaje. En un mensaje de vídeo compartido antes de la ceremonia, Chikwendiu habló de su primer encuentro con Tanner Martin y de cómo le recordó sus propias visitas a su madre enferma.

“Recuerdo que la primera vez que lo abracé, lo hice como si fuera mi madre, recordando cómo su cuerpo, afectado por el cáncer, sentía dolor con cada roce en sus últimos días”, dijo. “Así que cuando fui a abrazar a Tanner, me apreté y me tensé a su alrededor, pero sin apretarlo, simplemente me tensé para que pudieran sentir la intensidad de mi abrazo sin sentir el dolor”. Chikwendiu expresó su satisfacción por representar a la familia Martin —y su historia— al aceptar el premio. "Acepto ser el nexo de unión y que mi trabajo sea reconocido y pase a la historia como una obra merecedora del Premio Pulitzer", declaró.

Recuerdo que la primera vez que lo abracé, lo hice como si fuera mi madre, recordando cómo su cuerpo, afectado por el cáncer, sentía dolor con cada roce en sus últimos días.

Christine Armario, editora de inmigración de The Washington Post, recordó un momento de la segunda investidura de Trump que marcó un año de intensa cobertura, con historias que calificó de "reveladoras, singulares y urgentes" en una entrevista el lunes. Arelis R. Hernández, reportera del Post, se encontraba en un puente fronterizo junto a migrantes que hacían fila para entrar a Estados Unidos, muchos de los cuales habían conseguido citas difíciles de obtener a través de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. Pero a los pocos minutos de la toma de posesión de Trump, esas citas fueron canceladas.

"Arelis grabó a una mujer llorando desconsoladamente al enterarse de que no le permitirían la entrada", dijo Armario en una entrevista. "Se llamaba Margelis Tinoco y había emprendido un viaje de varios meses desde Colombia, huyendo de la guerrilla armada tras el asesinato de su hijo". Eso dio inicio a meses de reportajes, durante los cuales los miembros de la redacción visitaron prácticamente todas las ciudades donde Estados Unidos había lanzado operaciones de control del tráfico radiactivo. “Hicimos todo esto mientras la administración nos criticaba constantemente”, dijo Armario. “Para mí, esta cobertura es una prueba de lo que somos como institución y de lo inquebrantable que es, sin importar las adversidades u obstáculos que enfrentemos. Esta es una redacción que se define por su gente”.

En un discurso ante la redacción, Murray dijo que aceptar el premio al servicio público era un momento agridulce, pero que se lo había ganado. Comparó la labor periodística de The Post en el marco del programa DOGE con la época del escándalo Watergate. “A veces comentamos por aquí, en relación con el caso Watergate, que Bob Woodward no tenía la intención de derrocar a un presidente. Simplemente estaba cubriendo una noticia policial. Y siguió la pista hasta donde le llevó. Y lo mismo puede decirse de este trabajo. Los periodistas vieron que algo estaba sucediendo. Hicieron preguntas, se negaron a apartar la mirada y siguieron la historia.”

Murray también afirmó que el allanamiento de la casa de Natanson es una afrenta a la libertad de prensa. Lo calificó de "una profunda amenaza, no solo para The Post ni solo para Hannah, sino para todos los periodistas, todas las fuentes, todas las personas que dependen de la protección constitucional de la Primera Enmienda, es decir, todos". D'Onofrio también expresó su apoyo a Natanson en su caso legal y la importancia de un periodismo sin restricciones. “La forma más clara y eficaz de seguir protegiendo, preservando y luchando por la Primera Enmienda es producir periodismo absolutamente crucial e indispensable, precisamente el trabajo que hoy homenajeamos aquí, y que es esencial para nuestra forma de vida democrática”, afirmó.

Cuando Natanson habló, elogió a sus compañeros de trabajo. “Por cada pista que denuncié, había un compañero capaz y dispuesto a ayudar”, dijo.

También rindió homenaje a Dan Eggen, editor del Post que editó muchos de los artículos ganadores y que falleció recientemente. Natanson concluyó su discurso con un mensaje dirigido a los hombres y mujeres que sacaron a la luz información crucial al compartir sus historias con ella. “A todos los funcionarios públicos que arriesgaron tanto al confiar en mí, quiero que sepan que su confianza es el mayor honor que jamás recibiré. En The Washington Post estamos haciendo todo lo posible para protegerla. Y quiero darles las gracias. Creen que la verdad importa en una democracia. Confiaron en que The Washington Post era el lugar adecuado para informarla. Con todo mi ser, sigo creyendo en ello.”

El jurado del premio Pulitzer también otorgó los premios de literatura y teatro: