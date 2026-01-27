En busca de señales del nuevo orden mundial de Trump después de Davos

En los Alpes, el secretario de Estado, Marco Rubio, ejerció de portavoz de su jefe. En una ceremonia celebrada en el escenario principal del Foro Económico Mundial, la Casa Blanca inauguró la “Junta de la Paz” del presidente Donald Trump, una agrupación de países alineados con algunas de sus iniciativas de paz, principalmente el proyecto de reconstrucción de Gaza, devastada por la guerra. Rubio presentó la entidad como una respuesta a un sistema internacional tambaleante. “En asuntos internacionales, muchas veces nos encontramos en eventos donde la gente lee declaraciones preparadas, cartas enérgicas que publican, pero no se hace nada, no sucede nada”, dijo Rubio.

“Este es un grupo de líderes que se dedican a la acción”, agregó, señalando a otros 19 líderes o ministros reunidos en el escenario alrededor de Trump, “y el presidente de Estados Unidos es un presidente de acción, de hacer que las cosas sucedan”. Existe mucha incertidumbre y falta de claridad sobre lo que la Junta de Paz representa o podría intentar lograr en los próximos meses, más allá de los planes establecidos para administrar la Gaza de la posguerra. Pocos de los aliados occidentales más importantes de Estados Unidos consideraron unirse a ella, mientras que Trump ha extendido llamativamente invitaciones a las dictaduras de Rusia y Bielorrusia.

Tanto sus defensores como sus críticos la ven como un desafío al orden internacional vigente, en un momento en que Trump parece cada vez más convencido del derecho de Estados Unidos a afirmar su primacía en los asuntos globales, desde su defenestración del régimen en Venezuela hasta su deseo de anexar Groenlandia. En una entrevista con CNN, Mary Robinson, expresidenta de Irlanda y exfuncionaria de alto rango de la ONU, describió a la entidad como una “toma de poder por parte de un individuo que ahora tiene ideas imperialistas”. Jonathan Schanzer, director ejecutivo de la Fundación para la Defensa de las Democracias, un centro de estudios neoconservador, con sede en Washington, celebró que “los chacales de la ONU observan con nerviosismo.

Si Trump triunfa, será una muestra más de sus fracasos”. En Davos, la perspectiva fue más matizada. Hablé con dos líderes cuyos gobiernos se habían adherido a la Junta de la Paz. Tanto el presidente de Kosovo, Vjosa Osmani, como el de Armenia, Vahagn Khachaturyan, insistieron en que la Junta era un complemento, no un desafío, al sistema de la ONU, y también restaron importancia a los informes que indicaban que la administración de Trump había extraído compromisos de US$1 mil millones como garantía de membresía. Osmani afirmó que a Kosovo no se le había pedido que contribuyera a la Junta y que la participación de su país se debía más al poder de su ejemplo.

"Sabemos lo que significa ser un país que necesita ayuda", me dijo, refiriéndose a las operaciones lideradas por Estados Unidos hace casi tres décadas, que ayudaron a Kosovo a separarse de Serbia. “Todos y cada uno de nosotros fuimos refugiados. Éramos desplazados internos. Perdimos a seres queridos, perdimos nuestros hogares”, comentó Osmani. “Tuvimos que reconstruir nuestras vidas desde cero, y lo logramos gracias a que el mundo democrático nos apoyó. Nos abrieron las puertas, nos abrieron el corazón. Así que ahora nos toca a nosotros retribuir”, añadió. Khachaturyan afirmó que ser miembro de la entidad de Trump "no se trata de millones ni de cientos de millones de dólares, sino más bien de una actitud, y de la posibilidad de ayudar a quienes lo necesitan".

Lamentó que, en todo el mundo, "los principios de coexistencia se violan con mucha frecuencia, y las Naciones Unidas no suelen ser capaces de prevenir esas violaciones", pero afirmó que la Junta de Paz podría contribuir a "fortalecer la confianza" en el sistema de la ONU. Muchos analistas prominentes no comparten esta evaluación y critican el historial de Trump de autocontratación. Él “es un destructor de instituciones que busca reemplazarlas con sus propias preferencias, lo que inevitablemente lo beneficia personalmente”, escribió el filósofo político Francis Fukuyama, tras el espectáculo de Davos. “Una institución es una regla o estructura que no depende de un solo individuo, una que sobrevive a la partida de su creador”, dijo.



Phil Gordon, exfuncionario de las administraciones de Biden y Obama y asesor de política exterior de la exvicepresidenta Kamala Harris, sugirió que la Junta de la Paz era una extensión del estilo político de Trump. "Quiere ser el hombre, el líder todopoderoso que se gana el respeto de todos y toma los recursos que se merece y los controla", me dijo Gordon en Davos. "Cualquiera que pensara que era aislacionista, por su lema 'Estados Unidos Primero', está aprendiendo que no es así". El cambio más amplio en la política global que Trump parece haber catalizado —descrito de diversas maneras como una deriva hacia una visión del mundo de la vieja escuela de “esferas de influencia” o una aceptación de la política del “poder hace el derecho”— ha preocupado a quienes todavía se adhieren a los principios de un orden liberal.

En una entrevista en Davos, Svetlana Tikhanovskaya, líder en el exilio de la oposición democrática de Bielorrusia, advirtió de que “un enfoque transaccional en la política es bastante peligroso” y que quienes anuncian el colapso del orden basado en reglas pueden lamentar lo que ello implica. "¿Estamos preparados para que la dictadura del pragmatismo conquiste este mundo?", cuestionó. "Lo dudo, porque será un mundo solo de dinero, y espero que esto no sea lo que nuestra sociedad anhela". Salah Ahmed Jama, viceprimer ministro de Somalia, destacó lo que su nación y muchas otras en el Sur Global están luchando por lograr.

“Imaginamos un mundo más estable, un mundo que brinde igualdad de oportunidades a todos los niños, sin importar dónde nazcan ni en qué ubicación geográfica se encuentren, y un mundo que no les arrebate el futuro”, me dijo. “Tenemos muchas ambiciones y sueños para nuestros ciudadanos, y mucho de lo que podemos hacer por ellos como gobierno depende del orden internacional en el que vivimos”, señaló.