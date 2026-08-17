La Armada de EE. UU. sopesa un importante rediseño de sus buques de guerra

Según siete funcionarios estadounidenses, tanto en activo como retirados, familiarizados con el asunto, la Armada de Estados Unidos está considerando un rediseño importante de sus nuevos portaaviones. Según informaron los funcionarios, el servicio está evaluando la viabilidad de trasladar la torre de mando de varios pisos, que funciona como centro de operaciones del portaaviones, más hacia la proa, hacia el centro del buque, para que se asemeje a los buques más antiguos.

Esta revisión, que no se había dado a conocer anteriormente, responde a las preocupaciones de Trump sobre el aspecto de los nuevos buques de la clase Ford, donde la torre se ubica cerca de la popa. Se desconocen el momento y el alcance de la evaluación de la Armada, y funcionarios actuales y anteriores advirtieron que les preocupaba que tal cambio requiriera mucho tiempo y dinero. Al igual que otros, hablaron bajo condición de anonimato para tratar un tema delicado.

El traslado de ese centro de mando, conocido como la "isla", sería el segundo cambio de diseño importante impulsado por el presidente, quien el jueves de la semana pasada emitió un memorando de seguridad nacional en el que ordena a la Armada que desarrolle un plan para volver a utilizar las antiguas catapultas de vapor en los futuros portaaviones. Estos sistemas ayudan a lanzar los aviones desde las cubiertas de vuelo de los buques. Según han declarado funcionarios actuales y anteriores, la preferencia de Trump es que los nuevos portaaviones se parezcan más a los que estuvieron en servicio durante la Segunda Guerra Mundial.

La Marina también examinó el asunto durante su primer mandato como presidente, según un ex alto funcionario estadounidense. Un estudio reveló que trasladar la isla podría costar miles de millones de dólares en gastos de rediseño y retrasar significativamente el programa, añadió esta persona. “La conclusión fue que el costo y el tiempo que implicaría hacerlo serían extraordinarios”, dijo el exfuncionario. Hay tres portaaviones de la clase Ford en distintas fases de desarrollo. El USS John F. Kennedy está realizando pruebas de mar y se acerca a su incorporación a la flota, mientras que el USS Enterprise y el USS Doris Miller se encuentran en construcción.

El primer portaaviones de la clase, el USS Gerald R. Ford, ya está en servicio y recientemente finalizó una larga misión de combate en Oriente Medio. Los planes prevén la construcción de hasta 10 portaaviones de la clase Ford en las próximas cuatro décadas, con un coste futuro proyectado de US$22 mil millones cada uno, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, un organismo no partidista, y el plan de construcción naval más reciente de la Armada. Trasladar la isla supondría un rediseño importante, según Bryan Clark, exoficial de la Armada que estudia la institución en el Hudson Institute, un centro de estudios de tendencia conservadora con sede en Washington.

Según Clark, tal modificación en la disposición del portaaviones afectaría a su flotabilidad y peso, y tendría un coste considerable. “Se podría cambiar”, añadió, “pero sería muy perjudicial”. El Pentágono y la Armada remitieron las solicitudes de comentarios a la Casa Blanca, que, al ser consultada sobre el deseo de Trump de reubicar la isla en futuros portaaviones de la clase Ford, hizo referencia al nuevo memorándum de seguridad nacional. El memorándum no aborda este tema.

Otro funcionario estadounidense familiarizado con los posibles cambios en la catapulta y la isla dijo que la Armada se está tomando ambos asuntos muy en serio debido a los retrasos y los graves sobrecostos que podrían generar. El interés de Trump en la modificación del rediseño pone de manifiesto la creciente influencia de la Casa Blanca sobre la compleja mecánica de la construcción naval. Desde que regresó al cargo, Trump ha prometido "resucitar" la industria estancada y ya ha emitido varias órdenes ejecutivas para abordar el tema.



El memorando de seguridad nacional del jueves pasado, entre otros cambios, revertiría el avanzado sistema de catapulta electromagnética de la clase Ford a propulsión a vapor. El documento enfatiza la preferencia del gobierno por “tecnologías y diseños de buques probados, confiables y asequibles”. Según varios funcionarios, dicho cambio también podría costar miles de millones de dólares y exacerbar los retrasos crónicos en la industria de construcción naval de Estados Unidos. El portaaviones líder de la clase Ford, el USS Gerald R. Ford, tardó 17 años en construirse.

Su diseño incorporaba tecnología novedosa que provocó retrasos, incluida la catapulta electromagnética, una característica que la Armada ha reconocido desde entonces como altamente efectiva. Los portaaviones de la clase Ford irán reemplazando gradualmente a su predecesora, la clase Nimitz, que data de finales de la década de 1960. La reubicación de la isla a la parte trasera de los buques más nuevos se realizó por motivos de eficiencia y seguridad, según informaron a The Post tres funcionarios estadounidenses, actuales y antiguos, familiarizados con el programa.

Esto no solo crea más espacio de estacionamiento para aeronaves cerca de las catapultas de los portaaviones, lo que permite a las tripulaciones reducir el tiempo de lanzamiento de los aviones, sino que también mejora la seguridad del aterrizaje al disminuir la probabilidad de turbulencias cuando los aviones regresan para aterrizar, explicaron los funcionarios. La flota de superficie de la Armada se ha visto afectada durante años por retrasos en el mantenimiento y bajos índices de operatividad, en parte debido a la frecuencia con la que las administraciones estadounidenses anteriores han desplegado portaaviones para hacer frente a crisis mundiales.

En medio de la guerra con Irán, el Pentágono, bajo la dirección de Trump, ha reforzado aún más la capacidad de preparación de su flota de portaaviones, al tiempo que ha enviado importantes recursos navales a Oriente Medio para llevar a cabo ataques y hacer cumplir el bloqueo de los puertos iraníes. El USS Ford tuvo que afrontar un despliegue prolongado que finalizó a principios de este año tras un incendio que dejó inhabitables los camarotes de muchos miembros de la tripulación.

Las autoridades también reconocieron que el portaaviones más nuevo de la Armada experimentó problemas con el sistema de "recogida, almacenamiento y transferencia por vacío" que da servicio a cientos de inodoros a bordo. Esta semana, los legisladores demócratas pidieron al secretario de Defensa, Pete Hegseth, que investigue los nuevos informes sobre el rápido empeoramiento de las condiciones a bordo del USS Abraham Lincoln, desplegado en Oriente Medio desde noviembre.

Los familiares de los marineros a bordo del Lincoln han expresado abiertamente su preocupación por la situación, y la Armada está investigando un incidente en el que un hombre cayó al agua, según indica, que podría estar relacionado con problemas de salud mental. Durante un viaje a Panamá el jueves pasado, Hegseth declaró a los periodistas que los informes estaban "completamente tergiversados".

El viernes, mientras seguían surgiendo dudas sobre las condiciones del barco y su prolongado despliegue, Trump declaró a los periodistas en la Base Conjunta Andrews que el tiempo que el Lincoln había pasado en el mar "no había sido ni mucho menos lo suficientemente largo". El USS Lincoln se encuentra en un despliegue de combate prolongado que ha mantenido a sus marineros en alta mar durante 200 días sin escala en puerto para que la tripulación pueda descansar. Está previsto que sea relevado por el USS George Washington en las próximas semanas.

Trump ha mostrado repetidamente interés en el diseño de buques de guerra de la Armada. El año pasado presentó planes para una nueva clase de acorazados que liderarían su visión de una "Flota Dorada", lo que provocó críticas de muchos analistas navales y legisladores que argumentaron que los buques desperdiciarían la escasa capacidad de construcción naval estadounidense en un diseño que la Armada no necesita.

La Oficina de Presupuesto del Congreso ha estimado que los acorazados de la "Clase Trump" costarían alrededor de US$275 mil millones a lo largo de 30 años, lo que supone un coste de US$18 mil millones por buque una vez terminado el primero.