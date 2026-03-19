La revolución energética verde en Europa mitiga el impacto en los precios de la energía en Irán.

Los precios de la energía en Alemania y Francia han demostrado ser mucho más resistentes que los del gas natural a la inestabilidad provocada por la guerra en Oriente Medio, y registraron descensos la semana pasada a pesar del fuerte aumento del precio del petróleo. Los elevados precios de la energía hace cuatro años causaron una profunda crisis inflacionaria que se prolongó durante años, pero en esta ocasión la continua inversión en paneles solares y aerogeneradores está contribuyendo a mitigar cualquier fluctuación importante de los precios. Los contratos siguen estando muy por debajo de los niveles alcanzados tras la última crisis, cuando Rusia interrumpió el flujo de gasoductos y los costes de la energía se dispararon, obligando a los gobiernos a tomar medidas de emergencia.

Esta vez, el sistema parece estar mejor preparado. “El mercado eléctrico está mucho más diversificado que el mercado petrolero y, por lo tanto, puede soportar mejor una restricción en el suministro de petróleo o gas”, dijo Morgane Trieu Cuot, directora comercial interina de Alpiq Holding AG. El alza de los precios del petróleo y el gas está incrementando la presión inflacionaria, y la UE advierte de que su índice podría superar el 3% este año si la guerra en Oriente Medio se prolonga. Sin embargo, los precios de la electricidad siguen siendo mucho más bajos que hace cuatro años, un margen que podría ayudar a limitar la necesidad de nuevas subidas de tarifas.

En el punto álgido de la última crisis energética, los recortes en el suministro de gasoductos rusos culminaron en las explosiones del Nord Stream en septiembre del 2022 y dispararon los precios del gas a niveles récord justo cuando se acercaba el pico de demanda. Ahora, la producción solar está comenzando su repunte estacional tras la pausa invernal, mientras que el auge de las nuevas instalaciones está incrementando progresivamente su participación en la red eléctrica. “Lo que estamos viendo ahora es la transición energética en marcha”, afirmó Jorge Martínez, director de crecimiento de Nadara, empresa productora de energías renovables.

“Aunque los precios del gas se disparan en respuesta a las tensiones geopolíticas, la creciente capacidad solar y de energías renovables de Europa está ayudando a amortiguar el impacto”. La generación eólica también se está recuperando tras un largo período de baja producción. Además, el parque nuclear francés, pilar fundamental del mercado eléctrico europeo, se encuentra en una situación mucho más sólida que durante la última crisis energética, lo que permite aumentar el suministro a la red. La producción solar francesa alcanzó los 17 gigavatios el martes, la cifra más alta desde octubre, según el operador de la red, RTE. De conformidad con Rabobank, las energías renovables no solo reducen el precio medio de la electricidad, sino que también amortiguan los picos de precios.

Sin las energías renovables —y la caída estacional de la demanda—, los precios de la electricidad en Europa ya serían aproximadamente un tercio más altos, afirmó el banco en un informe. Los costes energéticos ya eran una preocupación clave para los responsables políticos, dado que los precios de la electricidad en la región eran mucho más altos que en Estados Unidos y China. Los contratos de suministro eléctrico en Europa eran más caros que los actuales todavía en enero, cuando el aumento de los precios del carbono y un invierno más frío de lo normal dispararon la demanda. Sin embargo, tras las recientes mejoras, los líderes de la UE se reúnen hoy para analizar el mercado y cómo proteger al sector de los elevados precios.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentará opciones para reducir los costes energéticos en una carta dirigida a los jefes de Gobierno antes de la reunión.

Según informó Bloomberg News este mes, las medidas que la UE está considerando para frenar el aumento vertiginoso de los precios de la electricidad incluyen la reducción de las tarifas de red y los impuestos sobre la energía, así como un ajuste específico de la oferta de permisos de emisión en el mercado de carbono del bloque. También contemplan la posibilidad de establecer un tope a los precios del gas.

En referencia a la inestabilidad en los mercados de combustibles fósiles, el director ejecutivo de RWE AG, Markus Krebber, afirmó que las energías renovables ofrecen estabilidad porque no dependen de combustibles importados. “Si observamos los diferentes países del mundo, disfrutamos de una ventaja: las energías renovables no se ven afectadas”, declaró a los periodistas la semana pasada tras la publicación del informe de resultados de la empresa. Según BloombergNEF, se prevé que la producción de energía solar en Alemania aumente alrededor de 25% en abril en comparación con el año anterior. Se proyecta que la generación eólica experimente un incremento del 70% interanual, tras uno de los períodos más débiles de los últimos años.

El auge de las energías renovables llega justo cuando la demanda de calefacción comienza a disminuir en toda Europa. Se prevé que la demanda de energía en marzo sea aproximadamente un 10% inferior a la de febrero, según BloombergNEF. El creciente protagonismo de la electricidad verde también está transformando la forma en que los mercados energéticos europeos responden a las crisis. La generación solar influye cada vez más en los precios durante las horas de luz. Cuando la electricidad renovable de bajo coste inunda la red eléctrica al caer la demanda, los precios mayoristas pueden bajar drásticamente, a veces por debajo de cero.

“Desde mediados de febrero, hemos observado con frecuencia precios bajos o incluso negativos durante las horas de máxima radiación solar en Alemania, algo que normalmente solo se esperaría a partir de abril”, declaró Nathalie Gerl, analista principal de energía del London Stock Exchange Group. Esta dinámica ocasiona que las centrales de gas operen principalmente durante las horas de máxima demanda vespertina.



Francia y España también han registrado precios por hora negativos desde que comenzó el conflicto. Sin embargo, las energías renovables y la menor demanda estacional no han protegido completamente los mercados. Los precios nocturnos, cuando la producción solar disminuye y la demanda se mantiene relativamente alta, se han disparado hasta alcanzar aproximadamente el triple de sus niveles habituales en varios países. En los Países Bajos, los precios nocturnos superaron los US$460 por megavatio/hora a principios de este mes, y Alemania experimentó aumentos similares.



Según Krebber, es probable que la última crisis vuelva a reconfigurar el debate energético europeo. “La señal para invertir en electrificación y eliminar la dependencia de las importaciones de combustibles fósiles es ahora más fuerte que antes de que comenzara la guerra”, afirmó.