Israel insta a los iraníes a rebelarse, pero en privado reconoce que serán “masacrados”.

Altos funcionarios israelíes han dicho a diplomáticos estadounidenses que los manifestantes iraníes serán "masacrados" si salen a las calles contra su gobierno, incluso cuando Israel hace un llamado público a un levantamiento popular, según un cable del Departamento de Estado revisado por The Washington Post. El cable, difundido el viernes último por la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén, transmitía una evaluación israelí según la cual el régimen de Teherán "no se está quebrando" y está dispuesto a "luchar hasta el final" a pesar del asesinato del líder supremo, Alí Jamenei, el 28 de febrero y de la continua campaña de bombardeos estadounidenses e israelíes.

El régimen asesinó a miles de personas durante las multitudinarias manifestaciones antigubernamentales ocurridas a principios de este año. Si un gran número de iraníes vuelve a las calles, funcionarios israelíes afirman que “el pueblo será masacrado” porque la Guardia Revolucionaria Islámica, la principal fuerza militar de Irán, “tiene la sartén por el mango”, según el cable. La autenticidad del documento fue verificada por dos funcionarios del Departamento de Estado. A pesar del sombrío pronóstico, los funcionarios israelíes dijeron que esperaban una revuelta popular e instaron a Estados Unidos a prepararse para apoyar a los manifestantes si eso sucediera, según el cable.

También resumía las recientes reuniones entre funcionarios estadounidenses y altos miembros del Consejo de Seguridad Nacional de Israel, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Asuntos Exteriores, celebradas el miércoles y el jueves últimos. Esto ocurre mientras el príncipe heredero iraní en el exilio, Reza Pahlavi, hace un llamamiento a los iraníes para que salgan a las calles esta semana para conmemorar el antiguo Festival del Fuego persa conocido como Chaharshanbe Suri. Narges Bajoghli, experta en Irán de la Universidad Johns Hopkins, afirmó que los iraníes llevan mucho tiempo siendo escépticos respecto de las intenciones israelíes y que muchos considerarán los mensajes contradictorios que se muestran en el cable como insensibles y una forma de explotación de la vida de los iraníes. “Creo que mucha gente se sentirá muy traicionada por esta valoración”, dijo Bajoghli.

La Embajada de Israel en Washington afirmó que ese país está "centrado en eliminar las capacidades militares del régimen, para beneficio de todos". “Los iraníes han arriesgado sus vidas saliendo a las calles en repetidas ocasiones, incluso el pasado mes de enero”, declaró la sede diplomática en un comunicado. “Existen grupos de oposición que llevan años trabajando en forma independiente para derrocar al régimen”. Israel y Estados Unidos han atacado miles de objetivos dentro de Irán, incluidos infraestructura nuclear, depósitos de misiles balísticos, comisarías de Policía y puestos de control establecidos por fuerzas de seguridad internas vestidas de civil, conocidas como Basij.

En un discurso televisado el primer día de los ataques, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que su país "atacará con contundencia al régimen terrorista y creará las condiciones que permitan al valiente pueblo iraní liberarse del yugo de este régimen asesino". La semana pasada hizo un llamado similar. Otros funcionarios israelíes han afirmado que el ataque contra Irán es un éxito, incluso si no se materializa un levantamiento popular. “Cada día que debilitamos a este régimen es una victoria para el Estado de Israel”, declaró Ze'ev Elkin, miembro del Gabinete de Seguridad israelí, en una entrevista en la televisión israelí. Suzanne Maloney, experta en Irán y vicepresidenta de la Brookings Institution, afirmó que la vulnerabilidad de los manifestantes desarmados iraníes debería ser un factor de consideración por los funcionarios estadounidenses e israelíes.

“El pueblo iraní corre un grave riesgo en estos momentos a manos del régimen, y sería lamentable que se les utilizara como peones para intentar exacerbar aún más la situación”, declaró. La perspectiva del gobierno de Trump sobre el peligro que enfrenta la oposición iraní ha cambiado desde el inicio de la guerra. Inicialmente, el presidente Donald Trump instó a los iraníes a "tomar el control de su gobierno", pero recientemente ha reconocido que las fuerzas de seguridad iraníes matarían a los manifestantes si salieran a las calles. “Literalmente, tienen gente en las calles con ametralladoras, disparando contra quienes quieren protestar”, dijo Trump a Fox News. “Realmente creo que eso supone un gran obstáculo para las personas que no tienen armas”, añadió.

Un funcionario de la Casa Blanca, que habló bajo condición de anonimato para comentar un cable filtrado, dijo que a Trump "no le gusta ver sufrimiento en ningún lugar, incluido Irán, donde el régimen terrorista estaba masacrando a manifestantes antes de que el presidente interviniera y ahora está atacando a civiles en toda la región". La respuesta del régimen a las protestas de enero pasado, provocadas por la mala gestión económica y las tácticas autoritarias, derivó en una brutal represión condenada por gran parte de Occidente. Los funcionarios estadounidenses también afirman que ya no persiguen el derrocamiento del arraigado aparato clerical y militar de Irán.

Si bien el Ejército iraní ha quedado gravemente debilitado por los ataques estadounidenses e israelíes, la capacidad de resistencia del régimen es una de las muchas variables que la administración de Trump pareció subestimar en una guerra que ya lleva tres semanas sin que se vislumbre un final. El lunes recién pasado, los principales aliados de Estados Unidos rechazaron la exigencia de Trump de enviar buques de guerra para ayudar a reabrir el estrecho de Ormuz, el paso por donde transita 20% del petróleo y el gas natural licuado del mundo, que Teherán cerró al comienzo de la guerra, lo que ocasionó un aumento en los precios de la energía y temores de una recesión mundial.

Según el cable, funcionarios israelíes comunicaron a sus homólogos estadounidenses que Israel preveía que el asesinato del líder supremo iraní el mes pasado sembraría "más caos" dentro del régimen inmediatamente después. Sin embargo, en los últimos días, el control de la república islámica sobre el poder se ha hecho evidente en su capacidad para seguir lanzando misiles balísticos y drones "donde les plazca", según declararon funcionarios israelíes a diplomáticos estadounidenses, según el cable. Maloney dijo estar sorprendida de que los israelíes subestimaran la resistencia del régimen.

"Esa suposición tan mal informada resulta interesante, dado el impresionante grado de penetración de la inteligencia israelí en Irán", afirmó. "Obviamente, ahí radica el error de cálculo estratégico en el que Israel y Estados Unidos incurrieron conjuntamente". A pesar de los informes que indicaban que el hijo y sucesor del difunto líder supremo había resultado herido en un ataque aéreo, funcionarios israelíes afirmaron que Mojtaba Jemenei “seguía al mando” y estaba “más alineado” con los sectores más intransigentes de la Guardia Revolucionaria que su padre, según el cable.

Especularon que el régimen podría moderar su postura si el nuevo líder supremo falleciera, pero señalaron que era “obstinado” y que habría que “derrocarlo desde dentro”. El martes, el ejército israelí afirmó haber matado al comandante de la Basij, una fuerza que se estima que cuenta con alrededor de un millón de miembros, y al jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán. Irán ha financiado milicias y movimientos políticos hostiles a Israel en todo Oriente Medio, como Hamás en Gaza, Hezbolá en el Líbano y los hutíes en Yemen. El empeño de Israel por impulsar un levantamiento en Irán, independientemente del número de víctimas mortales, es coherente con su estrategia de décadas para provocar la fragmentación de Irán y el colapso del Estado, afirmó Bajoghli, experto en Irán.

“Una de las maneras de lograrlo es creando más oportunidades para que el Estado utilice sus armas contra la población”, afirmó. “El objetivo no es crear una democracia liberal para el pueblo iraní, sino ampliar la brecha entre la sociedad y el Estado”.