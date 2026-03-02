La presión de Arabia Saudí e Israel ayudó a que Trump atacara a Irán

El presidente Donald Trump lanzó el sábado un amplio ataque contra Irán después de un esfuerzo de cabildeo de semanas por parte de un inusual par de aliados de Estados Unidos en Medio Oriente —Israel y Arabia Saudita— según cuatro personas familiarizadas con el asunto, mientras las fuerzas israelíes y estadounidenses se unían para derrocar al líder supremo iraní, Alí Jamenei, después de casi cuatro décadas en el poder. El príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, realizó múltiples llamadas telefónicas privadas a Trump durante el último mes, abogando por un ataque estadounidense, a pesar de su apoyo público a una solución diplomática, según las cuatro personas.

Mientras tanto, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, continuó su larga campaña pública a favor de ataques estadounidenses contra lo que considera un enemigo existencial de su país. El esfuerzo combinado ayudó a que Trump ordenara una campaña aérea masiva contra el liderazgo y el ejército de Irán, que en su hora inicial condujo a la muerte de Jamenei y varios otros altos funcionarios iraníes. El ataque se produjo a pesar de las evaluaciones de inteligencia estadounidenses que indicaban que era improbable que las fuerzas iraníes representaran una amenaza inmediata para el territorio continental de Estados Unidos en la próxima década.

El ataque del sábado contra Irán marcó una ruptura con décadas de decisiones estadounidenses de frenar un esfuerzo a gran escala para derrocar el régimen de un país de más de 90 millones de habitantes. También marcó un cambio radical con respecto a las incursiones militares previas de Trump, que hasta ahora habían sido de alcance mucho más limitado. Ahora Trump asumirá el riesgo de la apuesta que hizo: que una gran operación militar realizada desde el aire pueda lograr objetivos políticos sobre el terreno.

"Ningún presidente estaba dispuesto a hacer lo que yo estoy dispuesto a hacer esta noche", dijo Trump a los iraníes en un discurso en video publicado mientras las bombas estadounidenses caían sobre objetivos en todo Irán. "Ahora tienen un presidente que les da lo que quieren, así que veamos cómo responden". La iniciativa saudí de lanzar un ataque se produjo mientras el enviado presidencial Steve Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner, buscaban negociaciones con líderes iraníes sobre los programas nucleares y de misiles del país.

Mientras se desarrollaban esas conversaciones, Riad emitió una declaración, tras una llamada telefónica entre el príncipe heredero y el presidente iraní Masoud Pezeshkian, en la que afirmaba que Mohammed no permitiría que el espacio aéreo o territorio saudí se utilizara en un ataque contra Irán. Sin embargo, en sus conversaciones con funcionarios estadounidenses, el líder saudí advirtió que Irán saldría más fuerte y más peligroso si Estados Unidos no atacaba ahora, después de acumular la mayor presencia militar en Medio Oriente desde la invasión de Irak en el 2003, dijeron las personas, que, como otros, hablaron bajo condición de anonimato para discutir la delicada situación.

La posición de Mohammed fue reforzada por su hermano, el ministro de Defensa saudí, Khalid bin Salman, quien mantuvo reuniones a puertas cerradas con funcionarios estadounidenses en Washington en enero y advirtió sobre las desventajas de no atacar, dijeron las personas. La compleja postura del líder saudí probablemente reflejó su deseo de evitar represalias iraníes contra la vulnerable infraestructura petrolera de su país, en contraste con su visión de Teherán como el enemigo máximo de Riad en la región, según personas familiarizadas con su pensamiento.

Irán, dominado por musulmanes chiítas, y Arabia Saudita, liderada por suníes, mantienen desde hace tiempo una intensa rivalidad que ha generado guerras indirectas en la región. Tras el ataque inicial estadounidense del sábado, Irán tomó represalias contra Arabia Saudita. Riad emitió un comunicado enérgico condenando el ataque e instando a la comunidad internacional a "tomar todas las medidas necesarias y decisivas" para enfrentar a Irán. La Embajada de Arabia Saudita no respondió a una solicitud de comentarios.

Witkoff y Kushner tuvieron sus últimos contactos con funcionarios iraníes en Ginebra el jueves, su tercer encuentro de alto nivel desde principios de febrero. Se marcharon creyendo que Teherán les estaba jugando una mala pasada sobre su necesidad de enriquecimiento nuclear, según un alto funcionario de la administración Trump. “Estaba muy claro que su intención era preservar su capacidad de enriquecer uranio para que, con el tiempo, pudieran usarlo para fabricar una bomba nuclear”, dijo el funcionario.



El viernes por la tarde, cuando Trump llegó a Corpus Christi, Texas, para un mitin de campaña previo a las primarias del martes, la frustración del presidente —y su retórica— iba en aumento. Se declaró repetidamente "indiferente" con los negociadores iraníes. "Tengo muchas cosas en marcha ahora", dijo a la multitud al final de un discurso inconexo, aparentemente centrado en la política energética. "Tenemos que tomar una decisión importante, ¿saben? No es fácil, no es fácil. Tenemos que tomar una decisión muy importante".



Más tarde, voló a Palm Beach para pasar el fin de semana, donde se reunió con sus partidarios en su resort Mar-a-Lago el viernes por la noche, luciendo cansado pero por lo demás de buen humor antes de salir a sus aposentos privados para grabar un discurso que daría anunciando el ataque, según una persona que estaba allí e interactuó con él. La decisión de lanzar el ataque fue, en cierto modo, anticipada por el masivo aumento de tropas estadounidenses durante los últimos dos meses. Sin embargo, poco en el historial de Trump sugería que aceptaría una guerra por decisión propia en Oriente Medio con el objetivo de un cambio de régimen.

Para explicar su decisión, Trump el sábado se remontó a la revolución iraní de 1979. Describió los ataques estadounidenses como una venganza por décadas de conflicto con Irán. Citó a los 52 estadounidenses secuestrados durante más de un año tras la toma de la embajada estadounidense en Teherán en 1979; la muerte de 241 militares estadounidenses en el bombardeo de 1983 de sus cuarteles en Beirut por parte de Hezbolá, respaldado por Irán, durante la guerra civil libanesa; y el ataque del 2000 al USS Cole, un destructor naval atracado en Yemen, en el que Trump afirmó que Irán "probablemente" estuvo involucrado, aunque Estados Unidos ha atribuido durante mucho tiempo el atentado suicida a Al Qaeda.

El sábado por la mañana, Trump declaró que Estados Unidos se enfrentaba a amenazas inminentes del régimen iraní. Teherán seguía trabajando para producir un arma nuclear y desarrollar misiles de largo alcance que pronto podrían alcanzar territorio estadounidense. Ambas afirmaciones han sido cuestionadas. El propio Trump ha mantenido con vehemencia que Estados Unidos destruyó el programa nuclear iraní con ataques aéreos el verano pasado.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha declarado que no hay pruebas de que Irán haya reiniciado su programa de enriquecimiento de uranio tras dichos ataques ni de que tenga un plan activo para la construcción de bombas. En una evaluación realizada el año pasado, la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA, en inglés) de Estados Unidos no citó indicios de que Irán estuviera desarrollando un misil balístico intercontinental. Si decidiera hacerlo, según la DIA, su producción tardaría una década.

Trump ordenó a los iraníes antigubernamentales que "tomaran el control" de su gobierno, pero su llamado no incluyó detalles. Declaró que quienes se encontraban dentro de la extensa infraestructura militar y de seguridad iraní recibirían "inmunidad total", pero no explicó cómo ni quién lo haría. Durante su primer y segundo mandato, Trump ha afirmado reiteradamente que no habría tropas estadounidenses sobre el terreno en las operaciones militares que él mismo lanzó.

Desde que asumió el cargo, al lanzar ataques aéreos y con misiles contra siete países (Nigeria, Siria, Yemen, Somalia, Venezuela, Irak e Irán), ha cumplido en gran medida esa promesa. Pero no está claro si los ataques aéreos y con misiles podrán lograr sus objetivos en constante expansión, entre ellos nuevos regímenes amigos de Estados Unidos en Irán y Venezuela, el fin de las operaciones militantes apoyadas por Irán en Yemen y la derrota de las operaciones terroristas islámicas en Nigeria y Somalia.

Tenemos que tomar una decisión importante, ¿saben? No es fácil, no es fácil. Tenemos que tomar una decisión muy importante.



“La historia no es benévola con los esfuerzos por alterar y reestructurar fundamentalmente la política interna de un país usando únicamente el poder aéreo”, dijo Aaron David Miller, ex diplomático estadounidense que trabajó en cuestiones de Medio Oriente para administraciones republicanas y demócratas. “Esto es muy trumpiano, en el sentido de que ha tratado de encontrar la solución entre empantanarse en un conflicto interminable que minará la economía estadounidense y costará la vida a los estadounidenses, por un lado, y, sin embargo, utilizar el poder del ejército estadounidense en una especie de operación de tirar los dados”, dijo Miller.

Los meses de planificación para el derrocamiento del líder iraquí Saddam Hussein en el 2003 incluyeron miles de fuerzas estadounidenses invasoras que permanecieron allí durante casi una década y un gran grupo de funcionarios civiles estadounidenses en el terreno para organizar un nuevo gobierno. Altos funcionarios de Trump –algunos de los cuales han sido duros críticos del esfuerzo en Irak y otras incursiones estadounidenses en Medio Oriente– han insistido en los últimos días en que esta vez será diferente.

El vicepresidente J.D. Vance declaró el jueves al Washington Post que aún se considera "escéptico" ante las intervenciones militares extranjeras, una descripción que, según él, también aplica a Trump. Aseguró que no hay "ninguna posibilidad" de que una operación militar estadounidense en Irán desemboque en una guerra prolongada que involucre a la administración Trump. El sábado, Vance observó la operación militar desde la Sala de Crisis de la Casa Blanca, mientras se comunicaba por una línea de conferencia con el presidente y su equipo de seguridad nacional, quienes monitoreaban a Irán desde Mar-a-Lago, según una persona con conocimiento de los hechos.

Vance estuvo acompañado en la Casa Blanca por Tulsi Gabbard, directora de inteligencia nacional, quien ha hecho campaña durante mucho tiempo contra la guerra con Irán. El secretario de Energía, Chris Wright, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, también estuvieron en la Sala de Crisis, según la fuente. Aparte de las declaraciones de Trump del sábado una vez que el ataque ya comenzó, el presidente ha dedicado poco tiempo a justificar o explicar públicamente la guerra con Irán, una ruptura con la práctica anterior de los líderes estadounidenses.



Los demócratas presionaron el sábado a Trump para que explique su caso al pueblo estadounidense. "¿Cuál era la amenaza inminente para Estados Unidos?", preguntó el senador Mark R. Warner (demócrata por Virginia), el demócrata de mayor rango en el Comité de Inteligencia del Senado, en una entrevista. "No tengo la respuesta". Warner, quien participó en una reunión informativa clasificada el martes con el secretario de Estado Marco Rubio y el director de la CIA John Ratcliffe, dijo que a los legisladores de alto rango se les dio una "descripción justa de las opciones" que la administración estaba considerando, pero que no vio ninguna amenaza que "literalmente fuera digna de poner a nuestras tropas en peligro".

En la sesión informativa del martes para el Grupo de los Ocho, que está formado por los líderes de la Cámara de Representantes, el Senado y los comités de inteligencia de cada cámara, el Secretario de Estado Marco Rubio indicó a los legisladores que el momento y los objetivos de la misión estaban determinados por el hecho de que Israel iba a atacar con o sin Estados Unidos, según una persona familiarizada con la comunicación de la administración con los legisladores.

“Así que el único debate que parecía quedar era si Estados Unidos actuaría en conjunto con Israel o si esperaría hasta que Irán tomara represalias contra objetivos militares estadounidenses en la región y luego actuaría”, dijo la fuente. Ahora la pregunta es qué viene a continuación. Por ahora, Trump dice que espera que, ante la muerte de Jamenei, las fuerzas de seguridad y la policía de Irán “se unan pacíficamente con los Patriotas Iraníes y trabajen juntos como una unidad para devolver al país la grandeza que merece”. En enero, esas fuerzas de seguridad mataron a miles de manifestantes iraníes.

Prometió que “los bombardeos intensos y precisos, sin embargo, continuarán, sin interrupción durante toda la semana o mientras sea necesario para lograr nuestro objetivo de PAZ EN TODO EL MEDIO ORIENTE Y, DE HECHO, EN TODO EL MUNDO”.