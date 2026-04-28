Little L.A: Cómo es el barrio de México que brinda nuevas oportunidades a los deportados por Donald Trump

Muchas personas han sido deportadas desde Estados Unidos a causa de las duras políticas migratorias del mandatario Donald Trump.

Mientras unas regresan a su país de origen y se olvidan del llamado "sueño americano", otras ven con incertidumbre su futuro al no encontrar oportunidades en los países donde nacieron.

Sin embargo, hay lugares donde los deportados tienen una nueva oportunidad de empezar desde cero y construir la vida y los sueños que buscaron materializar en Estados Unidos.

Tal es el caso, según un reciente reportaje de CNN, de Little L.A., un pequeño barrio ubicado en la colonia Tabacalera, cerca del Monumento a la Revolución, en México, que se ha convertido en un lugar donde los deportados pueden vivir, trabajar, estudiar y emprender sus propios negocios.

CNN relata que el barrio se llama así, ya que varios de los migrantes deportados provienen de California. Muchos aseguran que el lugar tiene similitudes con las zonas más comerciales de ese estado.

El medio recoge las declaraciones de Edwin Sánchez, un migrante que decidió regresar a México y que, gracias al apoyo que encontró en el barrio, se siente con más libertad y con la esperanza de lograr un emprendimiento y cumplir sus sueños.

Little Los Ángeles, el barrio en CDMX donde mexicanos deportados de EE.UU. comienzan en un país que apenas conocen https://t.co/m0GSwzPwEz — BBC News Mundo (@bbcmundo) April 28, 2026

CNN indica también que en el barrio se encuentra New Comienzos, una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar a los migrantes que regresan a México.

"Little L.A. es una comunidad resiliente, una comunidad valiente que quiere volver a empezar a pesar de haber perdido todo en un país que consideraban suyo, aunque claramente no lo era, por el simple hecho de que un papel determina su vida entera", dice a CNN Ana Estrada, directora de voluntarios de New Comienzos.

El medio también recoge declaraciones del fundador de New Comienzos, Israel Concha, quien afirmó que el principal objetivo de esta organización es "empoderar" a los deportados por medio de servicios como apoyo legal, vales de alimentos, certificaciones de inglés y búsqueda de trabajo.

Otro testimonio que recoge CNN es el de Mauricio López, quien afirma en redes sociales que, tras autodeportarse en el 2017, recibió ayuda en Little L.A., donde no solo obtuvo una certificación de inglés, sino que también abrió su propia escuela y emprendió un negocio familiar.

"Me arriesgué y, después de vivir 18 años en Estados Unidos, le di a mi país una oportunidad y no me arrepiento", dice López.

Finalmente, Estrada señala las dificultades que enfrentan las personas deportadas.

"En EE. UU., si llegas a sufrir un asalto o algún daño, las autoridades inician una investigación, aunque no seas ciudadano, pero en México, lamentablemente, muchos de ellos corren peligro. Las leyes son muy diferentes. Otra barrera es la discriminación, el racismo de su propia gente porque los escuchan hablar inglés, porque se visten diferente o porque tienen tatuajes", dice Estrada a CNN.

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