Los periodistas se enfrentan a una nueva realidad en sus reportajes tras una redada del FBI

Después de que el FBI registró la casa de un periodista de The Washington Post el miércoles por la mañana, los periodistas de varios medios dijeron que actuaron rápidamente para proteger sus teléfonos y computadoras portátiles, tranquilizar a las fuentes confidenciales y consultar a los líderes de la sala de redacción porque les preocupaba la confiscación por parte del gobierno federal de dispositivos que contenían información confidencial. Muchos periodistas dijeron que vieron la redada del FBI como un nuevo y sorprendente paso encaminado a limitar la capacidad de las organizaciones de noticias de reunir información que el gobierno no quiere que se haga pública.

“Es increíblemente intimidante ser blanco del gobierno”, declaró Ted Bridis, exeditor de investigaciones en Washington de Associated Press. Sus registros telefónicos, junto con los de sus empleados, fueron obtenidos en secreto por el Departamento de Justicia en 2012, durante el informe de AP sobre la vigilancia clandestina del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) a musulmanes en la ciudad de Nueva York. Después de que su equipo ganara el Premio Pulitzer y se hicieran públicas las noticias sobre las acciones del Departamento de Justicia, "la gente que solía reunirse con nosotros para tomar un café se negó", dijo Bridis, quien ahora enseña periodismo, incluyendo el tema de protección de fuentes, en la Universidad de Florida. "Nuestras fuentes tenían miedo de hablar con nosotros".

Bajo administraciones anteriores, se citaba a periodistas para que presentaran información, y estas acciones solían impugnarse en los tribunales. Sin embargo, allanar el domicilio de un periodista a primera hora de la mañana —una medida más intrusiva que limita la posibilidad de impugnación judicial— es sumamente inusual, por no decir sin precedentes, según Gabe Rottman, abogado y vicepresidente de políticas del Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa, quien afirmó no poder recordar ejemplos comparables. El allanamiento a la casa de la periodista del Post Hannah Natanson, que implicó la toma de posesión de su teléfono, dos computadoras portátiles y un reloj Garmin, llevó a los periodistas de una variedad de medios, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir asuntos sensibles de fuentes y seguridad, a reevaluar cómo mantienen sus fuentes y dispositivos seguros.

Un periodista que cubre temas de seguridad nacional dijo que desactivó el software de reconocimiento facial en su teléfono, por lo que tuvo que usar una contraseña para iniciar sesión, una acción que al menos media docena de periodistas dijeron el miércoles que habían tomado a la luz de la búsqueda en la casa de Natanson. Dijo que hizo el cambio porque creía que los agentes del orden podrían usar fácilmente su rostro para acceder a su teléfono, pero les resultaría más difícil obligarlo a proporcionar su contraseña. También ha contemplado el uso de teléfonos prepago, añadió.

Un reportero de la Casa Blanca comentó que, tras la conmoción inicial del allanamiento, su primera idea fue revisar cómo gestionan la información de las fuentes y revisar la guía legal interna. El miércoles, en la oficina de The New York Times en Washington, comenzó una reunión regular con una actualización sobre los protocolos de seguridad y legales, según una persona que asistió. Un reportero que cubre el Pentágono comentó que un resultado positivo de la búsqueda del FBI fue que impulsó a los periodistas a tomar medidas para protegerse a sí mismos y a sus fuentes.

En una nota dirigida al personal de The Post el miércoles, el editor ejecutivo Matt Murray declaró que la publicación fue informada de que ni Natanson ni The Post son objeto de la investigación del FBI, dirigida a un contratista del gobierno acusado de retener ilegalmente material gubernamental clasificado. "Sin embargo, esta acción extraordinaria y agresiva es profundamente preocupante", escribió Murray. Más tarde, añadió: "Seguimos defendiendo enérgicamente a nuestros periodistas y nuestro trabajo". Añadió que la publicación está trabajando para programar sesiones de actualización para reforzar las prácticas adecuadas de consulta de fuentes y reportajes.

“Los informes sobre agentes del FBI que allanaron el domicilio de una periodista y confiscaron sus dispositivos electrónicos son profundamente preocupantes y representan una grave amenaza para la libertad de prensa en este país”, declaró David McCraw, vicepresidente sénior y asesor general adjunto de The New York Times. “Acciones como esta inevitablemente obstaculizan la capacidad de los periodistas para recopilar información de interés público y, en consecuencia, reducen la responsabilidad del gobierno. “Cuando se trata de informar sobre el ejército, las agencias de inteligencia, los asuntos exteriores o las fuerzas del orden federales, a menudo es necesario que los periodistas confíen en garantías de confidencialidad a las fuentes para obtener información de interés público”.

Un reportero veterano que trabaja con historias delicadas se ha preocupado frecuentemente por la posibilidad de una redada del FBI. "Llevo mucho tiempo —años, en realidad— preocupado por esto mismo: agentes del FBI llamando a mi puerta o a la de otros reporteros y confiscando nuestros dispositivos", dijo el reportero, añadiendo que varias de sus fuentes "ya se pusieron en contacto esta mañana para expresar su preocupación por ser descubiertos de forma similar". Natanson ha pasado el último año cubriendo el esfuerzo de la administración Trump para despedir a trabajadores federales y escribió un artículo en primera persona a fines del año pasado sobre su experiencia.

Los informes sobre agentes del FBI que allanaron el domicilio de una periodista y confiscaron sus dispositivos electrónicos son profundamente preocupantes y representan una grave amenaza para la libertad de prensa en este país.

El Post también recibió una citación el miércoles por la mañana solicitando información relacionada con el caso de materiales clasificados. El FBI se negó a responder preguntas sobre la búsqueda y se refirió a una declaración que el director Kash Patel publicó en redes sociales, acusando al reportero de "obtener y divulgar información militar clasificada y sensible de un contratista del gobierno, poniendo en peligro a nuestros combatientes y comprometiendo la seguridad nacional de Estados Unidos. El presunto filtrador fue arrestado esta semana y se encuentra bajo custodia".

Otros reporteros y editores que habían enfrentado vigilancia gubernamental y acciones legales dijeron que el caso representaba un nuevo nivel de intimidación. El allanamiento a la casa de Natanson "va mucho más allá de lo que se espera o requiere bajo las pautas normales y tradicionales que cubren la forma en que el gobierno trata con la prensa", dijo James Risen, ex reportero de investigación de The New York Times, quien ha descrito haber sufrido años de vigilancia del FBI a partir del 2008 mientras luchaba por evitar testificar en una investigación de filtración de seguridad nacional que involucraba sus informes.

Laura Poitras, la documentalista que ayudó a Edward Snowden a hacer públicas sus revelaciones sobre la vigilancia gubernamental, calificó la redada como una "escalada indignante" y un recordatorio a los periodistas de que deben extremar las precauciones al tratar con temas y fuentes sensibles. Afirmó que tomó medidas extremas de seguridad digital para proteger a Snowden en el 2013, cuando este reveló detalles de las actividades secretas de vigilancia del gobierno. “Esta administración está deseando tener la oportunidad de encarcelar a periodistas”, dijo Martin Baron, exeditor ejecutivo de The Post, señalando que Trump habló abiertamente sobre esa posibilidad en los mítines del 2022. Baron añadió que el abierto desprecio de la administración por la prensa indicaba que “las cosas van a empeorar mucho”.

Cuando en el 2013 el Departamento de Justicia etiquetó a un periodista de Fox News como criminal por confiscar sus correos electrónicos en una investigación de filtraciones, la reacción fue rápida y bipartidista. El Fiscal General Eric Holder, acusado por legisladores republicanos de engañar al Congreso, respondió prohibiendo a los fiscales retratar falsamente a los periodistas como criminales para obtener órdenes de allanamiento, a menos que genuinamente planearan presentar cargos.

En el 2021, tras las revelaciones de que el Departamento de Justicia de Trump había confiscado en secreto registros de periodistas de The Post, The New York Times y CNN, el fiscal general Merrick Garland fue más allá: prohibió el uso de órdenes de allanamiento y citaciones para obtener materiales de los periodistas u obligarlos a declarar sobre sus fuentes. El año pasado, la Fiscal General Pam Bondi dio marcha atrás y restableció la capacidad de los investigadores para identificar información de periodistas. Reinstauró gran parte del marco de Holder, pero introdujo un cambio crucial: eliminó la prohibición de presentar a periodistas como delincuentes para eludir una ley de décadas de antigüedad que los protegía.

Si bien muchos periodistas han adoptado en los últimos años medidas de seguridad reforzadas para proteger sus fuentes, incluida tecnología de comunicaciones cifradas, el gobierno tiene un inmenso poder de vigilancia. La orden de registro sirve como recordatorio a los periodistas de la difícil labor de proteger a las fuentes, afirmó Alex Papachristou, director del Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional, que ofrece servicios jurídicos gratuitos a pequeñas organizaciones de noticias de todo el país. Papachristou predijo que la orden tendría un efecto criogénico en la disposición de las fuentes a revelar información a la prensa.

“Estamos en una época”, dijo, “en la que mirar por encima del hombro es prácticamente la única forma de mirar”.