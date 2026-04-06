Los trabajadores migrantes mantienen Dubái en funcionamiento sin opción de huir de los ataques

Muzaffar Ali Ghulam viajó aquí hace cuatro años por invitación de su primo, con la esperanza de construir la casa de sus sueños en Pakistán para su joven familia. El joven de 27 años trabajaba doce horas diarias como conductor en Dubái y enviaba la mayor parte de su sueldo a su esposa y sus tres hijos, según contó su primo Masood, quien habló bajo condición de que solo se usara su nombre de pila por motivos de seguridad. Cuando Irán comenzó a lanzar misiles y drones contra los Emiratos Árabes Unidos hace un mes, dijo Masood, ni siquiera se planteó la posibilidad de huir de Dubái. No podían permitírselo.

Según informaron funcionarios emiratíes, la metralla de un ataque iraní impactó en el coche de Ghulam el 7 de marzo, causándole la muerte instantáneamente. “Lo extraño todos los días y todavía no puedo creer que se haya ido”, dijo Masood en una entrevista en Al Lisaili, una zona donde la ciudad da paso al desierto y donde viven muchos trabajadores migrantes. “A veces pienso que todavía está aquí con nosotros”. Ghulam fue uno de los más de doce civiles asesinados en el golfo Pérsico desde que Estados Unidos e Israel comenzaron a bombardear Irán con ataques el 28 de febrero, e Irán comenzó a tomar represalias atacando a las ricas naciones del golfo que durante años habían sido elogiadas por su estabilidad.

La mayoría de las muertes se han producido entre trabajadores migrantes como Ghulam, cuyo trabajo ha convertido discretamente a ciudades como Dubái en centros de negocios mundiales, y que, a su vez, contaban con la ciudad para transformar sus perspectivas en sus países de origen. Mientras muchos de los residentes más adinerados de Dubái huían durante cuatro semanas de huelgas, los trabajadores se quedaron. El conflicto ha puesto de relieve el papel que desempeñan en la ciudad y la precariedad a la que se enfrentan, con sus vidas y empleos en mayor riesgo que los de quienes pueden costearse un vuelo o trabajar desde casa.

En los últimos días, en esta ciudad de cuatro millones de habitantes, donde las calles han estado inusualmente desiertas y los clubes de playa reciben una mínima parte de la afluencia habitual, un trabajador de mantenimiento de Uganda observó cómo un dron cruzaba a toda velocidad la zona portuaria donde trabajaba. Un electricista de Ghana dijo que temía por su vida cuando se activaban las alertas de misiles, pero sobre todo por las consecuencias que tendría para la economía de su familia en su país.

Un camarero egipcio sonreía cada día en el trabajo, diciendo que esperaba que Dubái siguiera siendo el lugar que le permitiera construir sus sueños. Sentado en el destartalado centro comercial de Al Lisaili, a decenas de kilómetros de los relucientes rascacielos de Dubái, Ali, amigo de Ghulam, contó que a Ghulam le encantaba el críquet y bromear con sus amigos cuando no estaba trabajando. Sobre todo, soñaba con lo que sus hijos podrían lograr, dijo su primo, señalando que su hija mayor quería ser médica.

Mientras Masood hablaba, una estridente alerta de misil sonó en su teléfono. Sus ojos castaños claros estaban perdidos mientras miraba la pantalla, donde un mensaje advertía a los hombres que buscaran refugio. “Tengo miedo”, dijo, y añadió que consideraría volver a casa, “pero no es posible”. Todavía estaba trabajando para saldar una deuda en Pakistán. Masood contó que había estado hablando a menudo con su hermana, la esposa de Ghulam. Dijo que ella estaba desconsolada, incapaz de dejar de llorar o de comer, y que aún luchaba por comprender por qué había muerto su marido.

“Nos esforzamos mucho, pero por el momento no podemos consolarla”, dijo. En el mercado cercano a Dubai Creek, la zona más antigua de la ciudad, un grupo de jóvenes comerciantes de especias dijeron que provenían de Afganistán, Pakistán, India e Irán. Explicaron que todos compartían el negocio y que, por lo general, ganaban lo suficiente para mantener a sus familias en sus países de origen. Dubái, afirmaron con orgullo, había sido el tipo de ciudad donde tal crisol cultural era posible, donde tal éxito empresarial era la norma.

Pero Mohammad Anwar, de 34 años y originario de Afganistán, dijo que la guerra que el presidente Donald Trump había iniciado ahora amenazaba el futuro de todos. Anwar observó las tiendas y aceras casi vacías y negó con la cabeza. "Tiene que parar con esto y dejarnos trabajar", dijo. Los comerciantes de especias afirmaron no tener miedo y confiar en que el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos los protegería. Su principal preocupación, según dijeron mientras escudriñaban el cielo en busca de aviones, era que los turistas regresaran.

Tras un mes de guerra, Mohammed Shahbaz, de 28 años, estaba preocupado por su negocio. Shahbaz, originario de Pakistán, comentó que estaba acostumbrado a ganarse bien la vida en el mercado de pescado más grande de Dubái, enviando aproximadamente la mitad de sus 500 dólares mensuales a su familia. “Pero ahora no tenemos dinero”, dijo, mirando la escasa cantidad de jureles que tenía delante, una fracción de la pesca habitual, gran parte de la cual solía provenir de Irán. Desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra, el comercio entre ambos países se había interrumpido.

El precio del pescado prácticamente se duplicó. "La guerra ha traído demasiados problemas", dijo Shahbaz. "Todo está carísimo: las verduras, la fruta, la carne y el pescado". Y añadió: "Cuando termine la guerra, todos estaremos contentos". Una mañana reciente, a las afueras del mercado de pescado, Jibril Mukalaz, de 30 años, quien había llegado a Dubái procedente de Uganda seis meses antes, caminaba con su carrito lleno de productos de limpieza.

Mukalaz, de voz suave, dijo que sintió terror al ver un dron sobrevolar el mercado de pescado donde trabaja como limpiador y al escuchar los estruendos de las interceptaciones. Mukalaz trabaja jornadas de 12 horas por el equivalente a unos US$ 270 al mes, envía unos US$ 55 a su familia y desearía poder enviarles más. Su contrato es por dos años e incluye alojamiento, transporte y un billete de vuelta a casa al finalizar el contrato. Duda que vuelva a ver a su familia antes, según comentó, porque no puede costearse el vuelo.

Cuando su esposa y su madre lo llaman desde Uganda, preocupadas tras ver las noticias, él dice que intenta tranquilizarlas. Pero la verdad, afirma: "Estaba muy asustado… Sigo muy asustado". “Y no tengo otra opción”, dijo. “Tengo que quedarme”. En el barrio industrial de Al Quoz, en Dubái, donde viven muchos trabajadores migrantes, la ropa se tiende en tendederos frente a pequeños apartamentos en edificios de poca altura. Repartidores, limpiadores de oficinas y empleados de restaurantes charlan en varios idiomas frente a un puesto callejero que sirve rotis afganos recién hechos.

La guerra ha traído demasiados problemas. Todo está carísimo: las verduras, la fruta, la carne y el pescado.

Frank Ankomah, de 27 años y originario de Ghana, comentó que la vida se le ha hecho más fácil durante sus tres años aquí. Se ha adaptado a los veranos insoportablemente calurosos de Dubái, y ahora puede enviar a sus padres y a su hijo aproximadamente la mitad de sus US$ 500 mensuales que gana como electricista. Cuando comenzó la guerra, dijo, no temía tanto por sí mismo como por su familia. "Si muero, mi familia no tendrá dinero", dijo. "Si regreso a casa, mi familia no tendrá dinero".

Una noche de entre semana, al atardecer en African Queen, un club playero ubicado en una zona exclusiva cerca de Jumeirah Beach, la mayoría de las mesas estaban vacías. Patrice Gouty, el director de operaciones, comentó que, a pesar de las dificultades financieras, él y los inversores del club habían decidido seguir pagando a todo su personal. Muchos otros bares y restaurantes, añadió, optaron por una decisión diferente, despidiendo a sus empleados en cuanto comenzaron los ataques con drones y misiles.

Ahmad Mustafa, el jefe de camareros, que llegó de Egipto hace 13 años, dijo que Dubái le había permitido construir el futuro que deseaba, trabajando en el sector de la hostelería y también iniciando su propio negocio de muebles. Según cuenta, las alertas por misiles, que al principio lo alarmaron a él y a sus clientes, pronto se convirtieron en algo habitual y dejó de tener miedo. Sin embargo, le preocupa el futuro de Dubái.

“Este es nuestro hogar”, dijo Mustafa, de 37 años. “Lo que le pase a Dubái nos pasa a nosotros”.