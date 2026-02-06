Para el presidente de Estados Unidos, la arquitectura es política

El presidente Donald Trump lleva años prometiendo drenar “el pantano”, su frase para describir la contaminación de Washington, D. C. Sin embargo, su segundo mandato se ha centrado más en renovarlo. Desde desmantelar el Kennedy Center hasta hacer cambios considerables en los terrenos de la Casa Blanca y construir un arco a lo largo del río Potomac, gran parte del tiempo y la atención de Trump se han dedicado a renovar el carácter físico de la capital federal de una manera que sobreviva a su muerte.

El último capítulo de la búsqueda se dio a conocer el miércoles último por la mañana, cuando nuestros colegas Dan Diamond y Olivia George informaron que el presidente está "planeando instalar una estatua de Cristóbal Colón en los terrenos de la Casa Blanca, según tres personas con conocimiento de la mudanza pendiente, en su último esfuerzo por rehacer el campus presidencial y celebrar al famoso y controvertido explorador". Obviamente, eso no es todo lo que Trump está cambiando en Washington. Aquí hay solo una muestra de sus ambiciones arquitectónicas:

Un arco del triunfo

Nuestros colegas Dan Diamond, Hannah Dormido y Tim Meko escribieron esta semana que el presidente se ha encariñado con la idea de un arco de 76 metros de altura que domina la capital del país a orillas del río Potomac. El arco eclipsaría al Monumento a Lincoln, y los críticos argumentan que cambiaría por completo la visibilidad de la región. "Me gustaría que fuera el más grande de todos", dijo Trump a los periodistas en el Air Force One. "Somos la nación más grande y poderosa".

Un Kennedy Center reimaginado

Nuestros colegas Travis M. Andrews, Janay Kingsberry, Kelsey Ables, Naveen Kumar y Geoff Edgers informaron esta semana que el presidente planea cerrar el Kennedy Center durante dos años, a partir de julio, para que el famoso teatro pueda someterse a una reconstrucción significativa. Trump ha rechazado la idea de que el proyecto sea una reconstrucción completa. "No lo voy a demoler", declaró a los periodistas. "Usaré el acero. Así que usaremos la estructura. Usaremos parte del mármol, y parte del mármol se retirará. Pero cuando se inaugure, será completamente nuevo y realmente hermoso".

Un nuevo jardín de esculturas

El presidente, como informaron nuestros colegas Dan Diamond, Janay Kingsberry y Rick Maese en enero, está considerando usar un sitio cerca del Monumento a Jefferson para construir su largamente buscado Jardín Nacional de Héroes Estadounidenses, que contaría con 250 estatuas de estadounidenses famosos en un parque al aire libre.

Trump conmocionó al país cuando, rápidamente y sin aviso, demolió el Ala Este de la Casa Blanca, el año pasado, y dejó un enorme agujero junto al histórico edificio. Esta semana defendió el tamaño y el alcance del proyecto, y afirmó que estaría a la altura de la Casa Blanca. Argumentó que la obra es necesaria para albergar eventos importantes en la residencia. "Es totalmente coherente con nuestra histórica Casa Blanca", escribió en Truth Social. "Este hermoso edificio será, una vez terminado… ¡el más grande de su tipo jamás construido!" Trump ha invertido con entusiasmo en un acuerdo de US$3,700 millones entre el gobierno local de Washington, D. C. y los Washington Commanders, que permitiría al equipo construir un nuevo estadio al este del centro.

ESPN informó el año pasado que el presidente estaba interesado en que dicho estadio llevara su nombre. "Sin duda sería un nombre hermoso, ya que fue el presidente Trump quien hizo posible la reconstrucción del nuevo estadio", señaló la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado. Lo destacable de este impulso es que gran parte del trabajo que Trump imagina no estará terminado hasta aproximadamente cuando deje el cargo, en el 2029. Ese hecho subraya que remodelar la apariencia de Washington tiene tanto que ver con su legado como con su disfrute personal.



"Lo dejaremos. Será un gran proyecto para el legado", aseguró Trump al comenzar a presentar su proyecto para un nuevo salón de baile en la Casa Blanca. Esto también resalta algo sobre la psique del presidente: se enorgullece, posiblemente más que cualquier otra cosa, de ser un constructor. "Tengo dos trabajos", dijo a finales del año pasado. Sí, ser presidente es uno de ellos, pero, añadió, "tengo un trabajo en la construcción, que es realmente como un descanso para mí porque lo he hecho toda mi vida". Trump lleva décadas estampando su nombre en edificios, y eso no ha cesado durante su presidencia. Basta con mirar el Instituto de la Paz Donald J. Trump. O el impulso para cambiar el nombre del Aeropuerto Internacional Dulles en Virginia. O la incorporación del nombre Trump al Centro Kennedy, que pronto cerrará.

Construir tantas cosas nuevas y poner su nombre en otras crea un recordatorio perdurable de la presidencia de Donald Trump. Es fácil recordar el lugar de Kennedy en la historia, o el de Jefferson, o el de Lincoln, en parte porque existen monumentos en su honor aquí en la capital. Puede que Trump no tenga uno, al menos no todavía, pero si sus modificaciones tienen éxito, habrá creado una dinámica en la que su nombre se pronunciará miles de veces al día en Washington D. C., cada vez que los visitantes vean una de sus incorporaciones, mucho después de su muerte.