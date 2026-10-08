Qué es la autodeportación y la salida voluntaria en EE. UU. y cómo diferenciarlas

La política migratoria que ha impulsado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha provocado numerosas órdenes de deportación contra inmigrantes, así como detenciones derivadas de los operativos que las autoridades migratorias realizan en territorio estadounidense.

La situación se ha vuelto particularmente difícil para la comunidad inmigrante, ya que, aun cuando las personas se encuentren legalmente en Estados Unidos, no están exentas del riesgo de ser detenidas por las autoridades migratorias y expulsadas del país.

Dentro de este panorama, que puede resultar incierto tanto para los inmigrantes como para sus familiares, hay conceptos que pueden generar confusión y que es importante tener claros para conocer las opciones de las que disponen los migrantes ante lo que ocurre en Estados Unidos.

Entre estos conceptos, hay dos que, aunque puedan sonar similares, tienen diferencias considerables: la autodeportación y la salida voluntaria.

¿Qué es la salida voluntaria?

Abogados en Estados Unidos explican que la salida voluntaria es una opción legal que puede conceder un juez de inmigración a un migrante.

Esto le permite a la persona salir de Estados Unidos en un plazo determinado.

Para la abogada especializada en migración y nacionalidad en Estados Unidos, Ana Urizar, la salida voluntaria, conocida en inglés como voluntary departure, es una opción o un "derecho" al que pueden acogerse algunos inmigrantes, pero que no está disponible para todos.

"Si alguien entró de forma ilegal a los Estados Unidos, o cuenta con una orden de deportación, no puede calificar para la salida voluntaria", explica Urizar.

La abogada explica que este mecanismo puede ser útil para los inmigrantes que no quieren que una orden de deportación quede registrada en su historial y que desean optar posteriormente a, por ejemplo, una solicitud de visa u otros trámites.

Cuando un inmigrante es detenido y enviado a un centro de detención, puede optar por la salida voluntaria si cumple con los requisitos correspondientes, entre ellos, los relacionados con sus antecedentes penales.

"No se puede dar la salida voluntaria si la persona fue arrestada o cometió algún crimen. De hecho, los oficiales de migración dan esa opción para el inmigrante que tiene su historial limpio", dice Urizar.

Si se le concede la salida voluntaria al inmigrante, deberá abandonar Estados Unidos en una fecha específica. De lo contrario, podría enfrentar consecuencias legales y ser objeto de un proceso de deportación.

¿Qué es la autodeportación?

Por otro lado, la autodeportación, según abogados estadounidenses, no es un término legal formal en Estados Unidos.

Este concepto se refiere a cuando una persona decide salir del país por su cuenta, sin que su salida se produzca como parte de un proceso formal ante un juez de inmigración.

Urizar añade que la autodeportación ocurre cuando una persona sale de Estados Unidos sin esperar una orden de un juez.

De hecho, menciona que el Gobierno de Donald Trump, por medio de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés), promovió que los inmigrantes se "autodeportaran" mediante la aplicación móvil CBP Home.

En un inicio, las autoridades anunciaron que las personas que se "autodeportaran" recibirían un bono de US$1 mil para facilitar su regreso al país de origen y cubrir gastos como el boleto de avión y otras gestiones.

Sin embargo, Urizar ha mencionado que, entre los clientes a los que ha atendido, ninguno ha recibido el dinero prometido por las autoridades migratorias.

"De hecho, las autoridades migratorias han utilizado esa aplicación para cazar a los inmigrantes. No he conocido a nadie que haya recibido el dinero prometido", cuenta la abogada.

Urizar afirma que la autodeportación no es la mejor opción si un inmigrante busca salir de Estados Unidos y que es preferible que pague el boleto de regreso por sus propios medios.

Esto se debe a que, según la abogada, la autodeportación no ofrece necesariamente beneficios legales al inmigrante ni garantiza que pueda regresar al país en el futuro. Incluso, podría dificultar la posibilidad de solicitar una visa posteriormente.

"Si existen órdenes de deportación, hay que hablar con el abogado en cuestión para su gestión, pero la autodeportación no es recomendable", dice la abogada.

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