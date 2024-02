La lotería Powerball es uno de los sorteos más populares de Estados Unidos al ofrecer a su población múltiples premios cada semana.

En esta ocasión, el premio mayor de Powerball continúa en aumento debido a la falta de ganadores, por lo que este lunes 19 de febrero se sorteará una cifra millonaria.

Powerball está en búsqueda de su segundo ganador en lo que va de 2024, luego de que una persona de Michigan ganara US$842 millones en el sorteo de Año Nuevo realizado el pasado 1 de enero.

En el sorteo de este lunes 19 de febrero, el premio mayor de la lotería americana ascendió a US$330 millones, el cual puede ser ganado por cualquier persona que compre uno de sus boletos.

Además, el premio en efectivo de lotería Powerball se encuentra en un valor aproximado a US$155 millones.

Le puede interesar: ¡Por primera vez en la historia! Dos personas ganan el premio mayor de Mega Millions y comparten la millonaria cifra ofrecida por la lotería

Este sábado 17 de febrero se llevó a cabo el último sorteo de la lotería Powerball, el cual arrojó los números ganadores del millonario premio acumulado que ofrece.

Los números ganadores del último sorteo de Powerball fueron: 6, 28, 59, 62 y 69.

Lea también: Powerball: el insólito error que hizo que miles de jugadores obtuvieran premios a pesar de no tener los números ganadores de la lotería

Por su parte, el Powerball Play fue 21 con Power Play en 3X.

If you won this $330,000,000 #Powerball jackpot, what’s your first big splurge? Private jet ✈️, or private yacht 🚢 ? Play in-store or online now. https://t.co/DxWW3CI3LI pic.twitter.com/6N2p9wSryj