Bad Bunny vs Michael Jackson: diferencias y similitudes en sus shows del medio tiempo del Super Bowl

El pasado 8 de febrero, el cantante puertorriqueño Bad Bunny cautivó al público internacional con su presentación en el medio tiempo del Super Bowl LX, un espectáculo que se caracterizó por rendir homenaje a Latinoamérica y contar con invitados como Lady Gaga y Ricky Martin.

Con una puesta en escena cargada de referencias a su natal Puerto Rico, así como un acto final en el que el "Conejo Malo" mencionó a los países que conforman Latinoamérica, la presentación no dejó indiferente a nadie, ni siquiera al presidente Donald Trump, quien lo criticó al decir que fue "uno de los peores de su historia".

A pesar de las declaraciones negativas del mandatario estadounidense, sumadas a la tensión que se vivió días antes, luego de que el cantante criticara al ICE durante la entrega de los premios Grammy, el espectáculo causó un gran impacto a nivel internacional.

Esto provocó que muchas personas empezaran a comparar la presentación de Bad Bunny con otras realizadas a lo largo del Super Bowl, siendo una de las más recordadas la de Michael Jackson, en el 1993.

Aunque algunos usuarios debatieron en redes sociales sobre cuál presentación fue mejor, varios coincidieron en que se trata de espectáculos diferentes, con objetivos distintos.

Por un lado, está la presentación de Bad Bunny, marcada en su mayoría por la escenografía, las referencias a Puerto Rico y a Latinoamérica en general, el listado de canciones y las distintas etapas del evento.

Desde el inicio, cuando el cantante abrió con la canción Tití me preguntó, ya se notaba cómo el escenario respaldaba su mensaje, al vislumbrarse campos de caña. Posteriormente, aparecieron otros elementos que generaban familiaridad entre el público latinoamericano: ancianos jugando a juegos de mesa, carretas de bebidas, una barbería y otros recursos visuales.

Las colaboraciones tampoco desentonaron con el mensaje general. Lady Gaga interpretó uno de sus éxitos más recientes, Die With A Smile, en versión salsa, mientras que Ricky Martin, acompañado de una guitarra, cantó Lo que pasó en Hawái.

El repertorio que escogió Bad Bunny para su presentación fue un recorrido por sus distintas etapas artísticas, con canciones como Mónaco, Yo perreo sola, Party, El apagón y varios temas de su álbum Debí Tirar Más Fotos.

La presentación culminó con personas que portaban las banderas de todos los países latinoamericanos, mientras el intérprete los nombraba uno por uno. Al final, la NFL publicó en sus redes sociales el mensaje que acompañó el cierre del show: Lo único más poderoso que el odio es el amor.

Por otro lado, está la presentación de Michael Jackson en el 1993, que muchos medios internacionales consideran un punto de inflexión en la historia del espectáculo de medio tiempo.

Medios como Noticias Caracol recuerdan que, antes del show de Jackson, el espectáculo no tenía gran visibilidad y solía contar con bandas estudiantiles o pequeños recitales.

Jackson cambió la percepción del evento al ser uno de los primeros artistas de talla internacional en participar, pese a que la NFL mantiene una política de no pagar honorarios a quienes se presentan.

Uno de los aspectos que más impactó fue el inicio: el cantante emergió desde una plataforma y permaneció completamente inmóvil durante 90 segundos.

En una época en que los artistas debían aprovechar al máximo el tiempo en pantalla —dado que las presentaciones duran entre 10 y 15 minutos—, el hecho de que no se moviera ni cantara causó gran expectativa e impacto en el público.

El repertorio también fue clave, al iniciar con sus clásicos Billie Jean, Jam y Black or White.

Con bailarines y un escenario en el que él era el centro de atención, Jackson cerró con un mensaje humanitario. Rodeado de más de tres mil niños, interpretó We Are the World y Heal the World.

