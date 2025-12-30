Colores para recibir el Año Nuevo: qué usar en 2026 para atraer amor y prosperidad

“Año Nuevo, vida nueva” es una de las premisas con las que muchas personas dan la bienvenida a un nuevo ciclo de 365 días, cargado de expectativas y la ilusión de cambios positivos. En esa búsqueda de renovación, los tradicionales colores para recibir el Año Nuevo cobran fuerza como símbolo de buenos deseos.

En la cultura popular se considera que el rojo es el color ideal para atraer el amor, por lo que muchas personas optan por vestir prendas, especialmente ropa interior, de esta tonalidad durante las celebraciones de fin de año.

Otros colores, como el verde y el amarillo, también se utilizan frecuentemente en esta temporada con diferentes propósitos, especialmente vinculados con la riqueza y la salud.

A continuación, se explica el significado del uso de cada color durante el Año Nuevo, según TN Sociedad.

Significado de los colores de Año Nuevo 2026

Amarillo. Ideal para atraer el dinero, la buena suerte y la abundancia, según la tradición popular. Asimismo, se asocia con la alegría, la vitalidad y el optimismo. A nivel psicológico, estimula la energía y la creatividad, por lo que es perfecto si se desea comenzar el nuevo año de forma positiva. Rojo. La pasión, la intensidad, el deseo, el amor y el afecto son algunos de los significados asociados a este color. Además, se cree que puede fortalecer la autoconfianza, por lo que resulta idóneo para una cita romántica. Verde. Si su prioridad es atraer estabilidad financiera, bienestar físico y salud, este es su color. Simboliza esperanza, renacimiento y crecimiento. Rosado. Aunque no es un tono tradicional en estas fechas, representa la ternura, la empatía y el afecto. Es ideal para fortalecer vínculos afectivos. Blanco. Este color simboliza paz, limpieza, serenidad y claridad. Es indicado si sus intenciones para el nuevo año son principalmente espirituales. Azul. Aunque no es de los tonos más populares de la temporada, se cree que puede atraer paz interior y ayudar a reducir el estrés. Simboliza tranquilidad, confianza y equilibrio.

Además de elegir los tonos perfectos, muchas personas acostumbran a escribir sus propósitos durante Año Nuevo como parte de la tradición popular. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Tendencias para los colores de Año Nuevo

Así como algunas personas desean atraer el amor y la riqueza, otras simplemente buscan tonalidades en tendencia para lucir prendas glamurosas durante las fiestas de fin de año. Según Vogue, estos son los tonos ideales: