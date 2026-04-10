“El Viernes de Dolores refleja el dolor del pueblo”: expertos vinculan la tradición con la crisis en la Usac y la tensión política

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, el psicólogo y parapsicólogo Juan Carlos Martínez interpretó el Viernes de Dolores como una expresión del “dolor del pueblo” y relacionó esa carga simbólica con el conflicto que atraviesa la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), en medio de acciones legales, denuncias y cuestionamientos por la reelección de Walter Mazariegos como rector.

Martínez explicó que el Viernes de Dolores representa “el dolor del pueblo” y señaló que esa tradición, históricamente ligada a la protesta estudiantil, hoy vuelve a cobrar relevancia por la crisis que atraviesa la Usac. Según dijo, se trata de una dramatización del malestar social que expresan los estudiantes de la universidad estatal.

En su análisis, afirmó que los universitarios han sido “la voz del pueblo” y que, en ese contexto, esa expresión se conecta con la inconformidad por el proceso de elección a Rectoría. La controversia ocurre mientras estudiantes, egresados y otros sectores impulsan amparos y denuncias para buscar que se repita la votación con todos los cuerpos electorales, luego de que la reelección de Mazariegos fuera señalada por sectores como un proceso sin plena legitimidad.

Martínez también vinculó su lectura simbólica con los hechos recientes en la universidad y describió un escenario de deterioro institucional.

“Lo que ha sido el último tiempo de la manifestación del estudiante como la universidad misma, como la gobernación de la universidad misma, que ha hecho que llegue a esta situación”, expresó al referirse al ambiente que, a su juicio, rodea a la casa de estudios.

“Salen muchas problemáticas a la luz pública”

Para el entrevistado, el comportamiento del clima durante el Viernes de Dolores puede leerse de forma simbólica frente al momento político. Recordó que la jornada comenzó con lluvia y luego derivó en un calor intenso, y sostuvo que ese cambio no anticipa alivio, sino mayor exposición de conflictos.

Durante Impacto Directo, expertos analizan el Viernes de Dolores y lo vinculan con la tensión política y la crisis universitaria. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

“Vienen momentos muy difíciles”, afirmó. Después añadió:

“La luz quiere decir que está saliendo muchas problemáticas a la luz pública”.

Bajo esa interpretación, relacionó el momento con los señalamientos que se han conocido alrededor del proceso universitario, entre ellos las denuncias presentadas por la Contraloría General de Cuentas contra Mazariegos y la discusión sobre la vigencia de su finiquito al momento de la elección.

Durante el intercambio en el programa también se remarcó que la crisis no puede reducirse únicamente al comportamiento del estudiantado. Una de las panelistas señaló que los estudiantes “no son los culpables de lo que está pasando actualmente” y atribuyó el problema a los grupos que, según dijo, buscan controlar la universidad porque sigue siendo “un botín político”.

Esa postura coincidió con el contexto de fondo: la exclusión de cuerpos electorales opositores de la votación del 8 de abril en Antigua Guatemala, hecho que abrió una nueva disputa legal y política por la conducción de la Usac para el período 2026-2030.

Sin solución inmediata, según la lectura del experto

Martínez sostuvo que el escenario no apunta a una salida pronta. “No viene una respuesta inmediata”, advirtió, y agregó que el proceso será prolongado y requerirá que distintos actores asuman responsabilidades públicas.

Juan Carlos Martínez explica que el Viernes de Dolores simboliza el “dolor del pueblo” y refleja la crisis que atraviesa la Usac. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

A su juicio, la solución no depende de una sola parte. “Lo mismo es la acción de los estudiantes, de los profesionales, de las autoridades, tanto salientes como entrantes”, expuso, al insistir en que la crisis universitaria necesita una respuesta conjunta.

El cierre de su análisis fue la frase más contundente de la entrevista:

“La Universidad de San Carlos va a seguir con lluvia y el sol va a ser arrasador”.

Con esa imagen, resumió un panorama de conflicto, desgaste institucional y ausencia de consensos en una universidad que vuelve a colocarse en el centro del debate político nacional.

En el programa también se mencionó que, pese a las críticas al movimiento estudiantil actual, existe organización y resistencia dentro de la Usac, en un contexto en el que algunos sectores advierten riesgos de criminalización para quienes protestan o defienden la autonomía universitaria. Esa discusión acompañó la lectura simbólica del Viernes de Dolores, que en esta ocasión fue presentada no solo como tradición, sino como un espejo del momento que vive la universidad pública.

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