La dura crítica de Óscar de la Hoya al Canelo Álvarez: “Siempre fue un gran fracaso”

El exboxeador no ocultó su decepción tras la derrota de Saúl "Canelo" Álvarez contra Terence Crawford.

Valeria Juárez-Paz

LOS ANGELES, CALIFORNIA - MAY 14: Oscar De La Hoya speaks during a press conference at The Avalon on May 14, 2025 in Los Angeles, California. Luke Hales/Getty Images/AFP (Photo by Luke Hales / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Óscar De la Hoya criticó fuertemente a Canelo Álvarez, asegurando que siempre ha sido malo para el deporte. Prensa Libre: AFP.

Óscar de la Hoya suele compartir cada jueves en su cuenta de Instagram su opinión sobre las principales noticias del boxeo. Esta semana no fue la excepción. En esta ocasión, se refirió a la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford, lo cual tomó lugar en Las Vegas, y calificó al peleador mexicano como un "fracaso".

El fuerte mensaje para Canelo

Óscar, comúnmente apodado como "El Golden Boy", no dudó en señalar la "gran caída" de Canelo después de perder sus cinturones del Consejo Mundial de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo, Organización Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo en la división de los supermedianos.

Según el exboxeador, la trayectoria del mexicano fue una farsa desde el inicio, y la derrota frente a Crawford lo puso en evidencia. En sus redes sociales, subió un video analizando la pelea a detalle. Cómo contraste, elogió a Crawford tras subir tres divisiones y ofrecer "una pelea extraordinaria, como quitarle un dulce a un niño", también arremetió contra Álvarez comentando que "Parecía que Canelo lanzaba golpes al aire. ¿Qué fue eso?".

De la Hoya señaló que, aunque Canelo tenga más de 35 años, Crawford es aún mayor, por lo que no considera que la edad sea una excusa para el resultado del combate el sábado. Óscar, quien apoyó la carrera de Canelo durante un tiempo, afirmó que "siempre fue un gran fracaso" y terminó diciendo que "los únicos boxeadores de nivel con los que se enfrentó fueron Bivol, Mayweather y Crawford, y todos lo dominaron".

Lo que opinó De la Hoya sobre Lester Martínez

Más allá de criticar a Canelo tras su combate con Crawford, De la Hoya también lanzó una indirecta sobre la pelea que enfrentó Christian Mbili contra el guatemalteco Lester Martínez.

"Me siento mal por Turki; gastó una fortuna para organizar lo que esperaba que fuera la pelea del año, y en serio, ¿eso fue lo mejor que pudieron ofrecer en la cartelera? Deberían despedir a quienes emparejaron los combates, Turki", comentó el exboxeador, haciendo obvio su descontento con la planificación del evento y cuestionando la calidad de las decisiones de los organizadores.

Valeria Juárez-Paz

