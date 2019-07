Megan Rapinoe, capitana de Estados Unidos, critica a la Fifa y suma adeptos contra Donald Trump

Rapinoe ya había anunciado ese boicot y sus palabras generaron polémica, respuesta incluida del propio mandatario.

“No he hablado con todas las jugadoras, pero claramente ni yo ni Ali Krieger iremos. No sé si otras jugadores harán lo mismo”, afirmó Rapinoe en una conferencia de prensa.

La atacante, cocapitana del ‘Team USA’ junto a Alex Morgan, ha sido protagonista durante este Mundial tanto por sus actuaciones en el campo como por su toma pública de posición contra Trump.

“No voy a ir a la jodida Casa Blanca”, había dicho Rapinoe en un corto vídeo publicado a finales del pasado mes por la revista Eight by Eight.

El presidente estadounidense había dedicado una serie de tuits a Rapinoe como respuesta.

“Megan nunca debe faltarle el respeto a nuestro país, a la Casa Blanca o a nuestra bandera, especialmente porque se ha hecho mucho por ella y por el equipo. Siéntete orgullosa de la bandera que llevas“, escribió Trump.

Por otra parte, Rapinoe criticó en su conferencia de prensa de este sábado a la FIFA, a la que acusó de “falta de respeto” por haber programado la final del Mundial femenino el mismo día en el que se disputan dos finales importantes en el futbol masculino, las de la Copa América y la Copa de Oro.

us: oh wow midnight in the East Coast so I guess it's officially Saturday now and we're one day away from the #FIFAWWC Final.

also us:

ONE MORE DAWN!

ONE MORE DAY!

ONE DAY MORE! pic.twitter.com/JYAL292dVG

— U.S. Soccer WNT (@USWNT) July 6, 2019