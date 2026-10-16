Café Antigua de Guatemala es incluido entre las indicaciones geográficas protegidas de la Unión Europea ¿Qué significa este reconocimiento?

La Unión Europea (UE) aprobó la inclusión del Café Antigua de Guatemala en su registro de Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP), según informaron autoridades de esa región el pasado jueves 15 de octubre.

Bruselas destacó que el café producido en el departamento de Sacatepéquez, Guatemala, está vinculado con una sólida tradición cafetalera que se remonta a varios siglos.

Entre sus características, la UE valoró su "sabor fino y equilibrado, con notas aromáticas de miel, caramelo, manzana y nuez tostada, un cuerpo muy completo y una acidez persistente sin llegar a ser afilada o amarga".

La protección abarcará las especies Coffea arabica y Coffea canephora, así como las presentaciones de café verde o tostado, en grano o molido, que cumplan con las especificaciones de la indicación geográfica.

Con esta incorporación, el Café Antigua se suma a los más de 3 mil 900 nombres protegidos en la base de datos oficial de la UE. El reconocimiento permite proteger su denominación frente a usos indebidos e imitaciones en el mercado europeo.

Guatemala cuenta con ocho regiones cafetaleras

Desde hace varios años, la Asociación Nacional del Café (Anacafé) implementa una estrategia de regionalización de los cafés guatemaltecos.

Esta iniciativa permite identificar y segmentar la producción nacional en ocho perfiles de taza con características particulares, según explica la entidad en su sitio electrónico.

Las regiones son Acatenango Valley, Fraijanes Plateau, Volcanic San Marcos, Traditional Atitlán, Rainforest Cobán, Antigua Coffee, Highland Huehue y New Oriente.

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¿Qué caracteriza al Café Antigua?

La región cafetalera de Antigua se distingue por sus suelos volcánicos fértiles, baja humedad, abundante exposición solar y noches frescas, según el perfil divulgado en el sitio guatemalancoffees.com.

También se detallan otras características:

El valle está rodeado por tres volcanes: Agua, Fuego y Acatenango. En ocasiones, el volcán de Fuego, uno de los tres volcanes activos de Guatemala, deposita una capa de ceniza rica en minerales sobre los suelos de Antigua.

Además, la piedra pómez volcánica retiene la humedad, lo que ayuda a compensar las escasas precipitaciones de la región.

Otra característica es la sombra densa que se utiliza en las plantaciones para proteger los cafetos de las heladas ocasionales.

En cuanto al perfil de taza, Anacafé describe el Café Antigua como "elegante y equilibrado, con un aroma intenso y un sabor muy dulce".

Respecto al perfil climático y geográfico de la región, se destacan las siguientes características:

Temperatura: entre 64 y 72 grados Fahrenheit, equivalentes a alrededor de 18 y 22 grados Celsius.

Precipitación: entre 32 y 48 pulgadas anuales, que equivalen a 800 y 1 mil 200 milímetros.

Humedad: 65% de humedad relativa.

Altitud: entre 5 mil y 5 mil 600 pies sobre el nivel del mar (1 mil 500 y 1 mil 700 metros sobre el nivel del mar).

En el sitio especializado cambioslegales.es se explica que este reconocimiento implica cambios legales, operativos y comerciales. Las empresas que utilicen la denominación Café Antigua en sus productos, catálogos o materiales de mercadeo, sin cumplir con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones, deberán retirar o modificar sus etiquetas, empaques y comunicaciones comerciales. Para los operadores que sí cumplen con los requisitos, el sitio considera que el registro representa una oportunidad de diferenciación, ya que el sello de Indicación Geográfica Protegida (IGP) de la Unión Europea añade valor percibido al producto y facilita su posicionamiento en el segmento prémium del mercado.