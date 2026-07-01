Entra en vigor el TLC entre Guatemala y Perú y abre nuevas oportunidades comerciales

Luego de varios años de haber concluido las negociaciones y de una serie de atrasos, Guatemala y Perú ponen en vigor el Tratado de Libre Comercio (TLC) con el objetivo de fortalecer las relaciones comerciales y el intercambio, cuyos resultados podrían consolidarse en los próximos cinco años.

Las nuevas disposiciones arancelarias permiten el libre ingreso de diversos productos y servicios para atender la demanda de los consumidores y favorecer futuras inversiones extranjeras directas.

Guatemala y Perú mantienen históricas relaciones diplomáticas, culturales, de cooperación y comerciales, que ahora se fortalecen con la entrada en vigor del TLC.

La puesta en vigor del acuerdo representa una oportunidad para que Guatemala avance en su estrategia de diversificación de mercados, sobre todo en Suramérica.

Según un análisis de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), el potencial de ventas adicionales asciende a US$146 millones con la entrada en vigor del acuerdo comercial.

Guatemala y Perú activan TLC

Aunque el acuerdo comercial se había negociado y cerrado varios años atrás, las autoridades de ambos países lograron ponerlo en vigor a partir de este 1 de julio.

Uno de los objetivos de los TLC es aumentar el volumen del intercambio comercial y permitir el acceso sin restricciones a los productos y servicios que se producen en cada país, conforme a los plazos de desgravación establecidos.

Sin embargo, el comercio internacional ha experimentado una "turbulencia" por la imposición de nuevos aranceles desde el 2025, lo que ha dado paso a nuevos mecanismos de negociación. A ello se suma la incertidumbre generada este año por los conflictos geopolíticos internacionales, factores que influyen en la toma de decisiones de los agentes económicos.

TLC apunta a elevar exportaciones

La balanza comercial favorece a Perú, ya que Guatemala compra más productos de los que vende.

Las estadísticas indican que del 2015 al 2025 las exportaciones promedio de Guatemala ascendieron a US$70 millones y las importaciones, a US$110 millones.

Solo en el 2025, antes de la entrada en vigor del TLC, las exportaciones se situaron en US$73.9 millones y las importaciones, en US$164.9 millones.

Analistas en comercio exterior consideran que estas cifras pueden mejorar con las condiciones que ofrece la apertura del mercado, una vez el acuerdo alcance su etapa de madurez, así como por el aumento en la demanda de servicios logísticos.

Entre los principales productos exportados desde Guatemala hacia Perú el año pasado figuran azúcar, máquinas y aparatos mecánicos, insecticidas y fungicidas, productos de confitería, plásticos, papel y cartón, así como pinturas, barnices y tintas.

En cambio, Guatemala importó frutas frescas, secas o congeladas; grasas y aceites comestibles; preparados de cereales; productos farmacéuticos; manufacturas diversas, y manufacturas de papel y cartón, entre otros.

En cuanto a los flujos de inversión extranjera directa (IED), el reporte registra inversiones y desinversiones que, en promedio, ascienden a unos US$17 millones anuales. El TLC impulsaría los flujos de capital.

Agexport ve potencial en TLC

Aída Fernández, directora de Crecimiento de Exportaciones, y Javier Castillo, director de Agexport, afirmaron que la entrada en vigor del TLC con Perú representa una oportunidad para que Guatemala avance en su estrategia de diversificación de mercados.

El reto, explicaron, será convertir este nuevo marco comercial en negocios reales mediante el acompañamiento a las empresas con inteligencia de mercados, preparación técnica, vinculación con compradores y acciones de promoción comercial que permitan abrir y consolidar la presencia guatemalteca en Suramérica.

Acuerdo abre negocios en Suramérica

Fernández afirmó que se prevé un mayor flujo comercial, lo que permitirá avanzar en la diversificación de mercados hacia Suramérica, reducir la dependencia de los destinos tradicionales y ampliar la presencia de Guatemala en una región con gran potencial.

"Vemos oportunidades para fortalecer las exportaciones de manufacturas, alimentos, bebidas, productos de higiene, cosméticos y materiales de construcción, entre otros sectores. Asimismo, este acuerdo crea nuevas posibilidades para los servicios, los encadenamientos empresariales y las mipymes con vocación exportadora, al facilitar que más empresas inicien su proceso de internacionalización y encuentren en Perú un aliado para crecer y generar mayor valor", puntualizó.

Por su parte, Castillo aseguró que el mejor aprovechamiento del TLC plantea tres desafíos para Guatemala: