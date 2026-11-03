Guatemala busca convertir su talento creativo en nuevas oportunidades de exportación

La industria creativa guatemalteca busca ampliar su presencia en los mercados internacionales. Empresas de publicidad, diseño, marketing o mercadeo, producción audiovisual y contenidos digitales apuestan por la innovación tecnológica, la inteligencia artificial (IA) y el desarrollo de nuevas capacidades para fortalecer su oferta exportable y competir por clientes en otros países.

En el 2025, las exportaciones de servicios de economía naranja alcanzaron US$19.14 millones, un crecimiento del 2.6% respecto del año anterior, según cifras de la balanza de pagos del Banco de Guatemala (Banguat). Con este resultado, el sector acumuló cinco años consecutivos de crecimiento.

La tendencia se mantuvo durante el primer semestre del 2026. Al cierre del segundo trimestre, las exportaciones de servicios creativos registradas por el Banguat sumaron US$9.27 millones, un incremento del 2.7% respecto del mismo período del año anterior.

Estas cifras reflejan el desempeño de los servicios creativos registrados en las estadísticas nacionales y forman parte de las oportunidades que busca aprovechar la industria para diversificar sus mercados y ampliar sus negocios.

El crecimiento del sector ocurre en un contexto de expansión del comercio mundial de servicios creativos. Según estimaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), las exportaciones mundiales de estos servicios alcanzaron US$1.7 billones en el 2024, un crecimiento del 12% respecto del año anterior, y representaron el 20% de las exportaciones globales de servicios.

La categoría internacional incluye actividades como software, investigación y desarrollo, publicidad y servicios audiovisuales, entre otras. Por ello, las cifras mundiales de servicios creativos no son directamente comparables con los registros nacionales del Banguat, debido a las diferencias en las actividades y clasificaciones estadísticas que abarcan.

El reto de convertir creatividad en negocios internacionales

Para José Eduardo López, presidente de la Comisión de Economía Naranja de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), el crecimiento de esta industria representa una oportunidad para que las empresas y los profesionales guatemaltecos amplíen sus operaciones hacia otros mercados.

López explicó que la actualización de conocimientos y la vinculación con marcas y líderes empresariales pueden contribuir a desarrollar una oferta más competitiva y responder a las necesidades de los clientes internacionales.

El ejecutivo también destacó que los servicios creativos intervienen en actividades concretas de las empresas, desde la presentación de productos hasta la comunicación de propuestas comerciales.

“Una marca necesita definir qué quiere decir, a quién se dirige y cómo demostrar el valor de lo que ofrece”, añadió López.

Sin embargo, la expansión de la industria también plantea desafíos relacionados con la transformación tecnológica, la adopción de inteligencia artificial, la formación de talento especializado y el acceso a mercados internacionales.

Aída Fernández, directora de Crecimiento de las Exportaciones de Agexport, señaló que la industria creativa tiene potencial para diversificar la oferta exportable de Guatemala, pero necesita fortalecer sus capacidades para aprovechar las oportunidades comerciales.

“Nuestro reto es convertir la creatividad y el talento guatemalteco en oportunidades concretas de negocio, fortaleciendo la competitividad y el posicionamiento del país como exportador de servicios de alto valor agregado”, afirmó Fernández.

Por su parte, Grecia Ramírez, gerente del Sector Servicios de Agexport, destacó que este segmento tiene un papel importante en las metas de crecimiento de las exportaciones del país.

Ramírez explicó que los espacios de actualización y vinculación empresarial permiten acercar el talento nacional a marcas y compradores, además de desarrollar las capacidades que exigen los clientes internacionales.

“Ese es el camino para que más empresas guatemaltecas pasen de atender el mercado local a competir en el exterior”, expresó.

Inteligencia artificial y marketing para competir en el exterior

Una de las iniciativas para fortalecer las capacidades del sector es Expo Creative Hub 2026, VI Foro de Economía Naranja, organizado por la Comisión de Economía Naranja de Agexport. El encuentro se realizará el 5 y 6 de noviembre en las instalaciones de la entidad, en la ciudad de Guatemala.

La actividad reunirá a empresarios, profesionales creativos y representantes de marcas en conferencias, paneles, exhibiciones y talleres prácticos, con énfasis en herramientas tecnológicas, estrategias comerciales y producción audiovisual.

La agenda del 5 de noviembre incluirá temas como inteligencia artificial aplicada a la creatividad y los negocios, generación de demanda entre empresas, posicionamiento internacional de marcas y producción audiovisual.

También habrá espacios de exhibición y contacto empresarial para acercar a las empresas creativas a marcas, gerencias de marketing y representantes de otros sectores productivos interesados en contratar sus servicios.

Entre los invitados internacionales figura Elena Spagnuolo, socia y directora de Operaciones de Bunker DB, quien cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria digital. Su trayectoria incluye el acompañamiento a empresas latinoamericanas en el uso de datos, inteligencia artificial y analítica para orientar sus decisiones de marketing.

También participará el argentino Emanuel Rébori, director regional de Performance de Grupo Comercial de Comunicaciones (GCC), quien cuenta con 12 años de experiencia en estrategias digitales y resultados comerciales. Actualmente acompaña a más de 200 marcas, entre ellas Bayer, Nestlé, Siman y Banistmo.

El tercer invitado será el brasileño Tiago Willveit, director de Desarrollo de Marca y Marketing para Latinoamérica de Aputure, empresa especializada en iluminación profesional para cine y televisión.

Talleres abordarán IA, datos y producción audiovisual

La segunda jornada, programada para el 6 de noviembre, estará dedicada a talleres prácticos sobre nuevas herramientas y metodologías para los procesos creativos, comerciales y empresariales.

Uno de los espacios abordará la tecnología LED profesional y sus aplicaciones en fotografía, video y producciones comerciales. Mediante demostraciones y ejercicios prácticos, los participantes conocerán cómo ajustar la intensidad, la temperatura de color y la dirección de la luz para desarrollar producciones audiovisuales.

Otro taller, denominado From Data to Action: AI-Powered Creative Intelligence, se centrará en el uso de inteligencia artificial y análisis de datos para orientar las decisiones de marketing. Los participantes trabajarán en la identificación de mercados y audiencias, así como en la transformación de hallazgos en estrategias y acciones creativas, con supervisión y criterio humano.

Además, se impartirá un taller sobre diseño agéntico, que abordará el uso de agentes de inteligencia artificial para organizar tareas de investigación, generación de ideas, producción y revisión. El objetivo es incorporar estas herramientas a los flujos de trabajo sin perder la identidad de marca ni la supervisión profesional.

Servicios creativos dentro de la meta exportadora

El fortalecimiento de la industria creativa también forma parte de la estrategia de Agexport para alcanzar US$35 mil millones en exportaciones de bienes y servicios en el 2035.

En esa meta, los servicios basados en conocimiento y talento adquieren mayor relevancia como parte de los esfuerzos para diversificar la oferta exportable del país.

La Comisión de Economía Naranja de Agexport busca que la actualización tecnológica y la formación especializada se traduzcan en mejores capacidades empresariales, nuevas conexiones comerciales y mayores oportunidades para exportar servicios desde Guatemala.

La convocatoria de Expo Creative Hub 2026 está dirigida a empresas, agencias, profesionales del marketing, productores audiovisuales y creadores de contenido interesados en actualizar sus conocimientos, establecer contactos comerciales y explorar oportunidades de negocio en mercados internacionales.