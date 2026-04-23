Nicaragua tiene el ingreso por habitante más bajo de Centroamérica y Guatemala ocupa el tercer lugar, según estudio regional

Según un informe del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam), el ingreso por habitante de Nicaragua fue de US$2 mil 953, el más bajo de Centroamérica, explicó el economista nicaragüense exiliado Marco Aurelio Peña, autor del estudio Economía del malestar: Malestar económico y entorno institucional deficiente en el contexto autocrático en Nicaragua (2023–2025).

Panamá tuvo en ese plazo el ingreso por habitante más alto de la región, con un PIB per cápita de US$19 mil 802, seguido de cerca por Costa Rica, con US$19 mil 104, según el informe.

Luego se ubicaron Guatemala, con un PIB per cápita de US$6 mil 478; El Salvador, con US$5 mil 744; y Honduras, con US$3 mil 637, según el estudio.

"En términos comparativos, esto evidencia la baja productividad total de Nicaragua en relación con su cantidad total de habitantes, sin olvidar que geográficamente es el más grande de Centroamérica y con abundancia de recursos naturales", dijo el analista en la divulgación del estudio en Costa Rica.

Con relación al dato proyectado para el 2025, el ingreso por habitante de Nicaragua es 6.7 veces inferior al de Panamá, que es el más alto de la región, y es 1.2 veces inferior al de Honduras, el segundo más bajo, indicó el economista, quien explicó que basó su estudio en los datos oficiales de cada país.

En el caso de Guatemala, el PIB percápita es 2.1 veces que el del país que ocupa el último lugar, pero tres veces inferior al de Panamá (que ocupa el primer lugar).

Nicaragua

El PIB nicaragüense creció 4.9% en el 2025 con respecto al 2024, año en que se había registrado un crecimiento de 3.6%. El ejercicio pasado es el quinto año consecutivo de incremento después de tres períodos con saldo en rojo, según el Banco Central de ese país.

El autor del estudio denominó a ese crecimiento como "la macroeconomía del espejismo" porque Nicaragua sigue teniendo el más bajo ingreso medio por habitante de Centroamérica y sus habitantes no cubren ni el 50% del costo de la canasta básica con el salario mínimo promedio, que también es el más bajo de la región.

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Las remesas familiares, que representan 26.6% del PIB, son las que funcionan como "salvavidas" en los hogares nicaragüenses, sostuvo Peña.

"La radiografía macroeconómica se percibe irreal cuando se la contrasta con las realidades económicas de las personas y las comunidades", insistió.

El Banco Central de Nicaragua mantuvo sin cambios su previsión de crecimiento económico para el 2026, entre 3.5% y 4.5%, pese a "un entorno internacional que continúa marcado por la incertidumbre asociada a la coyuntura geopolítica y comercial".

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Cifras nacionales de Guatemala

Según datos del Banco de Guatemala (Banguat), divulgados en su página electrónica, el PIB per cápita de Guatemala de los años recientes se ha registrado en:

En el 2023 fue de US$5 mil 923, con un crecimiento de 7.6% con respecto al año anterior.

En el 2024 creció 7.1% a US$6 mil 344.20.

Mientras que en el 2025 tuvo un crecimiento de 7.5%, al llegar a US$6 mil 820.4.

En quetzales se reporta en Q46 mil 406.1; Q49 mil 228.3 y Q52 mil 379.2, respectivamente, con crecimientos de 8.7%, 6.1% y 6.4%.

El crecimiento económico del país se mantiene estable en el 2026, a pesar de la coyuntura internacional.

Por remesas familiares, durante el 2025 Guatemala recibió US$25 mil 530.2 millones, equivalentes a Q195 mil 306 millones, transferencias enviadas por migrantes, principalmente desde Estados Unidos, y que representan alrededor del 20.7% del PIB.