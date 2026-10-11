Zonas Libres en Guatemala: Yazaki avanza en los planes de su segunda fábrica en San Marcos

El desarrollo de inversiones bajo el régimen de zonas libres continúa impulsando la actividad económica e industrial en distintas regiones del país. En esa línea, la multinacional Yazaki proyecta la puesta en marcha de una segunda planta de producción ubicada en San Marcos, con la cual contempla generar cerca de 4 mil empleos, comentó Cristian Mayorga, presidente de la Junta Directiva de la Zona Libre de Industria y Comercio Santo Tomás de Castilla (Zolic).

La compañía, dedicada a la manufactura de arneses eléctricos para vehículos, operará esta nueva fábrica en instalaciones propias. Este proyecto busca dar continuidad a la expansión de la empresa, que inició sus operaciones en el territorio nacional hace aproximadamente tres años y medio en la zona libre Puerta del Istmo, una ubicación cercana a la frontera con México.

La información de una nueva planta de Yazaki, surgió en el marco de la inauguración de la Zona de Desarrollo Económico Especial Público (ZDEEP) de Synergy Industrial Park, ubicada en Escuintla, sobre la ruta al Pacífico. Con esta nueva operación dan paso en la consolidación de un ecosistema industrial diseñado para atraer inversión, facilitar la instalación de nuevas operaciones y acompañar el crecimiento de empresas nacionales e internacionales desde Guatemala.

Un modelo de expansión regional

Actualmente, las instalaciones iniciales de Yazaki en Puerta del Istmo generan entre 800 y mil empleos, de acuerdo con Mayorga.

Respecto a este tipo de proyectos el directivo de Zolic explicó que estas inversiones forman parte de las iniciativas que la entidad busca promover en diversas regiones de Guatemala. No obstante, el funcionario señaló que el desarrollo de este tipo de complejos industriales depende también de factores clave como la disponibilidad de infraestructura adecuada y el suministro de energía.

Capacitación y mano de obra

Para acompañar el crecimiento de la fuerza laboral necesaria para la producción de autopartes, la multinacional cuenta con el apoyo técnico de entidades formativas. Al respecto, Mayorga destacó la participación del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap) en los procesos de preparación y formación de los trabajadores.

Según Mayorga, el modelo de zonas libres sigue consolidándose como un mecanismo atracción de capital extranjero, en donde el dinamismo económico abarca no solo la atracción de empresas y la generación de empleo directo, sino también la demanda de mano de obra y el fortalecimiento de la infraestructura productiva local.

proyección de inversión

La corporación japonesa Yazaki anunció la inversión de US$250 millones para construir una segunda planta en Pajapita, San Marcos, en octubre del año pasado. En ese entonces, se afirmó que el proyecto generaría hasta tres mil 500 empleos, con la nueva información se estimó que podría subir a cuatro mil puestos de trabajo.

El monto anunciado, hace un año, representa un crecimiento significativo respecto de la primera operación de la empresa en el país. En el 2023, Yazaki inauguró su planta en Ayutla, San Marcos, con una inversión de aproximadamente US$10 millones como plan piloto.

Tras validar las condiciones de operación en Guatemala, la empresa decidió ampliar su presencia, aunque el monto de US$250 millones es preliminar no oficial, las autoridades del Ministerio de Economía indicaron, en octubre del año pasado, que la cifra podría incluir terreno, construcción y equipamiento industrial.