AeroMetro: estos son los mapas y desvíos del tránsito en las zonas 8 y 9 que ya entraron en vigencia

Los avances del proyecto AeroMetro implican nuevos cambios y desvíos en la circulación vehicular en las zonas 8 y 9 de la Ciudad de Guatemala, informó la Municipalidad de Guatemala.

Desde el 9 de marzo, se activaron los cambios del sentido vial en calles cercanas al bulevar Liberación y la avenida La Castellana, para la continuidad de los trabajos de la primera fase de construcción.

Las autoridades explicaron que los cambios son temporales y se requieren para avanzar con el sistema de transporte aéreo urbano.

Desvíos por trabajos del AeroMetro

A continuación, estos son los principales cambios en la circulación.

Primer desvío: 10 calle y avenida La Castellana, zona 9

En el primer tramo se habilitaron tres carriles de circulación en la 10a calle, entre la 7a avenida y la avenida La Castellana.

Las medidas incluyen habilitar carriles, instalar tres semáforos nuevos, y señalizar con aplicación de línea roja para ordenar la circulación vehicular.

La 10ª calle y la avenida La Castellana, forman parte de los sectores donde se aplican desvíos por los trabajos del proyecto AeroMetro. (Foto Prensa Libre: Municipalidad de Guatemala)

Cambio de sentido vial en avenida La Castellana, zona 8

Otro cambio importante se implementó en avenida La Castellana, entre la 11 calle y la 10 calle hasta el bulevar Liberación, donde se modificó el sentido de circulación hacia el norte.

Además, se demolerá el camellón central en la intersección de avenida La Castellana y 10 calle. Esto permitirá incorporarse hacia el carril con dirección al occidente.

La intersección de la 11 calle y avenida La Castellana presenta cambios de circulación debido a los desvíos implementados.

Demolición de camellón en bulevar Liberación, zona 8

También se realizarán trabajos en el bulevar Liberación, entre la 17 y 19 avenidas de la zona 8.

En este punto se demolerá el camellón auxiliar para facilitar la incorporación de vehículos hacia el bulevar.

Las autoridades indicaron además que los conductores que circulen por la 11 calle deberán integrarse a la 10 calle, cerca del sector conocido como “Pesqueros”.

Segundo desvío: cambios en la 4ª avenida y 14 calle, zona 9

Otro de los ajustes al tránsito se realiza en la 4ª avenida, entre 12 y 14 calles de la zona 9, donde se habilitaron dos carriles de circulación, un nuevo semáforo y señalización.

Vista del cruce de la avenida Montúfar y 4ª calle, en la zona 9 capitalina, donde se aplican cambios de tránsito debido a los trabajos del proyecto AeroMetro. (Foto Prensa Libre: Municipalidad de Guatemala)

Asimismo, se habilitarán tres carriles sobre la 14 calle, entre 7ª y 4ª avenidas, junto con la instalación de un semáforo y señalización vial.

Mapa de referencia que muestra el segundo desvío implementado por la construcción del AeroMetro en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Municipalidad de Guatemala)

Razones de los desvíos y fases

De acuerdo con la comuna, los cambios viales son para desarrollar estudios técnicos de tránsito de un tramo del proyecto, como el cierre y toma de área para la construcción de la Estación 4 y su parqueo.

Las obras del Aerometro comenzaron oficialmente a inicios de enero de 2026, cuando se iniciaron los primeros trabajos de preparación del terreno, señalización y delimitación de áreas de construcción en sectores de la zona 9.

Durante los primeros meses de 2026, el proyecto se concentra en la fase inicial de cimentación, que consiste en excavar y construir las bases de concreto donde se instalarán las torres y las estaciones del sistema. Estas estructuras son fundamentales porque sostendrán el cable y el peso de las cabinas que transportarán a los pasajeros.

El primer tramo del sistema recorrerá aproximadamente 2.8 kilómetros entre Plaza España, en la zona 9 capitalina, y el sector de El Trébol, donde se construyen varias estaciones y torres que sostendrán el cable por donde circularán las cabinas.

Imagen aérea de los trabajos de construcción del AeroMetro en la zona 9, cerca de Plaza España, donde se realizan ajustes viales. (Foto Prensa Libre: Municipalidad de Guatemala)

Según el cronograma del proyecto, esta primera fase de cimentación se extenderá aproximadamente hasta mediados de 2026, período durante el cual continuarán realizándose adecuaciones viales y cierres parciales en algunos sectores cercanos al trazado del AeroMetro.

Posteriormente comenzará la fase de instalación de torres, prevista para iniciar alrededor de agosto de 2026, cuando se empezarán a levantar las estructuras metálicas que sostendrán el sistema de cables a lo largo del recorrido.

De forma paralela también avanzará la construcción de estaciones, donde se ubicarán las áreas de ingreso y salida de pasajeros, así como los sistemas técnicos que permitirán operar las cabinas y controlar su desplazamiento.

De acuerdo con las estimaciones divulgadas por las autoridades municipales y la empresa encargada del proyecto, el primer tramo del AeroMetro podría estar finalizado durante 2027, año en el que se prevé realizar pruebas técnicas antes de iniciar operaciones y comenzar a transportar pasajeros entre la capital y Mixco.

El AeroMetro es un sistema de transporte por cable que busca conectar la Ciudad de Guatemala con Mixco mediante cabinas suspendidas similares a teleféricos urbanos.

El proyecto pretende ofrecer una alternativa al tráfico en uno de los corredores con mayor congestión del área metropolitana y reducir los tiempos de traslado para usuarios que se movilizan diariamente entre ambos municipios.

El 19 de febrero del 2026, la comuna dio a conocer que la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo resolvió suspender en forma definitiva el amparo presentado contra el proyecto, lo que implica que la acción legal en contra de la obra fue archivada.

