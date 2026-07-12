Paso a paso: ¿Cómo se elaboran los billetes de Guatemala?

Tenemos contacto con ellos todos los días. Nuestra identidad está plasmada en ellos y nos permiten adquirir servicios y productos. Por ello, no solo deben ser duraderos, sino contener medidas de seguridad adecuadas para evitar su falsificación. Así son los billetes, cuya cantidad de piezas en circulación actualmente es de mil 678.2 millones en el país. Pero ¿cómo se fabrican?

Antes que nada, hay que recordar que el Banco de Guatemala (Banguat) es el único ente que puede emitir billetes y monedas en el territorio nacional, según la Legislación sobre Billetes y Monedas, decreto 17-2002.

¿Cuál fue el origen de los billetes actuales? Fue el 1 de enero de 1947 cuando entró en vigor la Ley de Bancos y el decreto 528 del Congreso de la República de Guatemala, sancionado y promulgado por el Organismo Ejecutivo el 13 de julio de 1948, que establece la Ley de Especies Monetarias, y que menciona las diferentes denominaciones de billetes que podrán emitirse en el país. El Banguat emitió sus primeros billetes el 15 de septiembre de 1948, impresos en la Casa American Bank Note, con nuevas características de diseño, tamaño y sistemas de seguridad.

Antes de dicha legislación, el 21 de abril de 1927 circuló el primer billete de quetzal, durante el gobierno de Lázaro Chacón, como producto de la primera reforma monetaria (1924-1926). Sin embargo, el uso del papel moneda fue autorizado durante la gestión del general Justo Rufino Barrios (1873-1885), como parte de sus reformas. En 1874 se ponen en circulación los primeros billetes.

Desde los primeros billetes emitidos por el Banguat, estos han cambiado en diseño, personajes principales y colores. Sin embargo, los cambios en las últimas décadas se han concentrado en la implementación de elementos de seguridad más sofisticados, que permiten aumentar el nivel de seguridad de las piezas, indica el Departamento de Emisión Monetaria, del Banguat.

Los billetes de Guatemala se producen en el extranjero, y el Banguat adjudica ese proceso, luego de procedimientos competitivos, a empresas internacionales especializadas en ese ámbito y de amplio prestigio. Entre las compañías a las que se invita a participar se cuentan Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda (España); Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH (Alemania), y Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych Spólka Akcyjna (Polonia). Se elige a la que cumple con las bases y presente la mejor oferta.

“Según la ley, hay elementos del diseño que no podemos cambiar; sin embargo, se nos permite agregar o quitar elementos de seguridad, pues algunos son de tecnologías anteriores”, expone Álvaro González Ricci, presidente de la Junta Monetaria y del Banguat. Se hace un análisis del mecanismo de seguridad nuevo que se quiera incorporar. Es importante aclarar, dice, que son los bancos del sistema quienes solicitan una cantidad específica de billetes de cierta denominación y “es nuestra obligación mantener el inventario”. Los procesos de impresión se aprueban en la Junta Monetaria, aproximadamente cada dos meses, asevera. Se hace investigación para proponer nuevos mecanismos de seguridad, conforme avanza la tecnología.

“El Banguat proyecta anualmente la demanda futura de numerario, con base en la cual se reabastece, cuidando de que se cuente con un inventario de billetes suficiente para cubrir la demanda para un período determinado —15-36 meses—”, señala dicho departamento.

En la actualidad, hay una alta demanda inusual de billetes en todo el mundo, refiere González, especialmente por parte de países africanos, por lo que las empresas que los producen tienen cupos llenos.

Proceso

En cuanto al sustrato, los billetes de Guatemala son de algodón, aunque en otros países son de polímero, que es un tipo de plástico en el cual se imprimió el billete de Q1 en el 2012. “No es que haya sido inadecuado, sino que se comenzó a decolorar”, señala González.

La mayoría de empresas internacionales tienen molinos donde procesan el algodón para convertirlo en papel para billetes. Se elige el papel y la cantidad de fibrillas que se desea incorporar en él, que son difíciles de identificar a simple vista, para evitar falsificaciones. Del 1 de enero al 6 de julio de este año, el Banguat recibió dos mil cinco piezas falsificadas.

Las máquinas de impresión son gigantescas e imprimen a gran velocidad.

Durante el proceso de impresión de billetes de una denominación, que suele prolongarse de seis meses a un año, personal del Banguat hace varias visitas —incluidas en el contrato— al país de la empresa donde se fabrican, para verificar que la calidad del papel, la impresión y medidas de seguridad sean las solicitadas. Cada proceso es autorizado debidamente.

Al finalizar el proceso, los billetes se envían vía aérea, se reciben, entran en inventario, se guardan en la bóveda y son trasladados por una empresa privada de seguridad a las instituciones bancarias.

Álvaro González Ricci, presidente del Banguat, explica las particularidades del proceso de impresión de billetes de Guatemala, que se producen en el extranjero. (Foto Prensa Libre, cortesía del Banguat)

Cabe destacar que el billete de Q100 representa el 89.4% de todo el dinero que circula en Guatemala. El tiempo de vida de un billete puede ser de tres a cinco años, dependiendo de los cuidados que se le den. Es en el área rural donde no se les protege de manera idónea.

El costo de producir billetes es variable, puesto que los de mayor denominación contienen elementos más sofisticados para su autenticación, por lo que, por ende, es más elevado. Sin embargo, en promedio, los billetes de alta denominación tienen un costo unitario de Q0.60 y los de baja denominación, de Q0.40.

Los billetes en mal estado que llegan de los bancos pasan por una verificación en el Banguat y si, efectivamente, están dañados, se sustituyen y se destruyen. Cada año se destrozan, en promedio, 190.1 millones de piezas.

González Ricci destaca que los billetes conmemorativos de Q1 y de Q100 fueron elegidos como los mejores billetes de Latinoamérica, por sus mecanismos de seguridad, en el 2025 y en el 2026, respectivamente.

“En algún momento se empezó a hablar de que los medios de pago electrónicos iban a desplazar a los billetes. Sin embargo, la demanda de billetes sigue creciendo, al tomar en cuenta que en nuestro país predomina la informalidad, por lo que se requiere de dinero en efectivo”, expone González Ricci. “Los billetes de Guatemala son bonitos, seguros y han sido herramientas valiosas de comunicación para los bancos. El quetzal sigue manteniendo su valor, pues es la moneda más estable de Latinoamérica, y la novena con mayor estabilidad a nivel mundial”, puntualiza.

Otras fuentes consultadas: Catálogo de billetes de Q100 (2015) y Un nuevo billete, apuntes para la integración de su diseño (2024), ambas obras del Banguat.

Cuidados de billetes

No doblarlos inadecuadamente.

Guardarlos en lugares destinados para su conservación y larga duración.

No escribir ni colocar marcas, sellos o signos sobre ellos.

No exponerlos al agua o al fuego.

No tocarlos con las las manos mojadas o con grasa.

No rasgarlos, mutilarlos o perforarlos.

No engraparlos.

No guardarlos en lugares húmedos o calientes.

Características de un billete falsificado