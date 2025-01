Quién es Óscar Cifuentes, el joven que desapareció al salir de un convivio y qué avances tiene el MP sobre el caso

La familia de Óscar Cifuentes, de 25 años, continúa en una angustiosa búsqueda desde su desaparición el pasado 20 de diciembre de 2024. Esa noche, Óscar fue visto por última vez al salir de un convivio organizado por la empresa en la que trabajaba.

El Ministerio Público (MP) inició la investigación del caso tras recibir la denuncia; sin embargo, aunque las pesquisas continúan, los familiares expresan su desesperación ante la falta de pistas sobre su paradero.

El joven trabajaba como contador y luego de sus labores asistió a la convivencia en un restaurante ubicado en la zona 10 de la capital. A las 22.30 horas salió del lugar a bordo de su motocicleta y emprendió su rumbo. Desde esa noche sus parientes no volvieron a saber de él.

La esposa de Cifuentes, Ana Lucía Aguilar, recordó que intentó comunicarse con él por teléfono y lo llamó al menos tres veces, sin obtener respuesta. La cuarta llamada se atendió, pero no escuchó ninguna respuesta aunque del otro lado de la línea parecía estar en un espacio cerrado y vacío. Luego, las llamadas automáticamente solo la dirigieron al buzón de voz.

Pasaron las horas y al día siguiente se consultó a los amigos, allegados y demás conocidos ante la posibilidad de tener noticias del joven, pero aparentemente no se comunicó con ninguno.

Se esperó algún mensaje o llamada ante la posibilidad de un secuestro, pero tampoco hubo ninguna comunicación inmediatamente o posterior a la fecha de la desaparición.

Cifuentes y su pareja procrearon una bebé que tiene 2 años. Un vecino del joven, en Mixco, que apoya la búsqueda, comentó que "era un duro golpe" y con el pasar del tiempo sentía que se le agotaban las esperanzas, pero continuaba pidiendo ayuda para localizarlo.

Los volantes con la alerta de la desaparición siguen pegado en postes y casas en distintas calles de Mixco, uno de los municipios con mayores cifras de incidencia delictiva.

El vecino, quien prefirió resguardar su identidad, dijo que en medio de la búsqueda, la familia del joven se vio perturbada porque luego de emitir los avisos comenzaron a recibir llamadas, supuestamente ofreciendo información a cambio de dinero.

Entre las llamadas hubo otras que simulaban un secuestro pidiendo sumas importantes. Los parientes, que han tenido acompañamiento de las autoridades, detectaron que podría ser información falsa y lo descartaron.

Los familiares también recibieron una alerta sobre la posibilidad de que el joven estuviera fallecido y su cuerpo abandonado en un sector montañoso de la zona 10 de Mixco, en La Comunidad.

Después de recibir información sobre la posible ubicación del desaparecido, solicitaron apoyo a la comuna de Mixco que accedió a la petición y pidió ayuda y acompañamiento a los Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales que envió a un equipo especializado en búsqueda. También atendieron al llamado agentes Policía Municipal de Tránsito (PMT) y Policía Nacional Civil (PNC).

El sábado 4 de enero, desde primeras horas, los equipos iniciaron las operaciones en la zona y áreas de difícil acceso, aunque al finalizar la jornada, tras una exhaustiva búsqueda, no obtuvieron ningún resultado positivo.

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Municipal de Santa Catarina Pinula, investiga el caso de desaparición y en su último informe confirmó que está dando seguimiento a diferentes líneas de investigación.

La oficina ya extrajo imágenes de las cámaras de video vigilancia ubicadas en el sector en donde se dio la desaparición, y obtuvo declaraciones testimoniales.

Los investigadores también entrevistaron a los testigos que estuvieron en comunicación con el desaparecido.

La Fiscalía agregó que adicional se ha requerido información clave a diversas instituciones, en una forma de coordinar la obtención de datos que puedan aportar nuevas pistas.

No obstante, para la familia su angustia y su sufrimiento crece.

"No hemos tenido mayor información. Nosotros hicimos todo lo que pudimos, lo hemos estado buscando en hospitales, en morgues, en la Policía, pero no, por nuestra cuenta no hemos logrado nada", dijo la esposa de Óscar al programa Impacto Directo el 9 de enero de 2025.

"El Ministerio Público y el Deic (División Especializada En Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil) son muy lentos, yo puse mi denuncia desde el domingo 22, y hasta la fecha no nos han dado avances. Solo sé que han investigado por su lado".

"No nos han dado información, no nos han dado cámaras. Eso es lo que importa ahorita, que le den seguimiento a las cámaras, pero hasta el momento no nos han dado información", describió.

"La alerta fue que no me llamara para decirme que ya venía de regreso. Eso fue lo extraño porque sin importar si salía a las 12 de la noche y siguiera trabajando, siempre me escribe o me llama para decirme 'mira, ya voy de regreso'", explicó.

Las autoridades fueron consultadas y, la Fiscalía reiteró que las investigaciones continúan y que se están tomando todas las medidas necesarias para resolver el caso, además de trabajar en estrecha colaboración con otras dependencias para recopilar evidencias y testimonios.

En caso de tener cualquier información que pueda ayudar a localizar a Óscar Cifuentes, los familiares pidieron comunicarse a los números 5188-7551 y 5973-7864.

Con información de la periodista Lourdes Arana*

