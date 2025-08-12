Sectores advierten que normas para buses antiguos ponen en riesgo la vida de los usuarios

La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), por medio de la Defensoría del Usuario del Transporte Público, expresó su inconformidad con las nuevas normas del Ministerio de Comunicaciones que afectan a los buses con más de 25 años de antigüedad, al afirmar que, lejos de modernizar y mejorar la seguridad vial, vulneran la vida de los usuarios y de los peatones.

Guerra advirtió que las nuevas disposiciones, aunque en apariencia buscan modernizar el sistema, podrían empeorar las condiciones de seguridad vial, especialmente por la premura y la falta de claridad en los requisitos técnicos estipulados.

Las unidades de transporte público deben someterse a revisiones físicas y mecánicas cada cinco años, con el objetivo de asegurar su correcto funcionamiento y garantizar la seguridad de los usuarios, según una publicación en el Diario de Centro América que reforma el Acuerdo 225-2012, relativo al Reglamento para la Prestación del Servicio Público de Transporte Extraurbano de Pasajeros y Servicio Especial Exclusivo de Turismo, Agrícola e Industrial.

La medida fue consensuada con empresarios del transporte extraurbano de pasajeros, quienes se opusieron al retiro de los buses con más de 25 años de antigüedad.

Según el artículo 53 Bis del reglamento, estas revisiones deben ser efectuadas por profesionales en mecánica automotriz o talleres autorizados y debidamente registrados ante las autoridades correspondientes, como la Superintedencia de Administración Tributaria (SAT).

Guerra dice que la disposición, si bien busca responder a la antigüedad de los vehículos, no proporciona garantías suficientes de que los talleres encargados de estas inspecciones sean técnicamente adecuados, ni establece mecanismos claros de control institucional.

También criticó la ausencia de especificaciones sobre los talleres certificados, y cuestionó si dichos establecimientos cuentan con el equipo necesario o si son simplemente “empresas de papel”, registradas únicamente ante la SAT, sin evaluación técnica alguna. Recordó, además, el fallido esquema del Consejo Nacional del Medio Ambiente (Conama), que surgió en los años noventa para controlar la emisión contaminante de vehículos.

Guerra advirtió que la presente normativa carece de mecanismos sólidos para asegurar su correcta aplicación.

Concluyó que, más allá de una reforma aparente, lo que se necesita es un fortalecimiento real de instituciones clave, como la Dirección General de Transportes y el Departamento de Tránsito, así como un mayor involucramiento de las policías municipales de tránsito en su ámbito territorial. Solo con esto, afirmó Guerra, se podrá garantizar que, al menos, los aspectos básicos de seguridad —como el estado adecuado de los neumáticos— sean respetados.

Finalmente, adelantó que la Defensoría del Usuario del Transporte Público está considerando tomar las acciones pertinentes, incluso legales, para proteger el derecho a la vida de los millones de guatemaltecos que diariamente utilizan el transporte colectivo. Las mismas según Guerra, son analizadas por el procurador.

Percances mortales

Edgar Guerra, representante de dicha unidad de la PDH, Enfatizó que, según datos del Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito, la siniestralidad vial representa la segunda causa de muerte en Guatemala.

“Entre enero y mayo de este año se reportaron 3 mil 512 incidentes, con más de mil personas fallecidas y casi 4 mil lesionadas. Este escenario evidencia un fuerte impacto no solo en la salud pública, sino también en la economía y en la carga sobre el sistema de atención sanitaria”, explicó.

Añadió que, en ese periodo, se identificaron 226 autobuses de transporte colectivo involucrados en siniestros, de los cuales 9 usuarios perdieron la vida y 234 resultaron lesionados.

Duda

La presidenta de la Asociación de Prevención y Atención de la Seguridad Integral en el Tránsito (Apasit), Celia Morales, manifestó que la entidad observa con cautela la nueva normativa del Ministerio de Comunicaciones sobre la verificación de autobuses extraurbanos y que, aunque mantienen reservas, darán el beneficio de la duda, siempre que las disposiciones se apliquen de forma estricta.

Morales recordó que el Estado de Guatemala está comprometido con los cinco pilares de seguridad vial definidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), entre ellos el de “vehículos seguros”, que busca garantizar que las unidades estén en condiciones mecánicas óptimas para prevenir siniestros.

En ese sentido, sostuvo que, si la verificación quinquenal a las unidades —incluida en la reforma al Acuerdo 225-2012— se cumple de manera rigurosa y bajo una gestión institucional efectiva, no habría objeciones para la circulación de los vehículos que superen los 25 años de antigüedad. Sin embargo, advirtió: “Si uno de los requisitos no se cumple, ahí es donde estarían completamente en contra, porque se estaría poniendo en juego la vida de los ciudadanos”.

La presidenta de Apacit insistió en que la clave será la certeza de castigo para quienes incumplan.

“El problema en Guatemala no es la falta de leyes o normativas; el problema es que no se cumplen”, afirmó, y recalcó que, si las autoridades realizan controles y verificaciones exhaustivas, la sociedad civil podrá estar tranquila respecto de la seguridad de las unidades en circulación.

Morales añadió que, en un país donde entre ocho y diez personas mueren diariamente en hechos de tránsito, no es aceptable que la población siga pagando las consecuencias de un problema prevenible.

“Si esta normativa se aplica como corresponde, podría ayudar; pero, si se queda en papel, estaremos poniendo en riesgo a nuestra población”, concluyó.

Riesgo

El vocero de la Unión Nacional por las Víctimas de Tránsito, César Bol, calificó como un retroceso la reforma que amplía a cinco años el plazo para la verificación mecánica de unidades de transporte colectivo extraurbano, incluidas aquellas con más de 25 años de antigüedad.

A criterio del dirigente, la medida otorga privilegios al sector del transporte y deja en riesgo a la población.

“Esto es jugar con la vida de los guatemaltecos. No se están haciendo cambios que garanticen la seguridad; al contrario, pareciera más un beneficio para los empresarios”, expresó.

Bol recordó que desde la perspectiva de las víctimas de tránsito, la prioridad debe ser contar con leyes que realmente se traduzcan en seguridad para todos los usuarios de la vía pública. En este sentido, señaló que sería más efectivo mantener la disposición anterior, que establecía el retiro de circulación de las unidades con más de 25 años.

“Retirar los buses antiguos era una buena medida. Con esta reforma, en lugar de avanzar en materia de seguridad vial, estamos retrocediendo”, afirmó.

Según el vocero, prolongar los plazos de verificación no garantiza que las unidades reciban mantenimiento adecuado, lo que incrementa el riesgo de siniestros y afecta a toda la ciudadanía.