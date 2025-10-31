“Black Demon”, recapturado tras fugarse de la cárcel Fraijanes 2, queda ligado a proceso por evasión

Byron Eduardo Fajardo Revolorio, alias "Black Demon", será investigado por el delito de evasión.

la Redacción

BLACK DEMOND. FRAIJANES 2

Byron Fajardo Revolorio, alias “Black Demon”, cabecilla del Barrio 18, al momento de ser recapturado por la PNC. (Foto Prensa Libre: PNC)

El Ministerio Público (MP) informó que Byron Eduardo Fajardo Revolorio, alias “Black Demon”, integrante de la clica Latin Family de la pandilla del Barrio 18, fue ligado a proceso por el delito de evasión.

El juez resolvió que Fajardo Revolorio será investigado tras la audiencia de primera declaración, celebrada el jueves 30 de octubre.

El juzgador consideró que hay indicios suficientes para iniciar una investigación formal en su contra. Como medida de coerción, dictó prisión preventiva y fue enviado al área de aislamiento del Preventivo de la zona 1 (Matamoros).

Además, otorgó un plazo de tres meses al personal fiscal para concluir la investigación.

La audiencia de etapa intermedia fue programada para el 13 de febrero del 2026, a las 13 horas.

Tras haberse fugado de la cárcel Fraijanes 2, el pandillero fue recapturado el 13 de octubre, en la colonia Linda Vista, Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa, durante un operativo encabezado por la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas.

El 12 de octubre, el Sistema Penitenciario confirmó en conferencia de prensa la fuga de 20 reos de la referida prisión.

Para leer más: “Black Demon”, el reo sin pierna que desnudó las fallas de seguridad en Fraijanes II, donde escaparon otros 19 pandilleros

Fajardo Revolorio había sido condenado a 180 años de prisión por asesinato, extorsión y robo agravado. Según las autoridades, registra 13 antecedentes penales. A pesar de tener una pierna amputada, logró escapar de Fraijanes 2.

El 23 de octubre, el MP informó que Fajardo Revolorio también quedó ligado a proceso penal por portación ilegal de arma de fuego y encubrimiento propio.

